【年末年始特別企画】名作・人気作を計85作品一挙放送！豪華プレゼントキャンペーンも開催！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、12月28日（土）～1月5日（日）に、＜特集：年末年始 人気映画大集合！＞をお届け。世界的人気シリーズの「ハリー・ポッター」全8作品と「ファンタスティック・ビースト」3作品の計11作品をテレビ初の一挙放送！また、佐藤健主演の大ヒット剣客アクション「るろうに剣心」シリーズ全5作品も一挙放送。そのほか、人気シリーズイッキ観や名作・人気作など年末年始ならではの特別編成で見どころ盛りだくさん！さらに、期間中に対象番組の放送直後に発表される「キーワード」を応募すると、豪華映画グッズが当たるプレゼントキャンペーンも開催いたします。見逃せない傑作・ヒット作を、ぜひムービープラスでお楽しみください！

『ハリー・ポッターと賢者の石』 Publishing Rights (C) J.K.R. (C) 2001 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』 All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. 『るろうに剣心』 (C) 和月伸宏/集英社 (C) 2012 「るろうに剣心」製作委員会

12月放送作品はこちら :https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=17091月放送作品はこちら :https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1745

＜特集：年末年始 人気映画大集合！＞

１.「ハリー・ポッター」全８作品＆「ファンタスティック・ビースト」３作品イッキ観！

「ハリー・ポッター」シリーズ全８作品を12/22（日）から18時台に1日1本、「ファンタスティック・ビースト」シリーズ３作品を12/30（月）16時から、全て日本語吹替版で一挙放送！全11作品のテレビ一挙放送は、ムービープラスが初！

＜作品一覧＞

『ハリー・ポッターと賢者の石』、『ハリー・ポッターと秘密の部屋』、『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』、『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』、『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』、『ハリー・ポッターと謎のプリンス』、『ハリー・ポッターと死の秘宝ＰＡＲＴ１』、『ハリー・ポッターと死の秘宝ＰＡＲＴ２』、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』

■『ハリー・ポッターと賢者の石【日本語吹替版】』 12/22（日）18:15～

(C) 2001 Warner Bros.

Ｊ・Ｋ・ローリングのベストセラー児童文学の映画化第１弾。ホグワーツ魔法魔術学校に入学したハリー・ポッターと仲間たちの冒険が始まる！

監督：クリス・コロンバス

出演：ダニエル・ラドクリフ／ルパート・グリント／エマ・ワトソン

声の出演：小野賢章／常盤祐貴／須藤祐実

(2001年：アメリカ)

■『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅【日本語吹替版】』 12/30（月）16:00～

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR.

「ハリー・ポッター」新シリーズファンタジー大作第１弾。魔法使いのニュート・スキャマンダーが仲間や魔法動物たちと冒険を繰り広げる！

監督：デイビッド・イェーツ

出演：エディ・レッドメイン／キャサリン・ウォーターストン／アリソン・スドル／コリン・ファレル

声の出演：宮野真守／伊藤静／遠藤綾／津田健次郎

(2016年：イギリス・アメリカ)

２.「るろうに剣心」シリーズ全５作品イッキ観！

佐藤健主演の実写版「るろうに剣心」シリーズ全5作品を12/31（火）10時から一挙放送！

＜作品一覧＞

『るろうに剣心』、『るろうに剣心 京都大火編』、『るろうに剣心 伝説の最期編』、『るろうに剣心 最終章 The Final』、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』

■『るろうに剣心』 12/31(火) 10:00～ほか

(C)和月伸宏／集英社 (C)2012「るろうに剣心」製作委員会

“不殺（ころさず）の誓い”を逆刃刀で守り抜く！和月伸宏による大人気コミックを、佐藤健主演で実写化した剣客アクション第１弾。

監督：大友啓史

出演：佐藤健／武井咲／吉川晃司／江口洋介

(2012年：日本)

■『るろうに剣心 最終章 The Final』 12/31(火) 18:30～ほか

(C)和月伸宏／集英社 (C)2020映画「るろうに剣心 最終章 The Final」製作委員会

佐藤健主演の大ヒット時代劇シリーズ、最終章二部作の前編。剣心への復讐心に燃え、東京を総攻撃する最恐の敵・縁との戦いを描く。

監督・脚本：大友啓史

出演：佐藤健／武井咲／新田真剣佑

(2020年：日本)

３.人気シリーズイッキ観！

＜作品一覧＞

「オーシャンズ」シリーズ4作品、 「マッドマックス」シリーズ4作品、「ダーティハリー」シリーズ４作品、「ジョン・ウィック」シリーズ4作品、「シャーロック・ホームズ」シリーズ2作品、「山猫」シリーズ9作品、「センター・オブ・ジ・アース」シリーズ2作品、「バーフバリ」シリーズ２作品

■『オーシャンズ １１』 12/28(土) 8:30～ほか

(C) 2001 Warner Bros.

