MSI初の、USB3.2 Gen2x2対応の外付けポータブルSSD「DATAMAG 20Gbps」シリーズを発売

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社(以下、MSI)は、USB3.2 Gen2x2対応で高速な外付けポータブルSSD、「DATAMAG 20Gbps」シリーズの1TBと2TBモデルを2024年12月6日(金)より発売いたします。

【DATAMAG 20Gbps シリーズ】

本製品は、MSI初となる外付けポータブルSSDで、USB3.2 Gen2x2に対応したモデルです。転送速度は、最大リード1,600MB/s、最大ライト1,500MB/sとなっており、大容量のファイルでも短時間で保存できます。ポータブルSSD本体には、マグネットが搭載されており、iPhoneの背面に固定できます。また付属のメタルリングシールでノートパソコンの天板などにも固定でき、手で持たずに移動できます。小型のアルミニウム筐体で放熱性や携帯性に優れ、どこにでも大容量のストレージを持ち運ぶことが出来ます。

【DATAMAG 20Gbps シリーズの主な特徴】

●USB3.2 Gen2x2に対応し、最大リード1,600MB/s、最大ライト1,500MB/sの速度を実現

●マグネット搭載で、デバイスに固定したまま持ち運び可能

●アルミニウムボディで耐衝撃性と放熱性を両立

● iPhone 16/15 Pro (Max) で高品質の ProRes フォーマットに対応

【製品仕様】

■ DATAMAG 20Gbps

https://jp.msi.com/External-Storage/DATAMAG-20Gbps

製品の使用方法などについては、上記製品ページよりクイックガイドをダウンロードしてください。

