分冊百科史上最少サイズ！夢の世界を手のひらサイズでお届け - 大人の女性に贈る『ディズニー ミニブック・コレクション』創刊

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、ゼネラルマネージャー アントワーヌ・ドゥヴォー)は、2011年に『パイレーツ・オブ・カリビアン』を創刊してからディズニーシリーズの第10弾となる『ディズニー ミニブック・コレクション』を2025年1月8日(水)に創刊します。

当コレクションは世界中を感動の渦に包みこんだディズニーおよびピクサー作品を、豪華装丁のミニチュア絵本でコレクションするシリーズです。当社から出版するディズニーシリーズの商品だけでも累計発行部数1,200万部超の大人気シリーズとなっています。サイトでは、先行予約を受け付け中です。

※ 当社出版ディズニー関連シリーズ商品の全号累計発行部数:12,728,820部 2024年12月現在 当社調べ

商品サイト:https://hcj.jp/dbo/p(https://hcj.jp/dbo/p)

豪華装丁のカラフルなミニチュア絵本で人気のディズニー作品をコレクションしましょう!

珠玉のディズニー作品を、手のひらサイズの絵本で毎号お届けします。

映画史に名を残した『白雪姫』や『ミラベルと魔法だらけの家』などの豪華ラインアップを、

美しい装丁のミニチュア絵本でコレクションしましょう。

絵本ごとにことなるこだわりのスリーブケースやブックカバーを集めれば、インテリアとしても楽しめます。

カラフルなスリーブケースやブックカバー第2号『アラジン』第3号『リトル・マーメイド』第4号『不思議の国のアリス』

ミニチュア絵本にはこだわりがたくさん!豪華ハードカバーの絵本

かわいいミニチュア絵本は、ミニチュアサイズながらも美しい装飾にこだわったハードカバー仕様です。

ラグジュアリーな金箔仕様、ゴールドリボンのしおり、重厚でおしゃれな装いのミニチュアブックは集めて飾りたくなる高級感あふれるデザインです。

集めて飾って、インテリアとしてもご活用いただけます。

4.5×6cmのミニチュア絵本

前向きな気持ちになれる!大人の心に響く極上の物語

真実の愛や友情の大切さ、家族の絆などを描いたディズニーの物語は、大人になったいまだからこそ響く、前向きで力強いメッセージがたくさん!

誰もが知っている名シーンや人気キャラクターを描いた美しいイラストと、勇気を与える名セリフの数々を目にすることで、あなたの毎日をより輝かせてくれるでしょう。

第2号『アラジン』

魔法のじゅうたんに乗って世界を旅した

アラジンとジャスミン。この旅を経て、

ふたりは恋に落ちます。

――アラジン

第4号『不思議の国のアリス』

アリスはマッドハッターと3月うさぎ

とともに風変わりなお茶会に参加します。

――ふしぎの国のアリス

創刊号『美女と野獣』

美しいベルに夢中になった野獣は、

ふたりだけの舞踏会をひらきます。

――美女と野獣

珠玉の名作が続々登場!ディズニーの世界を心ゆくまで味わえる充実のラインナップ

世界中を感動の渦に包みこんだディズニーおよびピクサー作品や文豪の名作をミッキー&フレンズが演じたクラシックストーリーも登場します。幼いころに見た懐かしい作品から初めて出会う作品まで……心ゆくまでディズニーの世界を堪能しましょう!

定期購読のお申込みで、全員にプレゼント!

送料無料の定期購読を申し込んだ方全員にもれなく素敵なプレゼントを差し上げます。

プレミアム定期購読も!

さらに、第4号以降150円 (10%税込) を追加するプレミアム定期購読をお申込みの方には、特製コレクション本棚をプレゼント!

ミニチュア絵本を120冊収納できる、ここでしか手に入らないコレクションボックスです。シリーズをコンプリートすれば、インテリアにも最適です。

【商品概要】

■商品名 『ディズニー ミニブック・コレクション』

■価 格 創刊号特別価格199円(10%税込)

第2号以降は通常価格999円(10%税込)

プレミアム定期購読をお申し込みの場合、第4号以降は通常価格1,149円(10%税込)

■発売日 2025年1月8日(水) ※地域によって発売日は異なります

■販売場所 全国の書店・商品ウェブサイトにて発売

■刊行頻度 週刊

■刊行号数 全120号(予定)

■ 商品サイト https://hcj.jp/dbo/p

■ 商品に関するお問い合わせ

アシェット・コレクションズ・ジャパン(株) お客様サービスセンター: 0120-073-661



【アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社】

当社は、フランスの出版社 アシェット・リーブルの子会社です。1826年に創立されたアシェット・リーブルは、一般書籍部門で世界第3位に位置し、2019年には23.84億ユーロ(約3,115億円)の売上実績をあげました。その世界的出版社が日本に進出したのは2003年3月。子どもから大人まで幅広い年代に愛される様々な趣味の世界を楽しみながら体験できるテーマ別のパートワーク(分冊百科)誌を販売しています。

