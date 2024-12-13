護国寺での法要付き「煩悩ブックフェア」開催します！
株式会社講談社（本社：東京都文京区）は、12月13日（金）より全国書店および電子書店にて、コミック・文芸・絵本・ノンフィクションなどジャンル横断した煩悩ブックフェアを実施いたします。
◆「煩悩ブックフェア」について
読者の煩悩を叶えるというコンセプトで、売れ筋作品を中心に108冊を選書し36の煩悩にカテゴライズしたフェアとなります。
煩悩フェアの対象書目・全108点をすべて揃えて展開する書店には、『煩悩の鐘』＆『煩悩ボックス』＆名刺サイズの『お札』を設置しました。鐘もボックスも本格仕様で、鐘は撞けば鳴らすことができます。お客様には、鐘とボックス、お札にペンを置いたコーナーで今年残した「煩悩」を書きこみ、そのお札をボックスにご奉納していただきます。煩悩札は後日回収し、講談社が東京・護国寺にて法要いたします。
※ボックスのデザインは写真と異なります 鐘のサイズは写真と異なる場合があります
◆『煩悩の鐘』＆『煩悩ボックス』設置書店
三省堂書店 札幌店
紀伊國屋書店 札幌本店
ＭＯＲＩＯＫＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
ヤマト屋書店 東仙台店
八文字屋書店
八文字屋書店 セルバ店
八文字屋 北店
八文字屋 本店
みずほ八文字屋
丸井八文字屋
八文字屋 長井店
八文字屋 鶴岡店
こぴあ八文字屋ＰＳ
三省堂書店 名古屋本店
蔦屋書店 ひたちなか店
蔦屋書店 前橋みなみモール店
紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店
明文堂プランナー ＴＳＵＴＡＹＡ レイクタウン
蔦屋書店 フォレオ菖蒲店
紀伊國屋書店 川越店
喜久屋書店 千葉ニュータウン店
紀伊國屋書店新宿本店
三省堂書店 神保町仮店舗店
丸善 日本橋店
三省堂書店 池袋本店
ジュンク堂書店 池袋本店
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店
ＴＥＮＤＯ八文字屋
中田図書販売 ＢＯＯＫＳなかだ 掛尾本店 本館
文苑堂書店 富山豊田店
中田図書販売 ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店
勝木書店 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 二の宮本店
有隣堂 キュービックプラザ新横浜店
ジュンク堂書店 上本町店
紀伊國屋書店 梅田本店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店
ジュンク堂書店 難波店
ジュンク堂書店 三宮店
喜久屋書店 北神戸店
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店
ジュンク堂書店 西宮店
喜久屋書店 猪名川店
喜久屋書店 橿原店
喜久屋書店 国府店
紀伊國屋書店 広島店
ジュンク堂書店 福岡店
喜久屋書店 小倉店
◆フォロワー数190万人超え「坊主」さんとコラボキャンペーンを実施！
「あなたの2024年の3日坊主で終わったこと」を大募集します。入賞者にはオリジナル図書カードをプレゼント。
坊主さんのXアカウント（@bozu_108）で選手権開催のポストをしますので、@kodanshasendenをフォローの上、当該ポストにリプライする形でご投稿ください。
応募締切は12月31日（火）23:59までとなります。
公式サイト：http://bonnobookfair.kodansha.co.jp