【福井県嶺南】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、福井県嶺南に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社ジャクエツ（福井県敦賀市）：603人

2位. 株式会社オーイング（福井県高浜町）：445人

3位. 株式会社日本ピーエス（福井県敦賀市）：397人

4位. 敦賀海陸運輸株式会社（福井県敦賀市）：353人

5位. 社会福祉法人敬仁会（福井県敦賀市）：350人

6位. 株式会社塩浜工業（福井県敦賀市）：324人

7位. 医療法人保仁会（福井県敦賀市）：284人

8位. 株式会社アイケープラスト（福井県敦賀市）：259人

9位. ＦＴＥＣ株式会社（福井県敦賀市）：242人

10位. 医療法人敦賀温泉病院（福井県敦賀市）：210人

11位. 株式会社伝食（福井県敦賀市）：204人

12位. 株式会社ＴＡＳ（福井県敦賀市）：199人

13位. 株式会社アイシン福井・若狭（福井県若狭町）：198人

14位. ニチコンワカサ株式会社（福井県小浜市）：169人

15位. 福井トナミ運輸株式会社（福井県敦賀市）：166人

16位. 宮川興業株式会社（福井県敦賀市）：158人

17位. ＡＧＣ若狭化学株式会社（福井県小浜市）：150人

18位. 株式会社クリンテック（福井県敦賀市）：149人

19位. 社会福祉法人敦賀市社会福祉協議会（福井県敦賀市）：147人

20位. 社会福祉法人友愛会（福井県小浜市）：144人

21位. 医療法人三愛会（福井県小浜市）：133人

22位. 上中化学株式会社（福井県若狭町）：130人

23位. 社会福祉法人敦賀市社会福祉事業団（福井県敦賀市）：127人

24位. 芝浦自販機株式会社（福井県小浜市）：125人

25位. 医療法人明峰会（福井県敦賀市）：116人

25位. 小浜海産物株式会社（福井県小浜市）：116人

27位. 社会福祉法人若狭町社会福祉協議会（福井県若狭町）：112人

28位. 医療法人積善会猪原病院（福井県敦賀市）：110人

28位. 小浜信用金庫（福井県小浜市）：110人

30位. 敦賀セメント株式会社（福井県敦賀市）：107人

30位. フクムラ仮設株式会社（福井県高浜町）：107人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db