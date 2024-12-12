AchemAsiaが2025年10月に開催決定！オンライン説明会も受付開始！

サン・テンコンサルティング合同会社

A(https://www.kaigaiexpo.jp/achemasia)chemAsia(https://www.kaigaiexpo.jp/achemasia)について

開催場所：NECC Shanghai, National Exhibition and Convention Center (上海)

開催日：2025年10月14日 - 10月16日

AchemAsiaは中国のプロセス産業へのゲートウェイです！

AchemAsiaはアジア市場向けの技術・科学国際展示会、及び国際カンファレンスです。科学者やエンジニアが集い、機器のサプライヤーとユーザーがつながる交流の場です。AchemAsiaは、中国市場でのステータスの確立、技術的な進歩のアピール、そして競合他社に対して優位なポジションを獲得する絶好の機会です。中国のプロセス産業において最も国際的で、最も注目されるイベントであり、専門家や意思決定者との対面コミュニケーションが可能です。

詳細についてはこちらの(https://www.kaigaiexpo.jp/achemasia)ページからご覧ください。

詳細ページ：https://www.kaigaiexpo.jp/achemasia

説明会について

こちら(https://meetinglab.zoho.com/meeting/register?sessionId=1019813210)より、AchemAsiaの説明会への予約ができます。この説明会では、出展対象者、来場予定者、ブース料金やパッケージなど展示会の概要についてご説明いたします。ぜひご参加ください！

開催日：2025年2月6日15時30分

受付リンク：https://meetinglab.zoho.com/meeting/register?sessionId=1019813210