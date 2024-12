アンドデジタル、primeNumber社の「TROCCO PARTNER AWARD 2024」にて「INTEGRATION OF THE YEAR」を受賞

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社(本社:東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO:荒波 修)の連結子会社であるアンドデジタル株式会社(本社:東京都文京区 代表取締役:津田 翔平、以下「アンドデジタル」)は、株式会社primeNumber(本社:東京都品川区 代表取締役:田邊 雄樹、以下「primeNumber」)の「TROCCO PARTNER AWARD 2024」にて、「INTEGRATION OF THE YEAR」を受賞いたしました。

「TROCCO PARTNER AWARD」について

TROCCO PARTNER AWARDは、primeNumberがパートナーと共に「あらゆるデータをビジネスの力に変えていく」ことを目的に設立したパートナープログラムで、TROCCOのビジネス拡大に貢献したパートナー企業を一年に一度表彰するものです。

表彰は、「PARTNER OF THE YEAR」「BUSINESS OF THE YEAR」「INTEGRATION OF THE YEAR」「RISING STAR OF THE YEAR」「MARKETING OF THE YEAR」の5つが用意されており、アンドデジタルは、TROCCOを用いた構築支援で、顕著な活躍をした企業に贈られる「INTEGRATION OF THE YEAR」を受賞いたしました。

TROCCO(トロッコ)とは

TROCCO(トロッコ)は、株式会社primeNumberが提供するクラウドETLサービスで、企業が保有する多種多様なデータを効率的に収集・加工・統合し、データ活用基盤へ連携します。アンドデジタルでは、TROCCOを用いてGA4のデータを効率的に収集・統合し、CRMデータと組み合わせることで、顧客行動の詳細な分析やマーケティング施策の最適化を実現しています。これにより、企業はデータドリブンな意思決定を行い、マーケティング活動の効果を最大化することが可能となります。今後も、データ活用の支援を通じて、お客様のDX推進をサポートしてまいります。

TROCCOの導入事例

<株式会社オプト様事例>

「経営課題をデータに基づいて解決。スピーディなデータ環境構築を実現させた伴走型支援とは」

https://anddigital.co.jp/case/opt/

<primeNumberの顧客事例としても取り上げてもらっております>

「手動プロセスを排除しエラー発生率が大幅減。中小・ベンチャー企業のDXを支援するアンドデジタルが取り組んだ自社の業務改善の裏側」

https://primenumber.com/cases/anddigital

コメント

■primeNumber カスタマーサクセス本部 ビジネス開発グループ Head 加藤 大輝氏

「INTEGRATION OF THE YEAR」を受賞されたこと、心よりお祝い申し上げます。primeNumberにとって、パートナーの皆様は、お客様のデータ活用を促進する上で不可欠な存在です。アンドデジタル様は、弊社サービスのTROCCOを用いたデータ分析基盤の構築によって、多くのお客様のデータ活用をご支援頂きました。セールス・マーケティング領域のデータ活用において一気通貫でご支援されるアンドデジタル様は、お客様と我々primeNumber にとっても重要な存在だと考えております。今後とも、より一層パートナーシップを深めながら、共に日本のデータ活用を促進したいと考えております。



■アンドデジタル代表取締役社長 津田 翔平

このたびの受賞を受け、アンドデジタルではこれまで培ってきた実績を基盤に、さらなる技術研鑽に努めるとともに、顧客のデータ環境構築にかかわる支援を一層拡大してまいります。

アンドデジタル株式会社 概要

アンドデジタル株式会社は、「挑むための地図をつくる。」をミッションに掲げ、マーケティングと営業領域に特化し、全国の志ある中堅・中小企業向けのDX支援を行っております。

HubSpotとGoogle Data Cloudに強みを持っており、「デジタル活用支援」ではHubSpot・自社ツールの導入/運用/コンサルティングサービスを展開。「データ活用支援」ではGoogle Data Cloudを活用したデータ環境構築から見える化・利活用を展開しております。地方を含む中堅・中小企業がデジタル・データ活用を行う際に必要なサービスをワンストップでご支援しております。

本社:〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者:津田翔平

設立:2021年7月1日

コーポレートサイト:https://www.anddigital.co.jp/

ソウルドアウト株式会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に23の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社:〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者:荒波 修

設立:2009年12月16日

コーポレートサイト:https://www.sold-out.co.jp/