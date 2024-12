『遠山顕の いますぐ使える英会話』はいよいよ最終号。『高田智子の 大人の学びなおし英会話』『杉田敏の 現代ビジネス英語』もあわせ、3誌の2025年 冬号が12月13日に発売！

株式会社NHK出版

NHKラジオ英語講座の元講師が贈る、NHK出版の季刊英語ムックシリーズ。その2025年 冬号がそれぞれ、12月13日に発売となりました。ラインナップは以下の3点です。

・『音声DL BOOK 遠山顕の いますぐ使える英会話 2025年 冬号』

・『音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2025年 冬号』

・『音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2025年 冬号』

各ムックの音声はダウンロードして聴けるほか、NHK出版ウェブサイトでも無料でお聴きいただけます(期間限定)。

『遠山顕の いますぐ使える英会話』は本号をもって最終号となります。遠山先生の「Keep listening, keep practicing and keep on smiling!」の姿勢は世代を問わず、楽しみながら話すことを目指す、多くの方々から支持を得てきました。遠山先生のユニークでためになるお話を聞けるのもラストチャンス。この機会にぜひご購入ください。

『音声DL BOOK 遠山顕の いますぐ使える英会話 2025年 冬号』

NHKラジオ英語講座の講師を長年担当してきた遠山顕先生が贈る季刊ムックシリーズ最終号。映画やドラマで頻繁に出てくる、学校では習わないような自然な英語表現が楽しみながら学べます。

今回の「冬号」では、特集 〈go表現を大いに役立たせる〉をメインテーマに、「いますぐ使える」日常会話表現を学習します。

リアルな英語に触れたい人、映画やドラマを字幕なしで観たい人にオススメです。約3時間のダウンロード音声はラジオ英語講座をそっくり再現し、移動中やスキマ時間の耳学習に最適!

【2025年 冬号の内容】

1. Making Go Phrases Go a Long Way(go表現を大いに役立たせる)

動詞のgoには、「どこかへ進む・移る」「ある状態で進む」「ある状態に移る」といったイメージがあります。日常よく使われるgo表現をダイアログで疑似体験して、英会話に自然さと幅を持たせましょう!

2. Talking Shogatsu(正月談義)

新年に関するものには、「おせち」「鏡餅」「門松」などいろいろありますが、それらの意味や由来を、外国人男性と日本人女性の会話から、再確認してみましょう。

➌ Finding True Love The Final Episodes-The True Beginning(本当の始まり)

「春号」から始まった通年ストーリーの第4部です。この連続恋愛ストーリーも最終回にたどり着きました。エマ、隣人のライル、そしてサムの3人がはじめて顔を合わせます。恋はどこへ進むのでしょうか? 最後の5話、エピソード16~20をお楽しみください。

※本書には楽しく英語を学べる「英語クロスワード」も掲載!試し読みはこちら↓

https://mag.nhk-book.co.jp/article/64674

【講師紹介】

遠山 顕(とおやま・けん)

COMUNICA, Inc.代表

東京外国語大学英米語科卒業、テンプル大学大学院修了(英語教授法)。神田外語学院英語科主任、文化放送「百万人の英語」講師、東洋英和女学院大学助教授、東京大学EMP講師、NHKラジオ「英会話入門」「ラジオ英会話」「遠山顕の英会話楽習」講師などを務める。会話ベースのコミュニケーションに主眼を置いた「話学」の「楽習」への道案内役として、英会話のやり取りのコツとおもしろさを伝える。特に、英会話の大きな特徴である、基本単語を組み合わせて複雑な内容を表現する力の養成を視野に入れている。趣味はクロスワード、江戸文化、琵琶、ウォーキング。

【商品情報】

書名:音声DL BOOK 遠山顕の いますぐ使える英会話 2025年 冬号

著者: 遠山 顕

発売日:2024年12月13日

定価:1,320円(税込)

仕様:B5判・104ページ(オール2色)

ISBN:978-4-14-213383-3

NHK出版商品ページ▼

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062133832024.html

Amazon▼

https://www.amazon.co.jp/dp/4142133837/

楽天ブックス▼

https://books.rakuten.co.jp/rb/18050862/

『音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2025年 冬号』

ちゅうちょしないで!しばらく離れていた英語をまた始めましょう。いつからでも始められるように、またどこから始めても大丈夫なように作成しました。

本書では皆さんがこれまで行ってきたものとは「違う方法」で英語学習を進めていきます。

初めて英語を習うとき、ふつう「ことばの仕組み」を中心に進めます。まず動詞の現在形を習い、現在進行形、過去形、未来表現…というように積み重ねていきます。

「大人の学びなおし」では、この順番にこだわりません。「使いこなせていない知識を活性化し、コミュニケーションにつなげること」が目的です。だから、「ことばの仕組み」ではなく、あえて「ことばの働き」を中心に学習計画を立てました。「ことばの働き」とは、たとえば「提案する」「お礼を言う」「注意喚起する」など、コミュニケーションの目的のことです。「ことばの仕組み」を中心に学んできた英語を「ことばの働き」という視点からとらえなおし、両者を関連付けていきます。それによって、しまっておいた文法ルールが生きた知識となるのです。

本書では、場面と状況を大切にしています。各レッスンのストーリーには、職業、趣味、ライフスタイルがさまざまな大人たち、そして子どもたちも登場します。彼らの日常をドラマの一場面のように楽しみながら、眠っていた知識を呼び起こし、活用していきましょう。

――――『音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2025年 冬号』「はじめに」より

※高田智子先生の英語コラムも公開中!

