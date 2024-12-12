フロッグウェル、宗教法人向けSalesforceソリューションの提供を開始

フロッグウェル株式会社

Salesforce導入コンサルティング企業のフロッグウェルは、全国約18万社(*1)の宗教法人向けに特化したSalesforceソリューションの提供を開始したことを発表しました。本ソリューションは、少子高齢化やデジタル化の波に直面する宗教法人の経営のDX化を支援します。

背景：宗教法人を取り巻く環境変化

国内の宗教法人は約18万社と推定されますが、消滅可能性のある神社の割合が41%(*2)と推計されており、約7.3万社の施設が深刻な課題に直面しています。

*1 出典：文化庁『宗教年鑑 令和5年版』（2023年）

*2 出典：中外日報『過疎地神社の現状と今後 ― 過疎地寺院問題≪10≫』（2023年）

このような状況下で、多くの宗教法人は参拝者データの散在化や煩雑な運営管理など、さまざまな課題に直面しています。そこでフロッグウェルは、宗教法人特有の課題を包括的に解決し、持続可能な運営を実現するため、専門的なSalesforceソリューションのアップデートをいたしました。

主要機能と特長

参拝者・信者情報の一元管理

- 参拝者、檀家、信者データの統合管理- 法要・イベント参加履歴のトラッキング- 寄付・奉納情報の一元化

イベント・法要管理の自動化

- 季節行事や法要のスケジュール管理- オンライン予約システムの実装- 自動リマインダー配信機能

収益管理とデータ分析

- 収益構造の可視化と分析- 自動請求書発行システム- カスタマイズ可能な分析ダッシュボード

地域コミュニティ管理

今後の展開

- SNSを活用した若年層向け情報発信- コミュニティポータルの提供- オンラインでの祈願受付システム

フロッグウェルは、本ソリューションのさらなる機能強化を予定しています。

- AI活用による参拝者動向予測- オンライン法要システムの拡充- 多言語対応による訪日外国人向けサービスの強化

詳細については、以下までお問い合わせください。

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https://frogwell.co.jp/contact/

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

・会社名：フロッグウェル株式会社

・代表者：大田 宏之

・設立：2010年5月

・所在地：〒105-0004 東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル7F

◆事業内容

・メーカー・販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発

・導入支援 ・データ分析及びコンサルティング

◆所属団体

・一般社団法人データサイエンティスト協会

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム