＜PlayStation(R)5＞パッケージ／ダウンロード蟻の世界をかつてない精密さで描き出す本格的3D RTSゲーム！『蟻の帝国-Empire of the Ants』本日発売！

レイニーフロッグ株式会社

レイニーフロッグ株式会社は<PlayStation(R)5>パッケージ/ダウンロード『蟻の帝国-Empire of the Ants』を本日2024 年 12 月12 日(木)発売を開始しました。蟻の世界をかつてない精密さで描き出す本格的3D RTS(リアルタイムストラテジー)ゲームです。

※PlayStation(R)5 Pro Enhancedに対応しております。「蟻」のアクションなど、4K/60 FPSによる、より快適なプレイが可能となります。

リアリティー溢れる戦略ゲームで恐れ知らずの蟻となり、コロニーを率いて森の危険を乗り越えましょう。

本ゲームでは、原作であるベルナール・ヴェルベールのベストセラー小説三部作そのもののストラテジー体験を楽しめます。探索できるフォトリアリスティックな森はフランスの森をフォトスキャンし、ゲーム内に再現したもの。その映像美は「美しい」の一言です。

公式HP :https://www.rainyfrog.com/ja/game/empire-of-the-ants■ゲームプレイについて

大まかな流れとしては、味方の部隊に指示を出して敵の本拠点を破壊/自陣の本拠点の防衛を行います。自陣の拠点で「!」が表示されているアリに話しかけてミッションを受注します。ミッションには

「トラバーサル」移動系/「探検」何かを捕まえたり、探す。/「戦術」侵略してくる敵から巣穴を防衛。「戦略」敵の巣穴に侵攻し、敵の本拠点を落とす侵攻系の戦闘ミッションの計4種類あります。

自陣の巣穴では、「部隊」近接やサポートなどを呼び出す/「経済」資源の回収や施設のアップグレード/「防衛」防御兵の配置や施設の建築/「情報」敵拠点や居場所の発見/「パワー」部隊を一時的に強化するフェロモンを覚えるといったセッションで自陣を強化していきます。

ステージ上には、資源(木材や食料)の拠点があります。資源の周囲には敵キャラクターも群がっていますので、彼らを撃破して、資源を入手することで効率よく自陣を強化することができます。蟻同士の戦闘には相性があり、戦士>労働アリ>射撃手>戦士 と3すくみの関係になっていますので、敵の情報を確認しながら、有利に戦いを進めていくことがポイントです。また、敵の本拠地には、王冠マークが表示されています。強化した自軍で破壊していきましょう。

本作には難度別に3つのミッションタイプが用意されています。

探索:基本的な移動やジャンプの操作を学ぶアクション要素が強い。

戦術:軍隊の操作や敵との戦闘、護衛ミッションが含まれ、より戦略的な要素が加わる操作は直感的でありながら、深い戦略性を感じさせ、一気にストラテジー感が増す。

戦略:ゲームの全メカニクスを使用する完全な体験

フォグ・オブ・ウォー(一部隠されたマップ)のある広大な戦略マップが展開される。プレーヤーは下部,敵は上部からスタートし,マップ上のリソースや拠点を奪い合う。勝利条件は敵の女王の巣を破壊すること。自分の女王の巣が破壊されると敗北となる。この設定により攻撃と防御のバランスを取りながら戦略を練る必要が生まれ、ゲームに深みを与えています。

また、最大3人までの対戦が楽しめるオンラインでのマルチプレイにも対応しています。

『蟻の帝国-Empire of the Ants』ロンチトレーラー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=SQl25W0_uvg ]

紹介トレーラー

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MAscWTQjddY ]

おみゲームズ 紹介動画

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=SGfP9TSm-es ]

きゃべつの人【ゲーム紹介】 紹介動画

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Ia794eTsCxA ]■パッケージ版特典「アートブック」&「サウンドトラック」のDLCコードを同梱!

パッケージ版特典として、ゲーム内のビジュアルやイメージアートなど、本作の世界を堪能できる「アートブック」とゲームの追体験ができる「サウンドトラック」のDLCコードを同梱します。

「デジタルアートブック」&「サウンドトラック」

◆『蟻の帝国-Empire of the Ants』ゲーム概要

名称 :『蟻の帝国-Empire of the Ants』

ジャンル:3Dリアルタイムストラテジー

発売元 :レイニーフロッグ株式会社

プラットホーム :PlayStation(R)5パッケージ版/ダウンロード版

※PlayStation(R)5 Pro Enhancedに対応

年齢レーティング:CERO B

発売日 :2024年12月12日(木)

価格 :4,500円(税込み)(パッケージ)

3,960円(税込み)(ダウンロード)

公式HP : https://www.rainyfrog.com/ja/game/empire-of-the-ants

PS Store : https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP4295-PPSA14455_00-EOAPS500000000EU

開発会社 : Tower Five

コピーライト :

(C)2024 Microids SA. All rights reserved. Developed by Tower Five SARL. Based on Bernard Werber’s saga “Empire of the Ants”.

Licensed to and published in Japan by Rainy Frog Co. Ltd.