https://mag.nhk-book.co.jp/article/52332

【講師紹介】

高田 智子(たかだ・ともこ)

清泉女子大学教授

東京都出身。清泉女子大学教授。2018-2021年度NHK基礎英語講師。お茶の水女子大学卒業後、学習院女子中・高等科に20年あまり勤務し、NHK「基礎英語」をはじめラジオ語学番組を活用した授業を実践。ボストン大学大学院(修士課程)、ニューヨーク大学大学院(博士課程)修了。博士(学術)。英語を使ってできることを増やすための指導法や教材の開発、教員養成に取り組む。関東甲信越英語教育学会理事。著書に『新しい時代の英語科教育法』(共著、学文社)、『英語到達度指標CEFR-Jガイドブック』(共著、大修館)、『NHK基礎英語 書いて確認 1週間でマスター 中2の英文法』(監修、NHK出版)など。

【商品情報】

書名:音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2025年 冬号

著者: 高田 智子

発売日:2024年12月13日

定価:1,320円(税込)

仕様:B5判・112ページ(オール2色)

ISBN:978-4-14-213391-8

NHK出版商品ページ▼

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062133912024.html

Amazon▼

https://www.amazon.co.jp/dp/4142133918/

楽天ブックス▼

https://books.rakuten.co.jp/rb/18050864/

『音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2025年 冬号』

ビジネスパーソンの英会話に必要なのは、最新の社会トピックを自在に展開できること。

本書では、ニューヨークのビジネスパーソンの間で話題のトピックを、洗練された英語で活写。内容、語彙ともに最高レベルのビジネス英語テキストです。

また、冬号の特別企画として、対談「白石興二郎(元読売新聞社長・会長/元スイス大使)×杉田敏」も掲載。

【2025年 冬号の内容】

・Lesson 1 Happiness is (fill in the blank) (幸せとは……)

プラスキー一家はフィンランドでクリスマス休暇を過ごす予定です。フィンランドは世界一幸せな国に数年連続で選ばれていて、生活の質の高さ、優れた教育制度や社会福祉政策でも知られています。一方、南アジアのブータンには独自の国民総幸福量指数があります。この2つの国には、幸福度を高めるということについて、いくつもの共通点があるようです。

・Lesson 2 Buy Secondhand (中古品を買おう)

今、節約することと中古品を買うことがブームとして広がっています。現在のテクノロジーのおかげで、質の高い中古品を見つけるのがこれまでより簡単になっています。大量生産の影響を強く受けた「買って捨てる」文化によって、地球は大きな打撃を受けていて、経済格差は解消されないままですが、今、消費傾向はまさに大きく変わろうとしているのです。

・Lesson 3 Life After Retirement (退職後の人生)

最近、ニュースの見出しで「退職の危機」ということばが目につくようになりました。多くのアメリカ人が退職に向けて経済的に十分に備えておらず、困難な時代に向かっているのではないか、という心配が高まっているのです。アメリカで起きている退職の危機に対処するためには、退職貯蓄制度の改善、金融リテラシー教育、医療費問題の解決などが必要です。

・Lesson 4 Phone-Free or Free to Phone (学校への携帯電話の持ち込みは)

生徒が携帯電話を使うことは許されるべきかどうか、議論になっています。スマートフォンは教育面で効果が見込まれますが、学習過程を妨げ、プライバシーを侵害する可能性もあります。多くの専門家が言っているのは、テクノロジーを日常生活に効果的に取り入れるには、明確なガイドラインを設けることが極めて重要だということです。

※音声ダウンロードには、ビニェット、語句解説が収録されています。

※杉田敏先生の過去の特別対談も公開中!

山中伸弥教授との対談⇒ https://mag.nhk-book.co.jp/article/47147

坂東眞理子さんとの対談⇒ https://mag.nhk-book.co.jp/article/53320

池上彰さんとの対談⇒ https://mag.nhk-book.co.jp/article/59940

【講師紹介】

杉田 敏(すぎた・さとし)

昭和女子大学客員教授

1944年東京・神田の生まれ。66年青山学院大学経済学部卒業後、「朝日イブニングニュース」記者となる。71年オハイオ州立大学に留学、翌年修士号(ジャーナリズム)を取得。「シンシナティ・ポスト」経済記者を経て、73年PR会社バーソン・マーステラのニューヨーク本社に入社。日本ゼネラル・エレクトリック取締役副社長(人事・広報担当)、バーソン・マーステラ(ジャパン)社長、プラップジャパン代表取締役社長などを歴任した。

NHKラジオ講座「実践ビジネス英語」などの講師を、2021年3月まで通算32年半務めた。2020年度NHK放送文化賞受賞。『NHK実践ビジネス英語 対話力アップ ビジネス英語フレーズ800』『アメリカ人の「ココロ」を理解するための 教養としての英語』『NHK CD BOOK 実践ビジネス英語 ニューヨークシリーズThe Final Chapter ベストセレクション完結編』(いずれもNHK出版)、『現代英語基礎語辞典』(集英社インターナショナル)など著書多数。

【商品情報】

書名:音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2025年 冬号

著者:杉田 敏

発売日:2024年12月13日

定価:1,430円(税込)

仕様:B5判・132ページ

ISBN:978-4-14-213387-1

NHK出版商品ページ▼

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062133872024.html

Amazon▼

https://www.amazon.co.jp/dp/414213387X/

楽天ブックス▼

https://books.rakuten.co.jp/rb/18050861/

※これらの本の放送はありません。

※3月、6月、9月、12月の年4回刊行。