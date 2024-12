新年初の東京駅イベントに「すみっコぐらし」が登場！ 『シティポップなすみっコ POP-UP SHOP』が期間限定OPEN

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:千田 洋史)は、株式会社キデイランド(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:津村 孝彦)が運営する、期間限定ストア『シティポップなすみっコ POP-UP SHOP』が新年初の東京駅イベントとして、2025年1月10日(金)から1月23日(木)まで東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にてオープンすることをお知らせします。

今回のテーマは、「シティポップなすみっコ」。

新しさ+ちょっぴりレトロな雰囲気がかわいいシティポップなすみっコたちが登場です。

かわいいネオンやドット絵のモチーフにもご注目♪

今回も、催事限定のお買い上げ特典や、すみっコぐらしshop東京駅店と連動したスペシャル企画、リラックマストア内すみっコぐらしshopの大阪梅田店と名古屋店でも1月11日(土)からそれぞれ柄の異なるお買い上げ特典が配布されます。

新年に、ぜひ東京駅一番街キャラクターストリートいちばんプラザにお越しください。

■詳細はこちら:https://www.san-x.co.jp/blog/store/

【開催概要】

期間:2025年1月10日(金)~1月23日(木)

催事名称:『シティポップなすみっコ POP-UP SHOP』

場所:〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅一番街 地下1階

東京キャラクターストリート いちばんプラザ

営業時間:10:00~20:30

※営業時間は変更になる可能性がございます。 (最終日は18:00まで)

最新の営業時間については東京駅一番街のHPでご確認ください。

■東京駅一番街HP:https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp

■お買い上げ特典

◆『シティポップなすみっコ POP-UP SHOP』にて税込3,300円以上お買い上げのお客様に先着で「ミラー」をプレゼント!

・期間:1月10日(金)~

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※お一人様1会計につき、1点のプレゼントとさせて頂きます。

■限定商品

★シティポップなすみっコ POP-UP SHOP(1月10日(金)発売)

・サンエックスネットショップ

・リラックマストア&すみっコぐらしshop online(1月10日(金)発売)

(後日、一部の商品は、リラックマストアで販売する場合がございます。)

てのりぬいぐるみ 5種 各1,430円(税込)

ぬいぐるみポシェット 2種 各2,200円(税込)

ミニポーチ 1,760円(税込)

キューブパズルキーホルダー 2種 各880円(税込)

ミニタオル 825円(税込)

クリアホルダーセット 605円(税込)

アクリルカップ 2種 各825円(税込)

フロントポケットミニショルダーバッグ 4,400円(税込)

クッション 3,300円(税込)

ブロックメモ 440円(税込)

缶キャンディ 626円(税込)

マスキングテープ 440円(税込)

ホログラムダイカットステッカー(ランダム) 330円(税込)

ミニアクリルスタンド(ランダム) 660円(税込)

■すみっコぐらしshop東京店 スペシャル企画

◆すみっコぐらしshop東京駅店にて、税込2,200円以上お買い上げのお客様に先着で「缶バッジ(2個セット)」をプレゼント

・期間:1月10日(金)~

※なくなり次第終了となります。

■リラックマストア内 すみっコぐらしshop大阪梅田店&名古屋店 スペシャル企画

◆リラックマストア内 すみっコぐらしshop大阪梅田店・名古屋店でも1月11日(土)より、『シティポップなすみっコ POP-UP SHOP』限定商品を発売!

<お買い上げ特典>

リラックマストア内 すみっコぐらしshop大阪梅田店・名古屋店にて、すみっコぐらし商品を税込3,300円以上お買い上げのお客様に先着で「アクリルクリップ」をプレゼント!

・期間:1月11日(土)~

※なくなり次第終了となります。

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式Twitter

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。



■サンエックスネット:https://www.san-x.co.jp

■すみっコぐらし通信:https://www.san-x.co.jp/blog/sumikko/

■リラックマストア&すみっコぐらしshop HP:https://www.san-x.co.jp/blog/store

■リラックマストア&すみっコぐらしshop公式Twitter:https://twitter.com/_rks_official/

■リラックマストア&すみっコぐらしshop公式instagram:https://www.instagram.com/rilakkuma_store_official/

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.