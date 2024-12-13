『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』コラボレーションカフェ12月20日（金）より予約開始！
株式会社白泉社
(C)まるよのかもめ／白泉社
YAコミックス『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』（まるよのかもめ）第1巻
(C)まるよのかもめ／白泉社
ドカ盛りメニューを再現！？ コラボカフェ開催決定!!
白泉社公式「My Charaful Cafe」にてコラボカフェ開催！
望月さんが食べたドカ盛りメニューを再現!! ここだけの限定オリジナルグッズも販売★
【予約受付開始】 2024年12月20日（金）※先着予約制です。
【開催日時】 2025年1月16日（木）～2月11日（火・祝）
前半期間：2025年1月16日（木）～1月29日（水）
後半期間：2025年1月30日（木）～2月11日（火・祝）
※前半・後半でフードメニューが変わります。
※状況により開催日程・営業時間の急な変更や、店舗が臨時休業する可能性がございます。
詳細・予約は公式サイトをチェック！
https://mochizukisan.hakusensha-cafe.com
爆速10万部突破★ コミックス第1巻大好評発売中!!
YAコミックス『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』（まるよのかもめ）第1巻
ヤングアニマルコミックス『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』第1巻
■著者名： まるよのかもめ
■ISBNコード：9784592160311
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
■大好評発売中
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/72311/
■第1話はこちらから！
https://younganimal.com/episodes/5a330f5016709/