めちゃコミック（めちゃコミ）が2024年11月の「月間レビュー漫画ランキング-少女・女性漫画編-」を発表
株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志)の提供する電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」は、2024年11月の「月間レビュー漫画ランキング-少女・女性漫画編-」を発表いたしました。
1位を獲得したのは、『結婚商売』！続いて、２位『王の獣～掩蔽のアルカナ～』、３位『ハネチンとブッキーのお子さま診療録』がランクインしました。「月間レビュー漫画ランキング」では、国内最大級の漫画レビュー数を誇る「めちゃレビュー(https://mechacomic.jp/free/reviews)」に寄せられたレビューのうち、1か月間で特に高評価を獲得した作品をランキング形式で紹介いたします。
■めちゃコミック（めちゃコミ） 月間レビュー漫画ランキング-少女・女性漫画編-
【１位】 結婚商売／Antstudio・hanheun・株式会社リバース・KEN
平均レビュースコア：4.77点
URL： https://mechacomic.jp/books/154355
【２位】 王の獣～掩蔽のアルカナ～／藤間麗
『王の獣～掩蔽のアルカナ～』(C)藤間麗 / 小学館
平均レビュースコア：4.71点
URL： https://mechacomic.jp/books/126797
【３位】 ハネチンとブッキーのお子さま診療録／北岡寛己・佐原ミズ
平均レビュースコア：4.71点
URL： https://mechacomic.jp/books/189393
【４位】 椿町ロンリープラネット／やまもり三香
平均レビュースコア：4.65点
URL： https://mechacomic.jp/books/93856
【５位】 太陽よりも眩しい星／河原和音
平均レビュースコア：4.65点
URL： https://mechacomic.jp/books/149441
【６位】 山田くんとLv999の恋をする／ましろ
平均レビュースコア：4.61点
URL： https://mechacomic.jp/books/147358
【７位】 墜落JKと廃人教師／sora
平均レビュースコア：4.61点
URL： https://mechacomic.jp/books/117558
【８位】 嘘解きレトリック／都戸利津
『嘘解きレトリック』(C)都戸利津/白泉社
平均レビュースコア：4.59点
URL： https://mechacomic.jp/books/118605
【９位】 おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中!／晴田巡・荒瀬ヤヒロ
『おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中!』(C)晴田巡・荒瀬ヤヒロ/一迅社
平均レビュースコア：4.57点
URL： https://mechacomic.jp/books/198698
【10位】 顔だけじゃ好きになりません／安斎かりん
平均レビュースコア：4.54点
URL： https://mechacomic.jp/books/143235
※平均レビュースコアは、１か月間に寄せられたレビューの平均スコアを算出した数字のため、作品詳細ページに掲載されている平均スコアとは異なる場合がございます。
■漫画レビュー数国内最大級！ 『めちゃレビュー』
URL：https://mechacomic.jp/free/reviews
【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/
■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？
「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。
最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。
＜無料キャンペーンページ＞https://mechacomic.jp/free
以上
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