追憶と再発見、懐かしの廃線鉄道シリーズ 復刻時刻表クリアファイルに九州NO.1～NO.3、コンプリートセットが新発売！
株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：伊藤嘉道）は、12月13日『復刻時刻表クリアファイル九州』を発売します。歴史の結晶がふんだんに散りばめられた廃線にスポットをあてた復刻時刻表。
今回はシリーズNO.１からNO.３、コンプリートセットの４種類を当社HPよりご購入いただけます。
鉄路の軌跡が蘇る貴重なアイテム、この機会に是非お買い求めください。
詳細はこちら
https://www.kotsu.co.jp/products/details/016844.html
No.１ 筑豊・糟屋炭鉱線（掲載：９路線）、日田彦山線、宮地岳線（西日本鉄道）
明治末期から石炭の輸送に大量で高効率な鉄道網の敷設が進められたが、エネルギー源が石炭から 石油に移行し、閉山によって廃線となった多くの国鉄線
No.２ 北松・唐津炭鉱線（掲載：４路線）佐賀線、矢部線、妻線、日ノ影線、細島線、
島原鉄道（島原外港-加津佐 間）、熊延鉄道、大分交通鉄道線（掲載：４路線）
炭鉱から鉄路、航路で輸送するための敷設線や太平洋戦争の終戦後わずか4か月で開通した路線、台風による橋梁流出や噴火の影響で部分廃線した鉄道線
No.３ 志布志線（西都城-志布志 間）、古江線、山野線、宮之城線、南薩鉄道
創刊号発刊から２ヶ月後の５月に日南線開業により線区再編された路線、のちに日豊本線に繋がり大隅線として廃線を迎えた鉄道線、豪雨被害で廃線となった鉄道
■『復刻時刻表クリアファイル九州』商品情報
出版社：株式会社 交通新聞社
サイズ：タテ310mm×ヨコ220ｍｍ A4判
NO.1～NO.3 同種３枚１組
コンプリートセット NO.1～３各1枚 3枚1組
いずれもOPP袋入り
素 材：PP0.2クリア
種 類：NO.１～NO.３、コンプリートセットの４種類
発売日：2024年12月13日
定 価：NO.１～NO.３ 880円（税込）
コンプリートセット １,320円（税込）
JAN： NO.１ 4949448545017
NO.２ 4949448545024
NO.３ 4949448545031
コンプリートセット 4949448545048
■取扱い店
書泉グランデ
書泉ブックタワー
旭屋書店 なんばCITY店
紀伊國屋書店グランフロント大阪店
九州鉄道記念館
■WEBサイト
交通新聞社オンラインショップ
NO.1
https://shop.kotsu.co.jp/shopdetail/000000002965/
NO.2
https://shop.kotsu.co.jp/shopdetail/000000002966/
NO.3
https://shop.kotsu.co.jp/shopdetail/000000002967/
コンプリートセット
https://shop.kotsu.co.jp/shopdetail/000000002968/
JREモール
NO.1
https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s008/s008-KO-60-20
NO.2
https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s008/s008-KO-60-21
NO.3
https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s008/s008-KO-60-22
■本件についてのお問い合わせ先
株式会社交通新聞社 北海道支社 北海道札幌市中央区北３条西２丁目さっけんビル
Mail:hcustomer@kotsu.co.jp／TEL:011(241)4534 ／担当：あずま