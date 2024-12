愛知県豊田市の明日をクリエイトする、オレンジつなぎのデザイナー。地元の課題を解決するアイディアを生み出すこいけやクリエイト代表 西村新氏

株式会社クリエイターズマッチ

「クリエイターが輝ける社会を創造する」をミッションに掲げ、広告業界で「教育・制作・開発」の 3 つの領域にわたりクリエイティブに関わるサービスを展開している株式会社クリエイターズマッチ(代表取締役:呉京樹、本社:東京渋谷区)は、運営するメディア「thinc Journal(シンクジャーナル)」にて、株式会社こいけやクリエイト 代表取締役/デザイナーである西村新氏を取材いたしました。thinc Journal は、地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター/クリエイティブの情報を発信することで、全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになるヒントをお届けするメディアです。

個人事業主として独立し、法人化。会社の事業としてはじめたフリーペーパー事業『耕Life』の活動を機に、行政とのつながりを持った西村氏。そこから、養蜂事業『こいけや養蜂園』、豊田市をプロモーションする市民団体『とよたプロモ部』、イベント『WE LOVEとよたフェスタ』、公共事業から引き継いだ豊田の魅力を体感できる『とよたまちさとミライ塾』と、デザイン会社の枠組みを飛び越え、さまざまな活動に取り組んでこられました。西村氏が数々の取り組みをするに至った経緯と、地元に根差した活動を広げてこられた背景についてお話を伺いました。皆様がクリエイティブな挑戦をする上でのインスピレーションやモチベーションにつながれば幸いです。

【連載記事はこちら】

1)豊田に根ざして気づいた魅力<耕Lifeで広がる地域の輪>

セルフブランディングのためにオレンジ色のつなぎを身に付け、愛知県豊田市のクライアント中心にデザインの仕事に取り組む株式会社こいけやクリエイトは、事業内容の1つに『養蜂』があるユニークなデザイン会社です。連載の1回目では、豊田市に根差した活動を広げていくことになった原点を中心に語っていただきました。

詳細を見る :https://thinc-journal.c-m.co.jp/thinc/2318/



2)豊田に根ざして気づいた魅力<次世代の「やりたい」を支援>

『耕Life』事業を機に、行政とのつながりを持った西村氏。その活動はさらに広がり、関わる人たちも増えていきます。第2回では、西村氏が取り組んできた多種多様な活動について、それぞれにかける想いを語っていただきました。

2024年12月17日公開予定

ぜひ、ご覧ください。

■ 西村新氏について

株式会社こいけやクリエイト 代表取締役&デザイナー

合同会社なんつな 代表社員

人生を耕すためのライフスタイルマガジン「耕Life」編集長

豊田市博物館ミュージアムショップ&カフェmitsubachiオーナー

とよたプロモ部 代表

とよたまちさとミライ塾プラス事務局長

こいけや養蜂園 養蜂家



愛知県豊田市生まれ、在住のデザイナー。「デザインで人と人をつなぐ」をコンセプトにオレンジ色のツナギを着て活動中。2024年4月から豊田市博物館のミュージアムショップ&カフェmitsubachiの運営もしています。最近は何屋かわからないとよく言われます。老後は養蜂家として生きていきたい。



株式会社こいけやクリエイト:https://koikeya-create.com/

耕Life編集部:http://www.kou-life.com/

こいけやクリエイトWEB STORE:https://koikeya-create.stores.jp/

こいけや養蜂園:https://www.instagram.com/koikeyabeegarden/

豊田市博物館ミュージアムショップ&カフェmitsubachi:https://www.instagram.com/mitsubachi_toyotamuseum/

合同会社なんつな:https://www.instagram.com/nantsuna/

とよたまちさとミライ塾:https://www.toyota-miraijuku.com/

とよたプロモ部:https://www.facebook.com/toyotapromobu/

■ thinc Journal について

thinc Journal は地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター、クリエイティブを発信するメディアです。「ひと・こと」にこだわって、各地域で活躍されているクリエイターの方々にスポットを当て全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになる情報を発信いたします。

全国には優秀なクリエイターがたくさん活躍しています。しかし、大手企業の広告などに比べユーザーが Mass ではないこともあり話題になりにくい時代が続いてきました。近年ではユーザーコミュニケーションの形式が One to One を理想形としたものも多くなり各地域や地元などローカルクリエイティブもようやく注目されるようになってきました。クリエイターズマッチでは創業時より「クリエイティブの地産地消」を目指してクリエイターネットワークを全国展開。地域のクリエイティブを見つめてきた、私たちだからこその視点でスポットを当てていきます。

■ 運営元:株式会社クリエイターズマッチ

代表者: 代表取締役 呉 京樹(ご けいじゅ)

所在地: 東京都渋谷区笹塚 1-64-8 Daiwa 笹塚ビル8 F

設立 : 2007 年 8 月 1 日

資本金: 100,000,000 円

業務内容:プラットフォーム事業「thinc」/広告制作・サイト運用事業/AdFlow 事業

URL: http://c-m.co.jp/