『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』2025年1月28日（火）配信決定！プレオーダー＆20％OFFセールも本日から開始！Openβテストが本日スタート

株式会社セガ

株式会社セガは、「Legacy VIRTUA FIGHTER Project」として開発中のPC（Steam）用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.（バーチャファイター5 レヴォ）』について、配信日が2025年1月28日（火）に決定したことをお知らせします。また、本日よりネットワークプレイのテストを兼ねたOpenβテストを実施中です。

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』プロモーション映像

https://youtu.be/r4_9JjJuJYE

Steamストアページでは、本日よりプレオーダーを受付中です。プレオーダー特典として「セガハードカスタマイズアイテム3点セット」が入手できるほか、ダウンロードコンテンツ（DLC）や設定資料集・サウンドトラックなどがセットになった「30thアニバーサリー・エディション」もご用意しております。各エディションは、本日のプレオーダー開始から2025年2月3日（月）まで20%OFFでのご購入が可能なので、プレオーダーをお忘れなく！

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3112260/

■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』Openβテストを本日12月13日（金）より開始！

ネットワークプレイのテストを兼ねた『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』Openβテストを実施中です。このOpenβはSteamのプレイ環境がある方ならどなたでも参加が可能です。テストプレイの実施期間は12月18日（水）まで！ スムーズな対戦プレイの実現に、ぜひご協力をお願いします。

開催期間：2024年12月13日（金）14:00 ～ 2024年12月18日（水）14:00（JST）

■プレオーダー特典「セガハードカスタマイズアイテム3点セット」

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』を予約購入いただくと、歴代セガハードのカスタムアイテム（ゲーム内コンテンツ）をプレゼントします。

【収録内容】

・カスタマイズアイテム「メガドライブ」

・カスタマイズアイテム「セガサターン」

・カスタマイズアイテム「ドリームキャスト」

※アイテムはダウンロード後に使用可能となります。

※すべてのアイテムはカスタマイズメニューから全19キャラクターの背中に装備することができます。

■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. 30thアニバーサリー・エディション』が発売決定！

世界初の3D対戦型格闘ゲーム、『バーチャファイター』の誕生から30周年を記念した『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. 30thアニバーサリー・エディション』の発売が決定しました。30周年を記念した水着コスチュームや、ファン必見の設定資料集、サウンドトラックなどここでしか手に入らないアイテムが多数収録されています。

【30thアニバーサリー・エディション セット内容】

・『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』本編

・VF30周年記念 水着コスチュームセット

・VF30周年 アニバーサリーサウンドコレクション

・VF30周年記念 秘蔵設定資料集

・DLC レジェンダリーパック＆「龍が如く」シリーズコラボパック

・アニバーサリー・エディション スペシャル称号

・VF30周年記念＆VF5 R.E.V.O. 壁紙セット

そして、2025年2月3日（月）までにスタンダードエディションもしくはアニバーサリー・エディションをご購入いただいた方は、20％OFFの割引価格で商品をご購入いただけます。

20％OFFセール期間：2024年12月13日（金）～2025年2月3日（月）

対象商品：

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』スタンダードエディション

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』30thアニバーサリー・エディション

商品の詳細はSteamストアページ(https://store.steampowered.com/app/3112260/)をご確認ください。

■グローバル大会「Virtua Fighter Open Championship」開催決定！

Steam版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』を使用したグローバル大会「Virtua Fighter Open Championship」の開催が決定しました。開催時期は2025年春を予定しております。

さらに、各地域の予選会を勝ち上がったチャンピオンが一堂に会し、世界最強のバーチャプレイヤーを決める「グランドファイナル大会」の開催も予定しています。続報をお待ちください。

■PlayStation(R)4『Virtua Fighter esports』Ver.2.0 アップデート配信開始！

本日12月13日（金）、PlayStation(R)4版『Virtua Fighter esports』のVer.2.0アップデートを実施しました。あわせて、アップデート内容を紹介する映像を公開しました。

PlayStation(R)4版 / アーケード版『Virtua Fighter esports』 Ver.2.0 アップデート

https://youtu.be/yOEL5dhI9N8

Ver.2.0アップデートについての詳細はこちら（https://www.virtuafighter.jp/vfes/ps4/）

■アーケード版『Virtua Fighter esports』Ver.2.0は12月16日（月）より順次稼働開始！

12月16日（月）より、アーケード版『Virtua Fighter esports』Ver.2.0が全国のアミューズメント施設にて順次稼働します。

Ver.2.0のアップデートの詳細はこちら（https://www.virtuafighter.jp/vfes/arcade/）

■公式Discord、英語版X（旧：Twitter）、YouTubeチャンネル開設！

本日より、シリーズ初のグローバル公式Discordサーバー「VIRTUA FIGHTER OFFICIAL」を開設しました。ファンコミュニティのコアとなるこの公式サーバーは日本語と英語で運営され、開発者からの情報発信や公認オンライン大会なども行っていく予定です。

【サーバー名】VIRTUA FIGHTER OFFICIAL

【招待リンク】https://discord.gg/GvPrfJXHVg

また、X（旧：Twitter）とYouTubeでは、新たに英語による「バーチャファイター」公式アカウントを開設しました。

【X】VIRTUA FIGHTER https://x.com/VF_SEGA

【YouTube】VIRTUA FIGHTER https://www.youtube.com/@virtuafighter_official

■30周年記念サイトオープン＆Amazon記念グッズ販売

『バーチャファイター』30周年記念サイトを開設しました。記念サイトで公開中の「VFプロフィールカードジェネレーター」では、30周年のお祝いコメントをカードにしてシェアいただけます。

30周年記念サイト https://virtua-fighter.com/30th/jp/

また、30周年記念グッズの発売が決定しました。近日Amazon.co.jpでの発売が開始される予定です。

【Steam版 商品概要】

商品名：Virtua Fighter 5 R.E.V.O.（バーチャファイター5 レヴォ）

対応機種：PC（Steam）

発売日：2025年1月28日（火） 配信予定

希望小売価格：

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』スタンダードエディション：2,500円（税込）

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』30thアニバーサリー・エディション：6,980円（税込）

ジャンル：対戦型格闘アクション

プレイ人数：

1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://virtua-fighter.com/revo/jp/

公式X：https://x.com/vf_official

【PlayStation(R)4版 商品概要】

商品名：Virtua Fighter esports

対応機種：PlayStation(R)4

発売日：配信中（2021年6月1日（火）配信）

希望小売価格：

『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLCパック』：3,300円（税込）

追加DLCコンテンツ『レジェンダリーパック』：1,100円（税込）

ジャンル：対戦型格闘アクション

プレイ人数：

1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://www.virtuafighter.jp/

公式X：https://x.com/vf_official

【ALL.Net P-ras MULTIバージョン3版 商品概要】

商品名：Virtua Fighter esports

対応機種：ALL.Net P-ras MULTIバージョン3

稼働日：全国稼働中

ジャンル：対戦型格闘アクション

プレイ人数：1～2人

発売・販売：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://www.virtuafighter.jp/vfes/arcade/

公式X：https://x.com/vf_official

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。