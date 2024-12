清水氏と一緒にPCを組み立てるチャンス！「エムエスアイ 自作PC教室」開催のお知らせ

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2024年12月21日(土)にソフマップ AKIBA パソコン・デジタル館 8Fにて「エムエスアイ 自作PC教室」を開催いたします。

本イベントは、2部構成となっており、第1部は清水貴裕さんによる自作パソコン解説、第2部は清水貴裕さんとMSIスタッフによるカスタムPC組立出張所を開催予定です。

さらに同時開催として、EZ DIYチャレンジコーナーや、イベント当日に店頭でMSI製品を合計5,000円以上購入されたお客様が参加できる豪華賞品が当たるガラポン抽選会を開催します。

■ 「エムエスアイ 自作PC教室」 イベント概要

開催日時:2024年12月21日(土)11:00 ~ 18:00

イベント会場:東京都千代田区外神田3丁目13-12

IMYビルソフマップAKIBAパソコン・デジタル館8階

参加費:

第1部:無料

(*座席には限りがあり、着席は先着順とさせていただきます。ご了承ください。)

第2部:イベント当日までに、指定のMSI一式構成を購入し、店舗に参加申し込みをされた方

(*参加人数が上限に満たない場合は自作PC体験教室を併催します。こちらは入場料無料となります。)

■イベントプログラム

第1部:清水貴裕氏によるEZ DIY解説

ゲストに液体窒素おじさんことシミラボ清水貴裕さんを迎えて、自作PCの手順やコツなど実演を交えながら解説します。

(*座席には限りがあり、着席は先着順とさせていただきます。ご了承ください。)

第2部:MSI組立出張所

イベント当日までに、指定のMSI製品を含む自作PC一式構成を購入していただき、MSIスタッフにお申し込みすると、清水貴裕さんやMSIスタッフから組立のサポートを受けながら、PCを製作することができる組立教室に参加できます。

(*参加人数が定員に満たない場合はMSIが自作PCパーツをご用意し、手ぶらで自作PC体験ができる体験教室を併催致します。)

■常時開催イベント

EZ DIYチャレンジコーナー

お子様も参加可能な自作パソコンの組み立て体験コーナーです。MSIスタッフがサポートして、簡単なパソコンの組み立てを体験できます。参加された方にはノベルティのプレゼントがあります。

ガラポン抽選会

イベント当日に店頭でMSI製品を合計5,000円以上購入した方のみ参加できる抽選会を店内にて開催します。

対象MSI製品:PCパーツ、ゲーミングデバイス、ゲーミングチェア、ゲーミングルーター、Wi-Fiアダプター

製品売価 税込5,000円につき1回の抽選券となり、1製品につき最大4回までの抽選参加となります。

例: MSIマザーボード3万円 + MSI グラフィックスカード10万円 合計8回

(*抽選会賞品には数に限りがございます。あらかじめご了承ください。)

抽選賞品一覧

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53749/table/1060_1_6a51bf9fcf3696d95a2b077022887df5.jpg ]

■出演者情報: 清水貴裕 MSIスペシャルアドバイザー、液体窒素おじさん(敬称略)

シミラボHP : https://www.shimi-lab.com

Twitter : https://twitter.com/Shimizu_OC

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC1kS0UwEOoHpgzgnV_goVZQ?app=desktop

■イベントタイムテーブル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53749/table/1060_2_6ce4387cadb9bd1fce1191f46f510700.jpg ]

お問い合わせ先: MSI COMPUTER JAPAN X公式アカウント(https://x.com/msicomputerjp)

MSI JP GAMING:https://jp.msi.com/

MSI JP Facebook:https://www.facebook.com/MSIJapan/

MSI JP Instagram:https://www.instagram.com/msigaming_japan/?hl=ja

MSI JP YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCPrwSHeX4j1HDrq4fXtTX_A

MSI JP Twitter:https://x.com/msicomputerjp(https://x.com/msicomputerjp)

MSI JP Twitter:https://x.com/MSI_JP



MSIのRSSフィードは(https://www.msi.com/rss(https://www.msi.com/rss))、最新のニュースや製品情報を購読することができます。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

