AIR TWOKYOからTVアニメ『魔法騎士レイアース』グッズコレクション第一弾が販売決定！
株式会社 ラブラボ
詳細を見る :
https://airtwokyo.com/pages/mry01?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Social&utm_campaign=20241213
左（女性モデル）：デコラティブTシャツ（獅堂光）ホワイト、右（男性モデル）：デコラティブTシャツ（獅堂光）ブラック
デコラティブTシャツ（獅堂光）ホワイト、デコラティブTシャツ（獅堂光）ブラック、デコラティブTシャツ（龍咲海）ホワイト
デコラティブTシャツ（龍咲海）ブラック、デコラティブTシャツ（鳳凰寺風）ホワイト、デコラティブTシャツ（鳳凰寺風）ブラック
デコラティブTシャツ（エメロード＆ザガート）ホワイト
デコラティブTシャツ（エメロード＆ザガート）ブラック
デコラティブスウェット（獅堂光）ホワイト
デコラティブスウェット（獅堂光）ブラック
デコラティブスウェット（龍咲海）ホワイト
デコラティブスウェット（龍咲海）ブラック
デコラティブスウェット（鳳凰寺風）ホワイト
デコラティブスウェット（鳳凰寺風）ブラック
デコラティブスウェット（モコナ）ホワイト
デコラティブスウェット（モコナ）ブラック
キャラモチーフピアス（エメロード＆ザガート）
モコナモチーフキルトバッグ
アクリルステンドグラスチャーム
デコラティブステッカーセット
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独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツのグッズを販売しているファッションブランド『AIR TWOKYO』が2024年12月13日（金）にTVアニメ『魔法騎士レイアース』のグッズ第一弾を販売！
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TVアニメ『魔法騎士レイアース』の美しく儚い世界観を、AIR TWOKYOオリジナルのデザインでアイテム化しました。
左（女性モデル）：デコラティブTシャツ（獅堂光）ホワイト、右（男性モデル）：デコラティブTシャツ（獅堂光）ブラック
また、海外への発送も対応しており、海外のファンにも配送しています。
（一部商品に関して、発送対応不可となります）
デコラティブTシャツ（獅堂光）ホワイト、デコラティブTシャツ（獅堂光）ブラック、デコラティブTシャツ（龍咲海）ホワイト
デコラティブTシャツ（龍咲海）ブラック、デコラティブTシャツ（鳳凰寺風）ホワイト、デコラティブTシャツ（鳳凰寺風）ブラック
デコラティブTシャツ（エメロード＆ザガート）ホワイト
デコラティブTシャツ（エメロード＆ザガート）ブラック
デコラティブスウェット（獅堂光）ホワイト
デコラティブスウェット（獅堂光）ブラック
デコラティブスウェット（龍咲海）ホワイト
デコラティブスウェット（龍咲海）ブラック
デコラティブスウェット（鳳凰寺風）ホワイト
デコラティブスウェット（鳳凰寺風）ブラック
デコラティブスウェット（モコナ）ホワイト
デコラティブスウェット（モコナ）ブラック
キャラモチーフピアス（エメロード＆ザガート）
モコナモチーフキルトバッグ
アクリルステンドグラスチャーム
デコラティブステッカーセット
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【AIR TWOKYOとは、既存のアニメグッズと一線を画す独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツをファッションの視点から再構築するファッションブランド。
ブランド名の由来は、『越境（EKKYO)サービス』と『熱狂（NEKKYO)出来る商品作り』その二つ（TWO)のKYOを全世界へ発信する。】
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