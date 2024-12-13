『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』コラボレーションカフェ12月20日（金）より予約開始！

写真拡大 (全2枚)

株式会社白泉社

(C)まるよのかもめ／白泉社

ドカ盛りメニューを再現！？　コラボカフェ開催決定!!


白泉社公式「My Charaful Cafe」にてコラボカフェ開催！


望月さんが食べたドカ盛りメニューを再現!!　ここだけの限定オリジナルグッズも販売★


【予約受付開始】 2024年12月20日（金）※先着予約制です。


【開催日時】 2025年1月16日（木）～2月11日（火・祝）


前半期間：2025年1月16日（木）～1月29日（水）


後半期間：2025年1月30日（木）～2月11日（火・祝）


※前半・後半でフードメニューが変わります。


※状況により開催日程・営業時間の急な変更や、店舗が臨時休業する可能性がございます。



詳細・予約は公式サイトをチェック！


https://mochizukisan.hakusensha-cafe.com



爆速10万部突破★　コミックス第1巻大好評発売中!!



YAコミックス『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』（まるよのかもめ）第1巻

ヤングアニマルコミックス『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』第1巻


■著者名： まるよのかもめ


■ISBNコード：9784592160311


■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス


■定価：759円（本体690円＋税10%）


■大好評発売中


https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/72311/


■第1話はこちらから！


https://younganimal.com/episodes/5a330f5016709/