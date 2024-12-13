関西一円のフラサークル２１組が心斎橋パルコに集結！ 真冬のフライベント「Hula Sonic 2024 -Winter-」開催！
ダンススペースを展開する株式会社ベースオントップ(本社：大阪市中央区 代表取締役：水守 宏)は、
2024年12月22日(日)に心斎橋PARCO SPACE14にて、「Hula Sonic 2024 -WINTER-」を開催いたします。
当日は関西一円のフラサークル２１組が出演。
ハワイアンアクセサリーやアパレルなどの出店もあり、誰もが自由に楽しめるフライベントとなっております。
フラを愛する皆様が楽しめる場、フラを通して交流できる場を創造致します。
真冬に都会で熱いフライベント、是非お立ち寄りください。
-HulaSonic2024 WINTER WEBページ-
https://www.bassontop.co.jp/event/hulasonic03/
【日程】
2024年12月22日（日）
12:00 ～ 19:00（開場 11：30）
【会場】
心斎橋PARCO SPACE14
〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目８－３ 心斎橋PARCO 14F
入場無料（入退場自由）
【出演ハラウ】
・Ka Lino Pawalu Hula Studio
・KaLinoMakawaluHulaStudio
・生涯学習プアメリア
・Halau Hula O Puaʻena Kobe Osaka
・ハーラウフラオナホヌアカハイ
・ハラウ フラ オ メハナ
・Halau Hula Na Pua I Mahala Pu
・Hālau Nā Lei O Ka Ipo Lauaʻe
・Halau Waialalehua
・Hula O PonoAloha
・フラサークルUlupua
・フラサークル ウルロカヒ
・Hālau Hula O Aloha Pumehana
・Puamelia
・ホオヘノオプウヴァイ
・Makana Aloha
・Hula Halau O Kaleilehua
・モーハラマーリエ
・Laule’a Hoihoi hula studio
・Halau Le'a Le'a Aloha
・レイ・アロハ フラ ハラウ
-MC-
・舞花
【出店】
・アラクリエイト
・Nau wale no
・LAULE'A HAWAii
タイムテーブル
【主催】
Hula Sonic 実行委員会
【本件に関するお問い合わせ】
Hula Sonic 実行委員会
hulasonic@gmail.com
株式会社ベースオントップ
【代表者】水守 宏(ミズモリ ヒロシ)
【設立】1989年5月1日
【資本金】3000万円
【事業内容】バンドスタジオ運営
ピアノスタジオ運営
セルフピアノスタジオ運営
アカペラスタジオ運営
ダンススペース運営
多目的ホール運営
ライブハウス運営・企画・制作
ホテルの業務管理をはじめとする音響・照明・映像業務
楽器・音響・照明・映像機器レンタル業務
楽器・音響・照明機器販売
コンサート・イベント企画・制作・運営 ・舞台設営
【URL】https://www.bassontop.co.jp