『オーシャンと十一人の仲間』のリメイクで、１１人の犯罪のプロによる現金強奪作戦を描く。出演はＧ・クルーニー、Ｂ・ピット他、豪華キャストが集結！

監督：スティーヴン・ソダーバーグ

出演：ジョージ・クルーニー／ブラッド・ピット／ジュリア・ロバーツ

(2001年：アメリカ)

※「オーシャンズ」シリーズ4作品を一挙放送

■『ジョン・ウィック：コンセクエンス』 1/1(水) 18:00～ほか

(R), (TM) & (C) 2024 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

キアヌ・リーブス演じる伝説の殺し屋が、組織との決着に立ち上がる！ドニー・イェン、真田広之らが参戦したキリング・アクション第４弾。

監督：チャド・スタエルスキ

出演：キアヌ・リーブス／ドニー・イェン／ビル・スカルスガルド／真田広之

(2023年：アメリカ)

※「ジョン・ウィック」シリーズ4作品を一挙放送

４.名作・人気作イッキ観！

＜作品一覧＞

『ショーシャンクの空に』、『ベン・ハー（1959年） 』、『ジョーカー』、『ＲＲＲ』、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、『ラ・ラ・ランド』、『トレーニング デイ』、『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』、『悪人伝』、『イレイザー』、『荒鷲の要塞』、『犯罪都市 ＴＨＥ ＲＯＵＮＤＵＰ』、『グリフィン家のウエディングノート』、『ハッピーニューイヤー＜劇場版＞ 』、『ローマの休日[４Ｋ]【字幕版・日本語吹替版】』、『ティファニーで朝食を【日本語吹替版】』、『パリの恋人【日本語吹替版】』、『シャロウ・グレイブ』、『ブラックライト』、『おもいでの夏』、『キラー・エリート（2011年）』、『クライ・マッチョ』、『暗くなるまで待って』、『セブン』、『ドント・ウォーリー・ダーリン』、『ナバロンの要塞』、『８ｍｍ．』、『ファイヤーウォール』、『フェア・ゲーム（1995年）』、『ヘアスプレー（2007年）』、『ペイ・フォワード 可能の王国』、『マッシブ・タレント』、『ミスティック・リバー』、『身代金』、『ＭＥＧ ザ・モンスター』、『ランペイジ 巨獣大乱闘【日本語吹替版】』、『リズム・セクション』、『レディ・アロー』

■『ラ・ラ・ランド』 12/29(日) 7:15～

(C) 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LALA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.

ライアン・ゴズリング＆エマ・ストーン主演。アカデミー賞(R)６部門受賞のミュージカル。ＬＡを舞台に夢を追う男女の愛とすれ違いを描く。

監督・脚本：デイミアン・チャゼル

出演：ライアン・ゴズリング／エマ・ストーン／ジョン・レジェンド

(2016年：アメリカ)

■『ＲＲＲ』 12/30(月) 25:45～ほか

(C)2021 DVV ENTERTAINMENTS LLP.ALL RIGHTS RESERVED.

選ぶのは友情か、使命か？「バーフバリ」シリーズ、Ｓ．Ｓ．ラージャマウリ監督作品。インド映画史上初、第９５回アカデミー賞(R)歌曲賞受賞の大ヒットアクション超大作。

監督・脚本：Ｓ．Ｓ．ラージャマウリ

出演：ＮＴＲ Ｊｒ．／ラーム・チャラン／アーリヤー・バット

(2021年：インド)

★観て当てよう！プレゼントキャンペーン★

対象番組の放送直後に発表される「キーワード」を応募フォームに記入して応募しよう。

正解者の中から抽選で計35名様に、「ファンタビ」グッズや「ジョン・ウィック」のキアヌ・リーブス＆チャド・スタエルスキ監督サイン入りB2ポスターなど豪華映画グッズが当たります！

※こちらのポスターにサインが入ります

【キーワード放送期間】

2024年12月28日(土)～2025年1月5日(日)

【応募期間】

2024年12月28日(土)～2025年1月13日(月・祝)

【対象番組】

「ファンタスティック・ビースト」「ジョン・ウィック」「るろうに剣心」シリーズなど

詳細を見る :https://www.movieplus.jp/present/detail/?id=143

ムービープラスとは

2024年に開局35年を迎えた日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送！ J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー！、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

公式サイトはこちら :https://www.movieplus.jp/ご視聴方法はこちら :https://www.movieplus.jp/howto/