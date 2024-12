【参加者募集】〈出版社向けセミナー／無料〉海外展開に必要となる知識・ノウハウを提供（全3回）

特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO)

特定非営利活動法人映像産業振興機構(略称:VIPO[ヴィーポ]、理事長:松谷孝征、東京都中央区)では、文化庁からの委託を受け、令和6年度「活字文化のグローバル発信・普及事業」の一環として、日本書籍の海外展開に必要となる知識・ノウハウについて提供する実践的なセミナーを、文化庁と一般社団法人日本書籍出版協会との共同で開講いたします。

海外へのライセンスアウトの現場において、すぐに役立つ内容となりますので、自社出版物をお持ちで、海外での翻訳出版にご関心のある国内の出版社様は、ぜひご参加ください。

※ご希望の回を選択して受講いただけます。複数回の受講も可能です。

※すべてリアル開催となります。

◆「日本書籍の海外展開促進セミナー」開催概要

【開催日】 第1回:2025年1月9日(木) 14:00-17:00/言語:英語(逐次通訳あり)

第2回:2025年1月22日(水)14:00-17:00/言語:日本語

第3回:2025年2月25日(火)13:30-16:30/言語:英語(逐次通訳あり)



【会 場】 第1回・第2回:日本出版クラブ 会議室 [アクセス(https://shuppan-club.jp/access)](神保町駅から徒歩2分)

第3回:日本教育会館 会議室 [アクセス(https://www.jec.or.jp/access.html)](神保町駅から徒歩3分)

※すべて対面でのリアル開催となります。

※セミナーの後、質疑応答・コーヒータイムを設ける予定です。



【参加費】 無 料



【対象者】 自社出版物を持ち、海外での翻訳出版にご関心のある国内出版社様



【定 員】 各回50名程度 (先着順)



【申込期限】 第1回:1/6(月)まで・第2回:1/19(日)まで・第3回:2/22(土)

※各回 開催の3日前まで



【申込方法】 下記、リンクボタン先のページよりお申込みください。

※ご希望の回の講座を選択して受講いただけます。複数回の受講も可能です。

※定員に達し次第受付終了となります。

※お申込状況により、各出版社様の参加人数の上限をご相談させていただく可能性がございます。

※定員に達し次第、申し込みフォームを締め切らせていただきます。



【主 催】 文化庁/一般社団法人日本書籍出版協会

◆各セミナー内容

お申込みはこちら :https://www.vipo.or.jp/news/43286/

第1回:リテラリーエージェントと翻訳家が解説!アメリカの出版事情と文芸翻訳市場について

Literary Agent and Japanese Translator explain the US Publishing and Literary Translation Market



日 時:2025年1月9日(木)14:00-17:00/言語:英語(逐次通訳あり)



講義内容:翻訳家・リテラリーエージェントの視点から

・アメリカではどんな本が人気か

・アメリカの出版社は海外の書籍をどのように購入しているか

・翻訳プロセスはどのように行われているか

・HG Literaryはどのような本を探しているか

※英語での講義となります。(逐次通訳あり)



講 師:

・Sam Bett氏(創作家・日本文学翻訳家)

・Alex Reubert氏(Agent / International Rights Manager,HG Literary*)

*HG Literary

HG Literary は、Carrie Hannigan と Josh Getzlerによって 2011年に設立された リテラリーエージェンシー。当社のエージェントは、出版業界で数十年の経験を持ち、Brit Bennett 、S.A. Cosby 、Vashti Harrison 、 Heather Fawcett、Shel Silverstein 等のベストセラーや受賞歴のある作家の作品を数多く扱っている。

第2回:激変するグローバル書籍市場と日本出版社の海外ライツ戦略



日 時:2025年1月22日(水)14:00-17:00/言語:日本語



講義内容:国内出版社の視点から

・最新の各国書籍市場動向と日本コンテンツの海外トレンド

・世界を意識した書籍づくりと海外市場に直接アプローチする「海外ファースト」の試み

・著者の海外プロデュースという視点

・中小出版社が自社で海外ライツ事業を自走させるために必要な条件



講 師:林 知輝氏(株式会社PHP研究所 デジタル・ライツ本部長)

第3回:日本文学のブームを読み解く:アメリカの編集者の視点から

“日本文学の台頭”と“うまく翻訳出版する方法”を解説

NAVIGATING THE JAPANESE LITERATURE BOOM: A US EDITOR’S PERSPECTIVE ON THE RISE OF JAPANESE LITERATURE IN TRANSLATION AND HOW TO PUBLISH BOOKS WELL?

日 時:2025年2月25日(火)13:30-16:30/言語:英語(逐次通訳あり)



講義内容:海外出版社の視点から

・アメリカ市場における日本文学の状況について

・アメリカ市場の現状と今後のトレンド

・アメリカの出版社と仕事をする際に最適な手法とは

・アメリカの出版業界についてのQ&A



講 師:Alexa Frank氏(Associate Editor, HarperVia*)

*HarperVia

HarperCollinsの子会社で、国際的に活躍する優れた作家の作品を出版することに特化した出版社。主に翻訳小説の出版に注力し、優れたストーリーテリングを通じて発見、理解、つながりを求める普遍的な欲求を讃える本を出版している。

講師のプロフィール詳細・お申込みはこちら :https://www.vipo.or.jp/news/43286/

活字文化のグローバル発信・普及事業 https://www.vipo.or.jp/project/jppp/

日本の多様で豊かな活字文化を海外へ発信・普及させるため、海外発信の基盤となる翻訳家の発掘・育成を行うとともに、出版社等による作品の海外展開を促進し、あわせて、世界の文学関係者、出版関係者等を対象に、我が国の活字文化の理解をより深めるための活動を実施いたします。

【お問い合わせ】

特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO)

文化庁令和6年度「活字文化のグローバル発信・普及事業」事務局

E-mail: jppp_vipo@vipo.or.jp

※メールでお問い合わせの際は、件名に「問い合わせ:海外展開促進セミナー」とご明記ください。



*報道関係者の方で取材をご希望の場合は、広報課〈PR@vipo.or.jp〉までご連絡をお願い申し上げます。