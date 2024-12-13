「CAPCOM WINTER SALE」開催中！　「The Game Awards」関連タイトルを中心に人気タイトルの数々がお買い得価格でセール中！

株式会社カプコン

現在開催中「CAPCOM WINTER SALE」にセールラインアップを追加してアップデート！



注目は、「The Game Awards 2024」のBest Fighting Gameにノミネートされた、MARVELとCAPCOMのクロスオーバー作品7タイトルをまとめて楽しめる『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』がPlayStation(TM)StoreとSteam Storeのデジタルセールに初登場！



同じく「The Game Awards 2024」ノミネート作の『ドラゴンズドグマ 2』や最新作『モンスターハンターワイルズ』の発売を控える「モンスターハンター」シリーズ、待望のシリーズ最新作が本日発表された『鬼武者』などがお求めやすい価格でセール中！ 名作の数々をお得に手に入れて、新しいゲーム体験で熱く盛り上がろう！



各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページでチェックしよう！

セール名称：CAPCOM WINTER SALE

特設ページ：http://www.capcom-games.com/sale/sale11-ea5h2/ja-jp/(http://www.capcom-games.com/sale/sale11-ea5h2/ja-jp/)

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

詳細を見る :http://www.capcom-games.com/sale/sale11-ea5h2/ja-jp/

『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

■PlayStation(TM)Store

・PS4 - 2024年12月16日（月）23:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：4,792円（税込）

■Steam Store

・Steam - 2025年1月3日（金）2:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：4,792円（税込）

『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

■PlayStation(TM)Store

・PS5 - 2024年12月16日（月）23:59まで

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【43%OFF!!】：5,124円（税込）

■Steam Store

・Steam - 2025年1月3日（金）2:59まで

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【43%OFF!!】：5,124円（税込）

■Xbox Games Store

・Xbox Series X|S - 2025年1月3日（金）18:59まで

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：5,394円（税込）

『鬼武者』（ゲーム本編）

■PlayStation(TM)Store

・PS4 - 2024年12月20日（金）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,495円（税込）

■Steam Store

・Steam - 2025年1月3日（金）2:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,495円（税込）

■ニンテンドーeショップ

・Nintendo Switch - 2025年1月7日（火）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,495円（税込）

■Xbox Games Store

・Xbox One - 2025年1月3日（金）18:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,495円（税込）

PlayStation(TM)Store

セール期間：2024年12月16日（月）23:59まで

PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,596円（税込）

PS5 / PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：1,497円（税込）

PS5 / PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：3,995円（税込）

Steam Store

セール期間：2025年1月3日（金）2:59まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/tga

Steam『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編＋エクストラDLCパック＋SEPARATE WAYS）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）

Steam『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』（ゲーム本編+トラウマパック+ウィンターズ エクスパンション）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）

Steam『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編）

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：1,747円（税込）

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）

ニンテンドーeショップ

セール期間：2025年1月7日（火）23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_2

Nintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【72%OFF!!】：840円（税込）

Nintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション 2』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：761円（税込）

Xbox Games Store

セール期間：2025年1月3日（金）18:59まで

Xbox One『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）

Xbox One『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編：逆転123＋逆転456）

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：4,194円（税込）

App Store

セール期間：2025年1月8日（水）23:59まで

『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：990円（税込）

・iPhone / iPad / Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-2/id1640632223

(C)CAPCOM

本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。