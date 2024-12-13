株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステートは、本日開催の取締役会において、組織改編及び役員の異動並びに人事異動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１． 組織改編（2025年１月１日付）

今後の事業拡大に伴い、下記部門の機能強化と運営の効率化を目的に組織改編を実施いたします。

１. 営業本部・東日本第一事業部に営業事務部を新設し、業務企画部を廃止

２. 営業本部・東日本第一事業部に営業企画部を新設し、営業推進部を廃止

３. 営業本部・東日本第一事業部・営業開発課を海外営業部へ昇格

４. 営業本部・東日本第二事業部に資産戦略部を新設

５. 開発事業本部に事業開発室を新設

６. 工事本部に工事五部と工事六部を新設

７. 管理本部・総務部 法務コンプライアンス課を管理本部・法務コンプライアンス部へ昇格

２． 取締役の異動（2025年１月１日付）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139230/table/29_1_3a26432e43c1abca66689fdd255e3b53.jpg ]

3． 執行役員の異動（2025年１月１日付）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139230/table/29_2_fb795f5ca26ac7887cda4a016a2b2989.jpg ]

４． 人事異動（2025年１月１日付）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/139230/table/29_3_a94ba73dbf56578c0d6d0268bde9f7a5.jpg ]株式会社ムゲンエステート

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）