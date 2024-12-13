表紙は漫画家・加藤和恵によるオリジナル描き下ろし＆巻頭特集は連載15周年の『青の祓魔師』！「季刊エス」88号12/17(火)発売！
＜表紙＞漫画家・加藤和恵：描き下ろし表紙イラストメイキングと連載15周年の『青の祓魔師』を特集＜取材＞漫画『夏目友人帳』緑川ゆき、『地縛少年花子くん』あいだいろ・アニメ『ダンダダン』李小霏、Louis Ventre＜対談＞漫画家・桂正和と怪談師・夜馬裕の不思議世界の話など。イラスト・雑貨・映像など幅広く怪異にまつわるビジュアルを紹介する！
掲載コンテンツ
●表紙&ピンナップ 加藤和恵
★ピンナップ
特集 怪異─ふしぎあやかし─
●加藤和恵 表紙メイキングインタビュー
●特集取材
漫画『夏目友人帳』緑川ゆき
漫画『地縛少年花子くん』あいだいろ
アニメ『ダンダダン』李小霏、Louis Ventre
桂正和と夜馬裕の不思議世界の話
七原しえ
ダークと怪異の映像作家「チャド・マイケル・ウォード」
●作家紹介
おくむらみゆき、hasuimo、妖魔君、harvey_onioni!、KIRUTA、しらまめ、紫昏たう、つきのこはら
かいいのかわいい生活（ せこなお、いといゆき、AO FUJIMORI、haruka peco、はっく、marron、あやさ工房、きむらほたて）
●メイキング
「コピックチャオ スペシャルギフトBOX Flowersメイキング」優樹ユキ
●描き下ろしイラスト
ととまめ
けんきょう
●レポート・取材・紹介
はなぶし『ブレインマシーン04』
奥村靫正
舞台『オーシャン・ケージ』チェン・ティエンジュオ＆シコ・スティヤント
もっと教えて…(ハート) 七神マナのイラスト開発テクニック「Rare ZOO」
第18回ペンタブレットdeアート投稿コンテスト結果発表
pixiv韓国学生イラストコンテスト2024結果発表
第2回 GALLERIAイラストコンテスト 結果発表
●Shop S
●投稿イラストコーナー「Star S」「Space S」
●連載
okamaの楽しいまちづくり
田中将賀のキャラクター赤ペン講座
是都のおかしの描き方
どちびニュース
中村佑介 シゴトバ探訪 mame
直感通信 長尾謙一郎×小田島等
ゆかしなもんの昭和ガーリーカルチャー大学
演劇3rd eye 徳永京子
●描き下ろし連載イラスト
村田蓮爾
浅田弘幸
碧風羽
概要
書名：季刊エス Vol.88 2025年1月号
仕様：A4判変形（天地278mm×左右210mm）／ソフトカバー／160ページ
定価：1,760円（税込）
雑誌コード：12859-01
発売日：2024年12月17日
表紙：加藤和恵
著者名：エス編集部
編集・発行元：パイ インターナショナル
https://www.s-ss-s.com/s/88
エス編集部
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