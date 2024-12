追加公演が決定！ライブツアー『ACTOR′S THE BEST』ファイナル公演を2月8日(土)に開催。

株式会社モブキャストホールディングス

株式会社モブキャストホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役CEO:藪考樹)のグループ戦略「クリエイター共創経営」を共に推進する関連会社レトロワグラース株式会社(本社:東京都港区、代表:柴咲コウ)が創出したIP「ACTOR'S THE BEST」。

2024年はこのIP創出がさらに進化し、全国ライブツアー『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ~響宴~』として、前回の全7公演から規模を拡大し、今回は全12公演にわたるツアーを予定しています。更に、12月7日の初日公演では、本ツアーのファイナル公演として2025年2月8日(土)に東京・昭和女子大学人見記念講堂での追加公演が決定したことを発表いたしました。

■2023年に誕生したIP:『ACTOR'S THE BEST』とは

2023年7月、芸能活動25周年を迎えた柴咲コウが、新たな挑戦として、それまで意識的に分けてきた俳優としての“お芝居”と歌手としての“音楽”という二つの表現を融合させたプロジェクトをスタート。同年11月には、これまで主演やヒロインを務めた映画やドラマの主題歌・挿入歌を自らの歌声でカバーしたアニバーサリーアルバム『ACTOR'S THE BEST ~Melodies of Screens~』をリリースしました。

映画『バトル・ロワイアル』『世界の中心で、愛をさけぶ』、TBS系ドラマ『オレンジデイズ』『GOOD LUCK!!』、フジテレビ系ドラマ『Dr.コトー診療所』、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』など、名作を彩った楽曲が、柴咲コウならではの深みのある表現で再構築され、多くのファンを魅了しました。

4年半ぶりの全国ツアー『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2023 ACTOR'S THE BEST』では、全7公演を開催。アニバーサリーアルバム収録曲を中心にしたセットリストで、新たな挑戦への熱い思いをファンに届けました。ツアーのセミファイナルとファイナルはU-NEXTで独占配信され、大きな話題を集めています。

■更に進化した「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ~響宴~」

2024年、『ACTOR'S THE BEST』はさらなる進化を遂げ、『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ~響宴~』として開催されます。今年のツアーでは、昨年のアニバーサリーアルバム『ACTOR'S THE BEST ~Melodies of Screens~』に加え、最新EP『響宴』を中心とした楽曲で構成され、より洗練されたステージを披露します。

最新EP『響宴』では、King Gnuの「硝子窓」のカバーが特に注目され、2024年FNS歌謡祭でのパフォーマンスでも大きな反響を呼びました。また、ツアーでは、男女の出会いと別れを巡る物語を軸に、音楽と演劇が融合した音楽劇のようなステージ構成が特徴的。さらに、さまざまな仕掛けにより、観客の五感を刺激する新しいエンターテインメント体験を創出します。

俳優としての深みとアーティストとしての繊細な感性が融合した柴咲コウの唯一無二の世界観を、ぜひご自身の心と体で体感してください。

■2025年2月8日(土)に東京・昭和女子大学人見記念講堂で追加公演決定!

- ライブレポートURL : https://www.barks.jp/news/?id=1000252689- ティーザー映像URL : https://youtu.be/ciic4Y-go8U?si=Kx53lZjhD0032Bfm

初日公演では、本ツアーの締めくくりとして2月8日(土)に東京・昭和女子大学人見記念講堂で追加公演を行うことが発表され、これにより、全12公演にわたるツアーが予定されています。

▼2024年

12月7日(土)羽生市産業文化ホール(埼玉)

12月10日(火) Zepp Sapporo(北海道)

12月14日(土) Zepp Fukuoka (福岡)

12月18日(水) フェスティバルホール(大阪)

12月22日(日) パシフィコ横浜 国立大ホール(神奈川)

12月27日(金) アクトシティ浜松 大ホール(静岡)

▼2025年

1月4日(土) 広島JMSアステールプラザ 大ホール(広島)

1月13日(月・祝) サンポートホール高松 大ホール(香川)

1月17日(金) 鹿児島・宝山ホール(鹿児島)

1月26日(日) 仙台GIGS(宮城)

2月1日(土) 金沢・本多の森 北電ホール(石川)

2月8日(土) 昭和女子大学 人見記念講堂(東京)※追加公演

■会社概要

- SEAT 指定席:\9,500(税込)※各公演4枚まで購入可能- TICKET 一般発売中- 特設サイト https://koclass.jp/special/tour2024_atb

会社名 :株式会社モブキャストホールディングス https://mobcast.co.jp/

代表者 :代表取締役CEO 藪 考樹

所在地 :東京都港区

設立 :2004年3月

会社名 :レトロワグラース株式会社 https://lestroisgraces.jp/

代表者 :代表取締役 柴咲コウ

所在地 :東京都港区

設立 :2016年11月