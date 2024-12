12月21日（土）21時より西田敏行さんが声で演じた『がんばれ!!タブチくん!!』全3部作をニコニコ生放送で順次生配信

株式会社ドワンゴ

劇場版アニメ『がんばれ!!タブチくん!!』全3部作をニコ生で見よう。

第1弾となる劇場版アニメ『がんばれ!!タブチくん!!』(1979年11月10日公開)を12月21日(土)21時よりニコニコ生放送で生配信を行います。

また第2弾・第3弾も、順次ニコ生放送での生配信が決定しました。

タブチくんの声を演じるのは、2024年10月に逝去された西田敏行さん。

野球好きの視聴者の皆さんと一緒に、コメントで楽しみましょう。

【第1弾】

『がんばれ!!タブチくん!!』

■放送日時:2024年12月21日(土) 21時より

■視聴ページ:https://live.nicovideo.jp/watch/lv346490851

【第2弾】

『がんばれ!!タブチくん!! 第2弾 激闘ペナントレース』

■放送日時:2024年12月22日(日) 21時より

■視聴ページ:https://live.nicovideo.jp/watch/lv346490962

【第3弾】

『がんばれ!!タブチくん!! 第3弾 あゝツッパリ人生』

■放送日時:2025年1月19日(日) 21時より

■視聴ページ:https://live.nicovideo.jp/watch/lv346490976

【『がんばれ!! タブチくん!!』とは・・・】

”打てない、走れない、守れない”3拍子揃ったタブチ選手。今日も彼のバットは空を切る・・・・。

西武ライオンズの、”打てない、走れない、守れない”の3拍子揃ったタブチ選手。

大好物は小手指名物のタコヤキ。

つい食べ過ぎてブクブク肥り、打撃不調の原因になっってしまう。

そんなタブチにネモト監督、ツツミオーナーはハラハラ、ライオンズも連敗続きだ。

おまけに、ときどき邪魔しにくるヤクルトのヤスダやヒロオカ元ヤクルト監督も気になる。

でもタブチは負けない。

ミヨ子夫人の愛に支えられ、今日も彼のバットは空を切る・・・・。

【原作】

いしいひさいち

【声の出演】

タブチ:西田敏行/ミヨ子:二木てるみ/ヤスダ:青野武/ネモト監督:内海賢二/ツツミオーナー:肝付兼太 他

【キャラ紹介】

タブチくん:主人公。プロ野球選手で、肥満体で巨漢のキャッチャー。

ミヨコ夫人:タブチくんの妻。夫とは対照的にスマートでスタイルもよく、美人。

ヤスダ:ヤクルトスワローズの投手。大学リーグ時代からのタブチくんの悪友。

ネモト監督:西武ライオンズの監督。

ツツミオーナー:西武球団の社長、オーナー。

(C)いしいひさいち/双葉社・TMS

※ 各番組は期間中(生放送終了後7日)に1回だけ、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

タイムシフト視聴権は、視聴を開始した時点から「放送時間+24時間」が経過すると

失効しますのでご注意ください。

※ 本番組は日本国内でのみ視聴できます。海外からの視聴はできません。

This program is only available in Japan.

此節目僅限日本國內收看