『eFootball(TM)』を競技タイトルとした「FIFAe World Cup 2024(TM)」モバイル部門はマレーシア、家庭用ゲーム機部門はインドネシアが優勝

株式会社コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)は、基本プレー無料の家庭用・PC・モバイルゲーム『eFootball(TM)』を競技タイトルとしたeスポーツ世界大会「FIFAe World Cup 2024(TM)」が12月9日から12月12日まで、サウジアラビアの首都リヤドで開催され、モバイル部門でマレーシア(MINBAPPE選手)が、家庭用ゲーム機部門でインドネシア(BINONGBOYS選手・SHNKS-ELGA選手・akbarpaudie選手)がそれぞれ初代チャンピオンになったことをお知らせします。

「FIFAe World Cup 2024(TM)」は、 国際サッカー連盟(FIFA(R))が主催する『eFootball(TM)』を競技タイトルとした公式eスポーツ大会です。1,400万人以上のプレーヤーが参加したオンライン予選を勝ち抜き、各国の代表選考会を経て集まったモバイル部門16か国、家庭用ゲーム機部門18か国の代表選手たちが、初代チャンピオンの座をかけて白熱した戦いを繰り広げました。

2戦先勝方式で行われたモバイル部門の決勝戦では、マレーシア(MINBAPPE選手)が終始試合を支配し、モロッコ(AN10_Tienes選手)を圧倒。得点を許すことなく優勝を決めました。

同じく2戦先勝方式で行われた家庭用ゲーム機部門の決勝戦は、インドネシア(BINONGBOYS選手・SHNKS-ELGA選手・akbarpaudie選手)がブラジル(STS_Jvictor選手、GuiFera99選手、ThiagoAvare10選手)の猛攻をかわし2連勝。ブラジルは粘りを見せるも、及びませんでした。

決勝戦の激闘はアーカイブ動画として公開中です。

今なら『eFootball(TM)』ゲーム内から視聴ページにアクセスすると、ゲーム内報酬がもらえる配信キャンペーンも12月19日(木)10:59まで開催しています。

「FIFAe World Cup 2024(TM)」決勝の熱戦はこちらから!

モバイル部門: https://www.youtube.com/live/N30-VcfRB3U?si=WYAyJaOkX7k5FKmX

家庭用ゲーム機部門:https://www.youtube.com/live/F6z7uPQvXDo?si=eK8822or0OuwvL5_

モバイル部門、家庭用ゲーム機部門の優勝者

■モバイル部門優勝 MINBAPPE選手(マレーシア)

この勝利はチームメイト、家族、そしてマレーシアサッカー協会の皆さんのおかげで掴み取ることができました。とても感謝しています。

そしてこのFIFAe World Cup 2024(TM)を初めて開催してくださった皆さんにも感謝しています。

■家庭用ゲーム機部門優勝 BINONGBOYS選手・SHNKS-ELGA選手・akbarpaudie選手(インドネシア)

今日FIFAe World Cup 2024(TM)で世界チャンピオンになるために、全てをかけて臨み、王者の座を獲得できたことは僕たちにとって、とても特別なことです。

インドネシアのファンの皆さん、チームメイト、そしてコーチに感謝しています。

- 『eFootball(TM)』とは

長年多くのお客様に支えられてきた「ウイニングイレブン」は、大きく飛躍する本作への決意をこめて、新たなブランド名『eFootball(TM)』として生まれ変わりました。PlayStation(R)5版を含め対応するすべてのデバイスで“基本プレー無料”で遊べるようになるなど、ゲームプレーや遊び方を一新しました。

現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」で楽しめるほか、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「Co-op」で“熱狂”を体感できます。

■『eFootball(TM)』公式HP: https://www.konami.com/efootball/ja/(https://www.konami.com/efootball/ja/)

■『eFootball(TM)』公式X: @we_konami(https://x.com/we_konami)

タイトル:eFootball(TM)

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2024年9月12日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:

■家庭用版:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One

■PC版:Windows、Steam(R)

■モバイル版:iOS、Android

