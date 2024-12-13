関西一円のフラサークル２１組が心斎橋パルコに集結！ 真冬のフライベント「Hula Sonic 2024 -Winter-」開催！

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株式会社ベースオントップ


ダンススペースを展開する株式会社ベースオントップ(本社：大阪市中央区 代表取締役：水守 宏)は、


2024年12月22日(日)に心斎橋PARCO SPACE14にて、「Hula Sonic 2024 -WINTER-」を開催いたします。



当日は関西一円のフラサークル２１組が出演。


ハワイアンアクセサリーやアパレルなどの出店もあり、誰もが自由に楽しめるフライベントとなっております。


フラを愛する皆様が楽しめる場、フラを通して交流できる場を創造致します。


真冬に都会で熱いフライベント、是非お立ち寄りください。



-HulaSonic2024 WINTER WEBページ-


https://www.bassontop.co.jp/event/hulasonic03/



【日程】


2024年12月22日（日）


12:00 ～ 19:00（開場 11：30）



【会場】


心斎橋PARCO SPACE14


〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目８－３ 心斎橋PARCO 14F



入場無料（入退場自由）



【出演ハラウ】


・Ka Lino Pawalu Hula Studio


・KaLinoMakawaluHulaStudio


・生涯学習プアメリア


・Halau Hula O Puaʻena Kobe Osaka


・ハーラウフラオナホヌアカハイ


・ハラウ フラ オ メハナ


・Halau Hula Na Pua I Mahala Pu


・Hālau Nā Lei O Ka Ipo Lauaʻe


・Halau Waialalehua


・Hula O PonoAloha


・フラサークルUlupua


・フラサークル ウルロカヒ


・Hālau Hula O Aloha Pumehana


・Puamelia


・ホオヘノオプウヴァイ


・Makana Aloha


・Hula Halau O Kaleilehua


・モーハラマーリエ


・Laule’a Hoihoi hula studio


・Halau Le'a Le'a Aloha


・レイ・アロハ フラ ハラウ



-MC-


・舞花



【出店】


・アラクリエイト


・Nau wale no


・LAULE'A HAWAii




タイムテーブル


【主催】


Hula Sonic 実行委員会



【本件に関するお問い合わせ】


Hula Sonic 実行委員会


hulasonic@gmail.com



株式会社ベースオントップ
株式会社ベースオントップ

【代表者】水守 宏(ミズモリ ヒロシ)
【設立】1989年5月1日
【資本金】3000万円
【事業内容】バンドスタジオ運営
ピアノスタジオ運営
セルフピアノスタジオ運営
アカペラスタジオ運営
ダンススペース運営
多目的ホール運営
ライブハウス運営・企画・制作
ホテルの業務管理をはじめとする音響・照明・映像業務
楽器・音響・照明・映像機器レンタル業務
楽器・音響・照明機器販売
コンサート・イベント企画・制作・運営 ・舞台設営
【URL】https://www.bassontop.co.jp