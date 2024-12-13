Crystal Kay、WATWING、OWV、BOYS AND MEN、心悠-みゆ-が出演！ナガシマスパーランドで恒例のカウントダウンイベントが開催！

株式会社エフエム愛知Crystal KayWATWINGOWVBOYS AND MEN心悠-みゆ-

東海地区ではおなじみ、ナガシマスパーランドで行われるカウントダウンイベント「NAGASHIMA COUNTDOWN ＆ NEW YEAR’S PARTY 2025」。2024年は12月31日（火）午後8時から、翌2025年1月1日（水）午前3時まで開催となります。

FM AICHI（株式会社エフエム愛知）では当日、大観覧車オーロラ前の特設会場で開催されるカウントダウンライブを、今年も企画、運営致します。出演アーティストは「Crystal Kay」「WATWING」「OWV」「BOYS AND MEN」「心悠-みゆ-」の5組。豪華アーティストのライブで2024年の年越しを盛り上げます。

「NAGASHIMA COUNTDOWN ＆ NEW YEAR’S PARTY 2025」前売券は現在、各コンビニ窓口で販売中。当日は、ナガシマスパーランドの園内アトラクションが乗り放題となる他、「長島温泉湯あみの島」にもAM5時まで入館いただけます(入館受付はAM4時まで)。また、カウントダウンの瞬間は恒例のカウントダウン大花火。夜空に上がる大輪の花火が、新しい年の門出を飾ります。

東海地区最大級、恒例のカウントダウンイベント「NAGASHIMA COUNTDOWN ＆ NEW YEAR’S PARTY 2025」をぜひお楽しみに！なお、イベントに関する最新情報はFM AICHI公式サイトのイベントホームページ若しくはナガシマスパーランドのホームページをご確認下さい。

- 「NAGASHIMA COUNTDOWN ＆ NEW YEAR’S PARTY 2025」概要

■日時：2024年12月31日（火）PM8:00～2025年1月1日（水）AM3:00

※ライブ開催は12月31日PM9:00頃～1月1日 AM0:30頃まで（予定）

※「長島温泉湯あみの島」はAM5:00まで営業（入館受付はAM4:00まで）

■ライブ会場：ナガシマスパーランド 大観覧車オーロラ前特設会場

■出演：Crystal Kay、WATWING、OWV、BOYS AND MEN、心悠-みゆ-

■MC：本田剛文（BOYS AND MEN）、心悠-みゆ-

■チケット

前売：大人(中学生以上)6,800円 小学生4,900円 幼児(2歳以上)3,000円

(カウントダウンライブ特別営業ご入場＋のりもの乗り放題+湯あみの島ご入館)

■FM AICHI公式サイト：https://fma.co.jp/f/event/?id=nagashima25-1

※イベントの最新情報、注意事項など詳細は、上記ホームページをご確認下さい。

■ナガシマスパーランド イベントホームページ：https://www.nagashima-onsen.co.jp/spaland/info/newyear2025_home.html