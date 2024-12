『サイバーパンク: エッジランナーズ』のBlu-ray BOX 発売決定！

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)が、2025年5月28日(水)に発売が決定された『サイバーパンク: エッジランナーズ』Blu-ray BOXと、TRIGGERオンラインショップ限定版Blu-rayに付属する「ねんどろいど ルーシー 宇宙服Ver.」についてお知らせいたします。

『サイバーパンク: エッジランナーズ』は、CD PROJEKT RED開発の人気オープンワールドアクションアドベンチャーゲーム『サイバーパンク2077』と同じ世界を舞台とし、2022年、Netflixにて配信されたTRIGGER制作のオリジナルアニメーションです。

Blu-ray BOXは本編全10話を収録し、今石洋之監督による「最終話完全収録絵コンテ本」や「セル風シート」等、豪華特典付き。日本では2025年5月28日(水)発売、ほか、欧米を中心に世界各地域で販売予定です。

■『サイバーパンク: エッジランナーズ』Blu-ray BOX 商品概要

発売日:2025年5月28日(水)

価格 :完全生産限定版Blu-ray \32,780(税込)

通常版Blu-ray \21,780(税込)

音声 :日本語(5.1ch・2.0ch)、英語(2.0ch)

字幕 :日本語、英語、韓国語、中国語繁体字、中国語簡体字

完全生産限定版特典

◇描き下ろしジャケットイラスト

◇特製ブックレット

◇第10話絵コンテブック

◇セル風シート

◇2周年ビジュアルポスター

■TRIGGER限定バンドル版には「ねんどろいど ルーシー 宇宙服Ver. 」が付属!

TRIGGER オンラインショップ限定で、「ねんどろいど ルーシー 宇宙服Ver. 」付属のBlu-ray BOX が販売決定!

・TRIGGER限定バンドル版

『サイバーパンク:エッジランナーズ』【完全生産限定版】Blu-ray BOX

+TRIGGER限定「ねんどろいど(ルーシー 宇宙服ver.)」付

発売日:2025年5月28日(水)

価格 :\39,380(税込)

※完全生産限定版特典に加え、「ねんどろいど ルーシー 宇宙服Ver.」が付属

https://trigger.ecq.sc/trg-jp-cpe-009.html

■ねんどろいど ルーシー 宇宙服Ver. 商品概要

TRIGGER限定バンドル版の特典として「ねんどろいど ルーシー 宇宙服Ver.」が登場!

「ねんどろいど ルーシー 宇宙服Ver.」が付属するのはTRIGGERオンラインショップから購入できるバンドル版のみになります。

※「ねんどろいど デイビッド」(別売)とあわせて飾ろう。

・表情パーツ:「寂しい笑顔」「驚き顔」

・オプションパーツ:「無重力炭酸」ほか

商品詳細

商品名 :ねんどろいど ルーシー 宇宙服Ver.

作品名 :サイバーパンク エッジランナーズ

仕様 :プラスチック製 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属

全高 :約100mm

制作・製造:グッドスマイルカンパニー

原型制作:七兵衛(松田モデル)

制作協力:ねんどろん

発売元 :株式会社TRIGGER

販売元 :株式会社TRIGGER

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C) 2024 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, the Cyberpunk 2077 logo and Cyberpunk: Edgerunners are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.

<特典:ねんどろいど ルーシー 宇宙服Ver.についてのお問合せ先>

株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート

https://support.goodsmile.com/hc/ja

■グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2024年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 :株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 :代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 :東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 :2001年5月

事業内容:

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://corporate.goodsmile.com/ja/

■TRIGGERについて

会社名 :株式会社トリガー

代表者 :代表取締役社長 大塚雅彦

本社 :東京都中野区新井2丁目6番13号

設立 :2011年8月

事業内容:

アニメーション企画・制作

〈株式会社TRIGGER公式サイト〉

https://www.st-trigger.co.jp/