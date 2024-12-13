【山梨県東部・富士五湖】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、山梨県東部・富士五湖に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

【ランキングTOP30】

1位. ファナック株式会社（山梨県忍野村）：6,181人

2位. シチズンファインデバイス株式会社（山梨県富士河口湖町）：968人

3位. 株式会社エノモト（山梨県上野原市）：641人

4位. 株式会社アミューズ（山梨県富士河口湖町）：549人

5位. 株式会社山梨さえき（山梨県富士吉田市）：547人

6位. 株式会社長登屋（山梨県富士河口湖町）：500人

7位. 富士観光開発株式会社（山梨県鳴沢村）：492人

8位. プレミアムウォーター株式会社（山梨県富士吉田市）：490人

9位. 富士山の銘水株式会社（山梨県富士吉田市）：364人

10位. 株式会社富士情報（山梨県富士吉田市）：339人

11位. 富士急行株式会社（山梨県富士吉田市）：307人

12位. 都留信用組合（山梨県富士吉田市）：303人

13位. 株式会社公正屋（山梨県上野原市）：291人

14位. ハイランドリゾート株式会社（山梨県富士吉田市）：290人

15位. 株式会社富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）：278人

16位. 株式会社トリケミカル研究所（山梨県上野原市）：262人

17位. 富士山の銘品株式会社（山梨県富士吉田市）：261人

18位. 富士急バス株式会社（山梨県富士河口湖町）：258人

19位. 株式会社ピカ（山梨県富士河口湖町）：249人

20位. シチズン電子株式会社（山梨県富士吉田市）：242人

21位. 富士マイクロデバイス株式会社（山梨県富士河口湖町）：239人

22位. クレイン農業協同組合（山梨県都留市）：214人

23位. 株式会社加藤電器製作所（山梨県道志村）：212人

24位. 中央観光株式会社（山梨県富士吉田市）：204人

25位. 大蔵電気株式会社（山梨県富士吉田市）：203人

26位. 株式会社サワ（山梨県上野原市）：202人

27位. 医療法人樂々堂（山梨県富士吉田市）：175人

28位. 株式会社文理学院（山梨県都留市）：172人

29位. 社会福祉法人明清会（山梨県富士吉田市）：171人

30位. 株式会社ワールドエコックス（山梨県上野原市）：169人

30位. 富士航空電子株式会社（山梨県上野原市）：169人



※主なランキング詳細

山梨県富士河口湖町：https://salesnow.jp/db/reports/087416

山梨県富士吉田市：https://salesnow.jp/db/reports/922981

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db