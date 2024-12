本日発売『ぴあMUSIC COMPEX（PMC） Vol.34』YOASOBI表紙＆46Pの大特集！ 祝5周年！ ドームライブ後初のロングインタビュー＋関係者証言ほか

ぴあ株式会社『ぴあMUSIC COMPLEX (PMC) Vol.34』(表紙:YOASOBI)

既報のとおり、YOASOBIが表紙・巻頭特集で登場する『ぴあMUSIC COMPLEX (PMC) Vol.34』が本日発売。

今号では、大阪・東京で17万人を動員したドームライブ「YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”」を大盛況のうちに完走したYOASOBIが登場。ユニットインタビューのほか、ikuraとAyaseそれぞれがディープに語るソロインタビューという3本立てでお届けします。YOASOBIが国内はもとより、世界的に存在感を示すビッグプロジェクトになる中で、自分自身やその音楽・ライブ表現に向き合う5年を含め、ドームライブを成功させるまでを語ってくれました。記念碑ともなったこのドーム公演のクリエイティブを共に作り上げた関係者の座談会+バンドメンバー、ライブスタッフの証言、東京ドーム2DAYSのライブレポートほか、YOASOBIが到達した現在地を46ページにわたって特集します。読者アンケートの結果もどうぞお楽しみに。

『ぴあMUSIC COMPLEX (PMC) Vol.34』(バックカバー:Stray Kids)

そして、バックカバーで登場するStray Kidsは、現在実施中の自身最大規模となるワールドツアーより東京ドーム公演の最終日を音楽誌ならではの濃厚ライブレポートにて12P掲載。来年のデビュー10周年プロジェクトに期待が高まるMrs. GREEN APPLEは、20万人を動員した神奈川・Kアリーナ横浜10DAYSの最終日レポートを。彼らのライブを深掘りした必読の内容になりました。そのほか、12月28日に開催予定の埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演を完売させるなど今年目覚ましい飛躍を遂げた超ときめき(ハート)宣伝部の撮り下ろし+インタビュー。デビューから1年半でアリーナ公演を成功させたMAZZELには、撮り下ろし+インタビュー+10Qで成長の手応えを聞くなど、ドーム&アリーナの超ライブ特集をお届けします。

ほかにも、桜井和寿、アイナ・ジ・エンドほか豪華な顔ぶれが参加した20周年トリビュートアルバムが話題のSalyu、4年ぶりのニューアルバムをリリースし、全国ツアーへと向かうtoconomaのインタビュー、SEVENTEENらが大賞を受賞したK-POPの祭典「2024 MAMA AWARDS」のレポートなども掲載します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11710/table/3320_1_71f729f729d104dd877452275cd117bd.jpg ]

▲YOASOBI (COVER)

結成5周年! YOASOBIの全てを詰め込んだ“超現実”ドームライブを大特集

結成5周年を記念し、初の単独ドームライブを東京・大阪の4公演行ったYOASOBIを大特集。Ikura、Ayaseによる3本立てインタビュー、東京ドーム2DAYSライブレポ、ライブクリエイティブ主要メンバー座談会、バンドメンバー&ライブスタッフの証言、読者アンケートなど

▲Stray Kids (BACKCOVER)

Stray Kidsの8人が制したドーム6DAYS。東京最終日レポ

Stray Kids史上最大級のワールドツアーの日本公演「Stray Kids World Tour <dominATE JAPAN>」より、11月17日に開催された、東京・東京ドーム公演を12ページ徹底レポート!

▲Mrs. GREEN APPLE

“心・技・体”で楽曲に光をあてる。20万人が目撃した10DAYSアリーナ

10月から11月にかけて、神奈川・Kアリーナ横浜にて10日間にわたって開催された「Mrs. GREEN APPLE on“Harmony”」より、11月20日の最終日をレポート。

▲超ときめき(ハート)宣伝部

さいたまスーパーアリーナ完売! とき宣が飛躍の2024年を語る

勢いに乗る超ときめき(ハート)宣伝部がPMCに初登場。見事、ソールドアウトを記録した、埼玉・さいたまスーパーアリーナを前に2024年を語ってもらった。撮り下ろし+インタビュー。

▲MAZZEL

デビューから1年半で成功させたアリーナ公演を語る!

「MAZZEL 1st One Man Tour 2024“Join us in the PARADE”」を完走し、デビューからわずか1年半でアリーナ公演までたどりついた、8人の撮り下ろし+インタビューをお届け。

▲Salyu

桜井和寿(Mr.Children)、アイナ・ジ・エンドら18組が参加。20周年のSalyuが語るトリビュートアルバム

ゆかりの深い小林武史、桜井和寿(Mr.Children)をはじめ、バンドからシンガーソングライターなど

豪華18組が新たな解釈で歌うSalyuのトリビュート!

▲toconoma

結成15周年を経て勢いにのるインストバンドtoconoma(トコノマ)が登場!

4年ぶりのアルバム『ISLAND』をリリース。全国ツアー「toconoma 5th ALBUM "ISLAND" RELEASE TOUR」を前に、toconomaの現在を語ってもらった。

▼PMC COLUMN

PICK UP! NEW MUSIC:ROSE、アイナ・ジ・エンド

Salyuインタビュー

PIA SPECIAL PICK UP!: toconoma インタビュー

「2024 MAMA AWARDS」レポート

ART:Chim↑Pom from Smappa!Group

【商品概要】

『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC) Vol34』

定価:1,320円(本体1,200円+税)

発売日:2024年12月12日(木)

仕様:A4変型 112P オールカラー/無線綴じ

販売場所:全国書店、ネット書店、CDショップ ほか

<ご購入>

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b655461.html

タワーレコード https://tower.jp/item/6649238

HMVBOOKS https://www.hmv.co.jp/product/detail/15465622

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18073299/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835645278 ほか