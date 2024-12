【ＢＳ日テレ】韓国でも話題となった超絶復讐劇がＢＳ日テレ初放送！韓国ドラマ「優雅な帝国」12月18日（水）ごご３時スタート！！

<華やかなエンターテインメント業界を舞台に愛と野望、仕掛けられた罠―>

父チャンソン会長が築いた「優雅な帝国(WJ)エンターテインメント」を何としても手に入れ新事業を立ち上げるという野望を抱くギユン。父のお気に入りで常に自分の比較対象のため劣等感と妬みを抱いてきた施設出身ジュギョンと偽りの結婚をするが、寝たきりになった父が会長職を一人息子である自分ではなくジュギョンに譲ったことでギユンをとんでもない行動へ駆り立ててしまう。一方、施設出身ながらも賢く正義感が強く、WJエンターテインメントでも手腕を振るいチャンソンから絶大な信頼を得ていたジュギョン。ギユンからの突然のプロポーズに戸惑いながらも、会長のたっての頼みが追い風となり結婚を決意。その後、自分を蔑ろにする夫や冷たい義母にも献身的に尽くし、愛する娘スアのために壊れかけた家庭をどうにか守ろうと奮闘するジュギョンの願いは空回りし、結局はギユンの仕掛けた罠にはまり奈落の底へ突き落されたジュギョンは復讐の化身へと化していく!

<BS日テレ 國井プロデューサーコメント>

お待たせしました!韓国ドラマ特有の「あり得ない展開」がてんこ盛りのドロドロドラマが登場!韓国ドラマ「優雅な帝国」は、華やかな芸能界を舞台に、巨大な力によって踏みにじられた正義と隠された真実、失った人生を取り戻すために二人の男女の徹底した復讐を描いた作品です!最愛の夫に、自分の地位も妹も奪われ、最後は命まで奪われた主人公が死の淵から這い上がる、一度見たら止まらないノンストップドラマです!

<実力派俳優たち勢ぞろい!確かな演技力で視聴者を魅了する!>

妻となったジュギョンを陥れるためにあの手この手で追い詰め、時として狂気に満ちた悪い男ギユンを「左利きの妻」のキム・ジヌが引き受け、この役のために17キロも減量をしたというほど。さらに、途中26話以降はイ・シガンがその役を引き継ぎ、復讐を誓ったジュギョンがヒジェと名前を変え、そのヒジェの正体がジュギョンとも知らずに彼女に魅了されるギユンを演じ、「2023 KBS演技大賞」連続ドラマ部門の優秀演技賞に輝いた。また、施設出身ながらも賢く正義感に溢れるその性格ゆえにギユンから妬まれ、その罠に翻弄されるジュギョンを今注目の演技派女優ハン・ジワンが務める!さらに、ギユンと共にジュギョンを罠に陥れるジャクリーン・テイラー役には、「真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ!?~」など数々の人気作に出演してきたソン・ソンユンが、ジュギョン慕いギユンの罠に落ちていくジュギョンをそばで助けるうちにいつしか恋心を抱くチョン・ウヒョク役をさまざまな作品でキャラクターを消化し活躍するカン・ユルが演じる。そして、かつてWJエンターテインメントでマネージャーとして活躍しギユンの罠に落ちた最初の人物ナ・スンピル役を、「ミス・モンテクリスト」などで知られるイ・サンボが熱演。

<視聴者の想像を超える驚きの展開!華やかなエンターテインメント業界に潜む闇そして入り乱れた人間関係を描く!>

演出は「ミス・モンテクリスト」「憎くても愛してる」を手がけたパク・ギホ、脚本は「逆転のマーメイド」のハン・ヨンミが担当。華やかなエンターテインメント業界の裏に潜む闇と入り乱れた人間関係を描く本作は、舞台がエンターテインメント業界とあって、綿密な事前取材でさまざまなエピソードを盛り込んだと演出パク・ギホが語っている。主要人物5人と彼らを取り巻く人々の関係も交錯し、それぞれが抱える隠された秘密と背負ってきた十字架、さらに視聴者の想像を超える驚きの展開が随所に盛り込まれ1話たりとも見逃せない作品となっている!

尚、現在Huluでは全話配信中!、放送開始後にはTVerでの見逃し配信もあります!

「2023 KBS演技大賞」

連続ドラマ 優秀演技賞(男性部門):イ・シガン

<あらすじ>

復讐は情け容赦なく優雅に...

優雅な帝国(WJ)エンターテインメントの創設者チャン・チャンソン会長の1周忌に、会長の一人息子でありその職を継いだチャン・ギユンは、2兆ウォン規模の新事業“VKメディア文化バレー”の立ち上げを発表しマスコミの注目を集める。1兆ウォンの投資も決まり、その追い風にギユンをはじめ妻のジャクリーン、後ろだてのヤン議員らは浮かれていた。そのころ、WJエンターテインメントと同じビルの中にある弱小事務所のNAエンターテインメント(NAエンター)にシン・ジュギョン本部長を訪ねて日本からジュギョンの友人だという在日4世のソ・ヒジェがやって来るが、ジュギョンを知るNAエンターの面々はジュギョンそっくりのヒジェに驚く。しかし、ヒジェは何者かに追われ、逃げて乗り込んだエレベーターでヒジェは偶然にもギユンと出会う。ギユンもまた前妻であり死んだはずのジュギョンそっくりのヒジェに驚愕して声をかけてしまう。日本語を話すヒジェに人違いだと分かるもその大胆な行動に思わず目を奪われる。さらに、ヒジェは駐車場で追っ手の目をくらまそうとそばにいたギユンに顔を近づけキスをするふりをし…。

<相関図>

<番組概要>

[タイトル] 韓国ドラマ「優雅な帝国」

[放送話数] 全78話

[放送日時] 12月18日(水)ごご3時~

毎週月曜~金曜 ごご3時~4時放送

[放送局] BS日テレ

[出演者] チャン・ギユン役:キム・ジヌ 「左利きの妻」「キルヒール」「優雅な一族」

(26話より):イ・シガン 「ブラボー 私の人生」「復讐の花束をあなたに」

シン・ジュギョン/ソ・ヒジェ役:ハン・ジワン 「魔女のゲーム(原題)」

チョン・ウヒョク役:カン・ユル 「不良に惚れた時」

ジャクリーン・テイラー役:ソン・ソンユン 「愛のプレッツェル」

ナ・スンピル役:イ・サンボ 「ミス・モンテクリスト」

[スタッフ] 演出:パク・ギホ「ミス・モンテクリスト」「憎くても愛してる」

脚本:ハン・ヨンミ「逆転のマーメイド」

[制作国/年] 韓国/2023年

[番組HP] https://www.bs4.jp/Elegant-Empire/