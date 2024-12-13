表紙は漫画家・加藤和恵によるオリジナル描き下ろし＆巻頭特集は連載15周年の『青の祓魔師』！「季刊エス」88号12/17(火)発売！

株式会社パイ インターナショナル

＜表紙＞漫画家・加藤和恵：描き下ろし表紙イラストメイキングと連載15周年の『青の祓魔師』を特集＜取材＞漫画『夏目友人帳』緑川ゆき、『地縛少年花子くん』あいだいろ・アニメ『ダンダダン』李小霏、Louis Ventre＜対談＞漫画家・桂正和と怪談師・夜馬裕の不思議世界の話など。イラスト・雑貨・映像など幅広く怪異にまつわるビジュアルを紹介する！

掲載コンテンツ

●表紙&ピンナップ 加藤和恵

★ピンナップ

特集 怪異─ふしぎあやかし─

●加藤和恵 表紙メイキングインタビュー

●特集取材

漫画『夏目友人帳』緑川ゆき

漫画『地縛少年花子くん』あいだいろ

アニメ『ダンダダン』李小霏、Louis Ventre

桂正和と夜馬裕の不思議世界の話

七原しえ

ダークと怪異の映像作家「チャド・マイケル・ウォード」

●作家紹介

おくむらみゆき、hasuimo、妖魔君、harvey_onioni!、KIRUTA、しらまめ、紫昏たう、つきのこはら

かいいのかわいい生活（ せこなお、いといゆき、AO FUJIMORI、haruka peco、はっく、marron、あやさ工房、きむらほたて）

●メイキング

「コピックチャオ スペシャルギフトBOX Flowersメイキング」優樹ユキ

●描き下ろしイラスト

ととまめ

けんきょう

●レポート・取材・紹介

はなぶし『ブレインマシーン04』

奥村靫正

舞台『オーシャン・ケージ』チェン・ティエンジュオ＆シコ・スティヤント

もっと教えて…(ハート) 七神マナのイラスト開発テクニック「Rare ZOO」

第18回ペンタブレットdeアート投稿コンテスト結果発表

pixiv韓国学生イラストコンテスト2024結果発表

第2回 GALLERIAイラストコンテスト 結果発表

●Shop S

●投稿イラストコーナー「Star S」「Space S」

●連載

okamaの楽しいまちづくり

田中将賀のキャラクター赤ペン講座

是都のおかしの描き方

どちびニュース

中村佑介 シゴトバ探訪 mame

直感通信 長尾謙一郎×小田島等

ゆかしなもんの昭和ガーリーカルチャー大学

演劇3rd eye 徳永京子

●描き下ろし連載イラスト

村田蓮爾

浅田弘幸

碧風羽

概要

書名：季刊エス Vol.88 2025年1月号

仕様：A4判変形（天地278mm×左右210mm）／ソフトカバー／160ページ

定価：1,760円（税込）

雑誌コード：12859-01

発売日：2024年12月17日

表紙：加藤和恵

著者名：エス編集部

編集・発行元：パイ インターナショナル

https://www.s-ss-s.com/s/88

エス編集部

ホームページ：https://www.s-ss-s.com/

X： https://twitter.com/kikan_s_ss

インスタグラム：https://www.instagram.com/kikan_s_ss/

書籍に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL：03-3944-3981

ホームページ：https://pie.co.jp/

コミックアートホームページ：https://pie.co.jp/comicart/

コミックアートフェイスブック：https://www.facebook.com/piecomicart/

コミックアートX： https://twitter.com/PIE_Comic_Art

コミックアートインスタグラム：https://www.instagram.com/pie_comic_art/

コミックアート公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCqwh9TN9F1zoHQxHl5bqHTg