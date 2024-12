『夢王国と眠れる100人の王子様』コラボカフェが開催！　新作グッズには16人の「10周年Ver.王子様」が登場!!

株式会社A3

大人気スマホゲームアプリ『夢王国と眠れる100人の王子様』(以下、『夢100』)のコラボカフェが、2025年1月4日からeeo Cafeにて開催!

開催にあわせて、「10周年Ver.王子様」の公式ビジュアルを使用した新作グッズが登場です!!(※各種グッズは通販でもお取り扱い中)



またコラボカフェ期間中には、王子様や作品をイメージしたドリンク16種&フード1種も販売。このほかグッズ購入特典やメニュー注文特典も用意されていますので、ぜひチェックしてみてください!





【グッズ販売&コラボカフェ開催情報】

<グッズ>

■通販:2024年12月4日(水)~

<コラボカフェ>

■開催期間:2025年1月4日(土)~1月15日(水)

■開催場所:eeo Cafe(〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-9-21 JK7 1階)



※コラボカフェ期間中は、開催店舗および通販サイトにて各種グッズを購入できます。

※席予約はeeo Cafe公式サイト(https://eeo.today/graffartcafe/)をご確認ください。

【通販あり】『夢100』コラボカフェにあわせて16人の「10周年Ver.王子様」がグッズ化!

今回の新商品には、アプリ内でお披露目された「10周年Ver.王子様」の公式ビジュアルを使用。

アキト、アピス、キース、ゲイリー、シュティマ、トルマリ、フリュス、レイヴン、ヴァイリー、ジョシュア、チェシャ猫、ツヴァイ、ハーツ、ヒノト、メディ、レイスの16人が豪華な衣装を身にまとって登場です!



【公式ビジュアル使用 グッズ一覧】

■ホログラム缶バッジ BOX1.(全8種)※

■ホログラム缶バッジ BOX2.(全8種)※

■アクリルカード BOX1.(全8種)※

■アクリルカード BOX2.(全8種)※

■アクリルスタンド(全16種)

■アクリルスタンドプレート(全8種)

■キャンバスボード(全2種)

■キャラクリアケース(全2種)

■デカキャラミラー(全2種)



※マークはブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。

ホログラム缶バッジ(各8種×2BOX) ※ブラインド商品

ホログラム仕様でキラキラと輝く、直径5.7cmの缶バッジ。幻想的な雰囲気の中で16人の王子様たちの美しさを堪能できる眼福アイテムです!

お顔にクローズアップしたデザインなので、見ごたえも写真映えもばっちり◎

アクリルカード(各8種×2BOX) ※ブラインド商品

カッコイイ眼差しにドキッ♪ 存在感のある約9cm×7cmのアクリルカードです。

持ち歩きしやすいサイズ感で、「10周年Ver.王子様」の特別ビジュアルをめいっぱい楽しめます。やや厚みがあるため、そのまま壁に立てかけて飾るのもおすすめ!

アクリルスタンド(全16種)※画像は一部商品のみ掲載

「10周年Ver.王子様」の豪華衣装もたっぷり鑑賞できる、縦横最大15cmのアクリルスタンド。

アキト、アピス、キース、ゲイリー、シュティマ、トルマリ、フリュス、レイヴン、ヴァイリー、ジョシュア、チェシャ猫、ツヴァイ、ハーツ、ヒノト、メディ、レイスの魅力をそれぞれ味わい尽くせます!



アクリルスタンドプレート(全8種)※画像は組み立て前後のイメージ(キャラは一例)

組み立て前が縦横最大12cmと、飾りやすくも存在感抜群のアクリルスタンドプレートです。

「アキト&アピス」「キース&ゲイリー」「シュティマ&トルマリ」「フリュス&レイヴン」「ヴァイリー&ジョシュア」「チェシャ猫&ツヴァイ」「ハーツ&ヒノト」「メディ&レイス」の全8種がラインナップ!

キャンバスボード(全2種)※画像は一部商品のみ掲載

至高のコレクターズアイテム! 8人の王子様を1枚絵で楽しめる、約18cm×14cmのキャンバスボードです。

本物のキャンバス生地を使用しており、アクリル素材とは一味違う“質感”で色鮮やかな美麗ビジュアルを贅沢に堪能できます!

キャラクリアケース(全2種)※画像は一部商品のみ掲載

8人の王子様がデザインされた、約22.4cm×15.5cmの硬質クリアケース。A5サイズ以内の紙類をしまって持ち運べる便利なアイテムです。

裏は透明なので、購入特典のコースターやポストカードをキレイに収納&おしゃれにコレクションする際にも大活躍◎

デカキャラミラー(全2種)

※画像は一部商品のみ掲載

お出かけがもっと楽しく♪ カバンに入れて持ち歩くのにぴったりな、およそ横9.2cm×縦11.5cmのミラーです。

折りたたみタイプで自立するのも嬉しいポイント! 身だしなみを整えるたび、王子様たちの煌びやかな笑顔に胸キュンすること間違いなしです!!

【通販も対象】グッズ購入特典は限定ポストカード(全16種)

『夢王国と眠れる100人の王子様』新商品を含めて関連商品を1会計2,200円(税込)お買い上げごとに、購入特典としてポストカード(全16種)をランダムで1枚プレゼント。

店舗および通販で購入した方が対象となりますので、ぜひコンプリート目指して集めてみてください!



【メニュー情報】『夢100』コラボカフェは1月4日より開催!

2025年1月4日~1月15日までeeo Cafeにて開催される『夢100』コラボカフェでは、王子様や作品をイメージしたドリンク16種&フード1種が販売されます。

メニュー詳細および席予約については、eeo Cafe公式サイト(https://eeo.today/graffartcafe/)にてぜひチェックを!

【通販でもGET可能】メニュー注文特典は限定コースター(全16種)

【配布条件】

■コラボメニューのご注文1点につき1枚、コラボメニューを含むセットメニューをご注文で3枚プレゼント(いずれもランダムのため絵柄はお選びいただけません)。

■eeo Cafeもしくはeeo Store online(通販)にて「お持ち帰りお菓子(2個入り1セット)」をご購入でも、コースターをランダムで1枚プレゼント。



来たる2025年3月9日にリリース10周年を迎える『夢王国と眠れる100人の王子様』。今回のコラボカフェは特別なメモリアルイヤーの思い出作りにもぴったりです!

この機会に「10周年Ver.王子様」の新作グッズもお迎えして、大好きな王子様たちと今以上に素敵なひと時をお過ごしください♪



<本記事に関する注意事項>

◇画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

◇コラボカフェ内容・日程は諸般の事情により変更になる場合がございます。

◇商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

◇カフェ利用・グッズ購入のタイミングによっては品切れ、完売している場合がございます。品切れ、完売の際はご容赦ください。

◇各種特典はなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

◇その他の詳細については、eeo Cafe公式サイト(https://eeo.today/graffartcafe/)をご確認ください。



(C) GCREST, Inc. (C)Mynet Games Inc.

