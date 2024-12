Crimson Educationによる「海外進学EXPO 2025」が1月に開催！奨学金団体や英語テスト協会が参加。

昨年は約500名の生徒と保護者が参加登録

2025年1月12日(日)、日本橋にて「海外進学EXPO 2025」が開催されます。海外進学を目指す生徒や保護者の皆様に向けたこのイベントでは、海外大学の最新出願戦略や奨学金対策、語学試験のポイント、課外活動の作り方まで、進学に必要な情報を一日でカバーいたします。

会場では人気奨学金財団や語学試験団体のブースが並び、専門家から直接アドバイスを受けることも可能です。海外進学を目指しているご家庭にとって見逃せない新年初めの大規模イベントです。

イベント概要

日時: 2025年1月12日(日)10:30 - 16:30

会場: コングレスクエア日本橋(〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル3階)

参加費用:無料(下記より事前登録必須)

申し込みフォーム:https://bit.ly/4gcexDI

イベントの目玉

1. プロによる出願戦略セミナー

海外大学の入学審査官の目を引く課外活動の作り方や奨学金対策、語学テスト戦略、米英カナダ各国の出願特徴など、合格率を高める実践的なヒントを提供します。

2. 国内財団・語学試験団体がブース出展

柳井正財団、孫正義育英財団、江副記念リクルート財団、エン人材教育財団、グルー・バンクロフト基金(登壇のみ)といった国内財団と、TOEFL、IELTS(資料提供のみ)といった語学試験団体がブースを出展いたします。奨学金の詳細情報や語学試験の最新トレンドを直接ご質問いただけます。

3. プロフェッショナルによる個別相談ブース

日本から数多くの海外トップ大学合格者を輩出している経験豊富な出願カウンセラーが、皆様の状況に合わせたアドバイスを提供します。

当日のセミナースケジュール(一部抜粋)

10:30- 海外大学進学完全ガイド:最新トレンドと出願戦略

11:10- 実例で解説!トップ大学に届く出願の作り方

12:30- 奨学金財団説明会

13:40- 費用の心配を解消!コスト & 奨学金対策

14:45- 生徒3名が語る、日本から合格を掴むためにやったこと

15:45- 高クオリティ課外活動の作り方&応募可能な活動リスト

※詳細なスケジュールはこちら(https://bit.ly/4gcexDI)をご覧ください。

https://bit.ly/4gcexDI

「Crimson Education」について

Crimson Educationは、世界トップレベルの実績を誇る海外大学専門進学塾です。 オンラインでの個別指導を通じ、テスト対策や出願大学の選定、志望理由書やエッセイの添削、課外活動の指導や面接練習まで、生徒ひとりひとりに合わせたサポートをご提供します。

松田悠介(Crimson Education Japan 代表取締役社長)

ハーバード大学 教育大学院 修士

スタンフォード大学 経営大学院 修士

コロンビア大学 EdTech研究科

日本大学を卒業後、中学校で体育教師として勤務。その後、千葉県市川市教育委員会 教育政策課分析官を経て、ハーバード教育大学院(教育リーダーシップ専攻)へ進学し、修士号を取得。 卒業後、PricewaterhouseCoopers Japan にて人材戦略に従事し、2010年7月に退職。退職後、全国で厳しい環境に置かれている子どもたちの学習支援を展開するLearning For All を設立し、2015年に独立法人化。2012年からはTeach For Japan の創設者として日本国内の教育課題の解決に取り組み、2016年6月にCEOを退任(現在は理事を務める)。 2017年7月より日本財団の国際フェローとして、スタンフォードビジネススクールに進学し修士号を取得。2018年7月にスタンフォード大学の客員研究員に着任し、あわせて日本人のアメリカやイギリスのトップスクールへの留学支援を展開するCrimson Education Japan の代表取締役社長に就任する。

日経ビジネス「今年の主役100人」(2014)に選出。世界経済会議(ダボス会議) Global Shapers Community 選出。2017年には日本財団の国際フェローに選出。文部科学省中央教育審議会教員養成部会委員。 著書に「グーグル、ディズニーよりも働きたい「教室」(ダイヤモンド社)」。

【支援対象】原則小学5年生以上

【生徒数】

Crimson Education Japan所属:500名以上(2024年12月現在)

※Crimson Educationグループ全体では 5,000名以上

【支援内容】

以下の支援内容をカスタマイズし、一人ひとりの生徒様に状況に合わせた総合支援プログラムを構築します。

▪︎戦略支援(自己分析、全体計画策定、専攻・志望校選定、科目選定、アプリケーションレビュー等)

▪︎エッセイ支援

▪︎SAT/ACT対策

▪︎TOEFL/IELTS対策

▪︎IB/A-Levels/AP 等カリキュラム対策

▪︎課外活動メンタリング

▪︎外資系トップ企業でのインターンシップ

▪︎研究論文執筆~出版支援

▪︎コーディング・ウェブ開発・ゲーム開発強化プログラム

▪︎国際大会に向けた特訓クラス

▪︎小中学生向け準備プログラム

▪︎ボーディングスクール出願支援

▪︎海外大学院出願支援

▪︎国内財団の奨学金申請支援

等、海外進学に向けて必要な支援をワンストップで提供可能。

【これまでの合格実績(2023/2024年サイクルまで)】

トップ大学への合格率: 一般志願者の4.5倍

米国

・アイビーリーグ(Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Dartmouth College, University of Pennsylvania, Cornell): 1,005名

・米国トップ10大学: 1,588+名

・米国トップ50大学: 6,460+名

英国

・オックスフォード&ケンブリッジ合計: 306名

・英国トップ10大学: 2,370+名

【お問合せ/申込み先】

▪︎電話 : 03-6240-9953

▪︎メール : japan@crimsoneducation.org

▪︎ホームページ:https://www.crimsoneducation.org/ja/

