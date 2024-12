TVアニメ『合コンに行ったら女がいなかった話』×『サンリオキャラクターズ』POP-UP STORE開催決定!!

株式会社アルテミス

株式会社アルテミス(本社:東京都港区、代表取締役:泉浩樹)は、

TVアニメ『合コンに行ったら女がいなかった話』×『サンリオキャラクターズ』POP-UP STOREを開催いたします。

当イベントは2024年12月27日(金)より、新宿マルイ アネックスでの開催を皮切りに、大阪、福岡でも順次開催となります。

また、オンラインショップでの販売も実施予定!

■TVアニメ『合コンに行ったら女がいなかった話』×『サンリオキャラクターズ』POP-UP STORE詳細

TVアニメ『合コンに行ったら女がいなかった話』と『サンリオキャラクターズ』コラボのPOP-UP STOREが期間限定オープン!

おそろいの衣装を身にまとったキャラクターの、とってもかわいいオリジナルイラストを使用したグッズが登場!

缶バッジやネームカードなどのイラストを楽しめるアイテムから、マグカップやポーチなど日常使いしやすいアイテムまで豊富なラインナップでお届けします。

税込3,000円お買い上げごとに、コースター(全9種)をランダムで1枚プレゼントするキャンペーンも開催いたします。

皆様のご来場をお待ちしております!

■『合コンに行ったら女がいなかった話』×『サンリオキャラクターズ』POP-UP STORE概要

◆開催期間・開催場所

・2024年12月27日(金)~2025年1月13日(月・祝)東京:新宿マルイ アネックス

・2025年1月24日(金)~2025年2月2日(日)大阪:なんばマルイ

・2025年3月21日(金)~2025年3月30日(日)福岡:博多マルイ

◆通販受付

・2025年2月10日(月)~2025年2月28日(金)通販:サンリオアニメストア

※日程等詳細は公式HP又は公式Xにて発信させて頂きます。

公式HP:https://hapi-pop.com/GS/

公式X:https://twitter.com/hapi_popu

《商品ラインナップ》

★アクリルスタンド

種類数:全9種

サイズ:約H120mm×W100mm

素材:アクリル

1,320円(税込)

★ブラインド缶バッジ

種類数:全9種

サイズ:約Φ57mm

素材:ブリキ、紙

660円(税込)

※缶バッジの種類は選べません。

★マグカップ

種類数:全1種

サイズ:約Φ88mm×H97mm(把手除く)

容量:330cc

素材:磁器

2,420円(税込)

★ダイカットステッカー

種類数:全9種

サイズ:約70mm×70mm内

素材:紙

550円(税込)

★ブラインドネームカード

種類数:全9種

サイズ:約H55mm×W91mm

素材:紙

550円(税込)

※ネームカードの種類は選べません。

★フラットポーチ

種類数:全1種

サイズ:約H120mm×W200mm

素材:コットン

1,760円(税込)

★ハンドタオル

種類数:全3種

サイズ:約H250mm×W250mm

素材:綿

880円(税込)

★ブラインドアクリルキーホルダー

種類数:全9種

サイズ:約H60mm×W60mm以内

素材:アクリル

770円(税込)

※アクリルキーホルダーの種類は選べません。

★購入特典

期間中、会場内にて商品を3,000円(税込)お買い上げごとに、

コースター (全9種)を1枚プレゼントいたします。

配布例:6,000円(税込)お買い上げの場合、ランダムで2枚のお渡しとなります。

※ランダムのため、デザインはお選びできません。

※レシートの合算は不可となります。

※店舗限定となります。通販には特典はつきません。予めご了承ください。

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

【注意事項】

※商品のデザインや価格など予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※グッズには限りがあります。売り切れの際はご容赦ください。

※ブラインド商品のBOX販売はございません。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アルテミス info.hapipop@artemis-inc.co.jp

(C)蒼川なな/SQUARE ENIX・「合コンに行ったら女がいなかった話」製作委員会

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655060