表紙は漫画家・加藤和恵によるオリジナル描き下ろし＆巻頭特集は連載15周年の『青の祓魔師』！「季刊エス」88号12/17(火)発売！

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株式会社パイ インターナショナル


＜表紙＞漫画家・加藤和恵：描き下ろし表紙イラストメイキングと連載15周年の『青の祓魔師』を特集＜取材＞漫画『夏目友人帳』緑川ゆき、『地縛少年花子くん』あいだいろ・アニメ『ダンダダン』李小霏、Louis Ventre＜対談＞漫画家・桂正和と怪談師・夜馬裕の不思議世界の話など。イラスト・雑貨・映像など幅広く怪異にまつわるビジュアルを紹介する！


掲載コンテンツ


●表紙&ピンナップ　加藤和恵



★ピンナップ

特集　怪異─ふしぎあやかし─



●加藤和恵 表紙メイキングインタビュー



●特集取材


漫画『夏目友人帳』緑川ゆき


漫画『地縛少年花子くん』あいだいろ


アニメ『ダンダダン』李小霏、Louis Ventre


桂正和と夜馬裕の不思議世界の話


七原しえ


ダークと怪異の映像作家「チャド・マイケル・ウォード」



●作家紹介


おくむらみゆき、hasuimo、妖魔君、harvey_onioni!、KIRUTA、しらまめ、紫昏たう、つきのこはら


かいいのかわいい生活（ せこなお、いといゆき、AO FUJIMORI、haruka peco、はっく、marron、あやさ工房、きむらほたて）



●メイキング


「コピックチャオ スペシャルギフトBOX Flowersメイキング」優樹ユキ



●描き下ろしイラスト


ととまめ


けんきょう



●レポート・取材・紹介


はなぶし『ブレインマシーン04』


奥村靫正


舞台『オーシャン・ケージ』チェン・ティエンジュオ＆シコ・スティヤント


もっと教えて…(ハート)　七神マナのイラスト開発テクニック「Rare ZOO」


第18回ペンタブレットdeアート投稿コンテスト結果発表


pixiv韓国学生イラストコンテスト2024結果発表


第2回 GALLERIAイラストコンテスト 結果発表



●Shop S


●投稿イラストコーナー「Star S」「Space S」


●連載


okamaの楽しいまちづくり


田中将賀のキャラクター赤ペン講座


是都のおかしの描き方


どちびニュース


中村佑介 シゴトバ探訪 mame


直感通信 長尾謙一郎×小田島等


ゆかしなもんの昭和ガーリーカルチャー大学


演劇3rd eye　徳永京子


●描き下ろし連載イラスト


村田蓮爾


浅田弘幸


碧風羽


概要


書名：季刊エス Vol.88 2025年1月号
仕様：A4判変形（天地278mm×左右210mm）／ソフトカバー／160ページ
定価：1,760円（税込）


雑誌コード：12859-01
発売日：2024年12月17日
表紙：加藤和恵


著者名：エス編集部　
編集・発行元：パイ インターナショナル


https://www.s-ss-s.com/s/88


エス編集部


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