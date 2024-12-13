SEE SEEより“December Collection for SEE SEE”が登場。コレクションにフォーカスしたイメージムービーを公開！

株式会社アーバンリサーチ

2024年12月20日(金)、静岡挽物と西海岸のカルチャーを融合させたホームウェアブランドSEE SEEの“December Collection for SEE SEE”が、ブランドとして初のIN SHOPであるURBAN RESEARCH KYOTOで販売をスタートします。

> 販売方法についてはこちらから(https://media.urban-research.jp/news/641539/)

また、コレクションにフォーカスしたムービーをリリース。新コレクションを体現するスペシャルな映像を、ぜひご覧ください。

Special Movie “December Collection for SEE SEE”

MOVIE 01

https://www.youtube.com/shorts/Rh-zzbIkxRE

MOVIE 02

https://www.youtube.com/shorts/Kbu3by8OZ2Q

MOVIE 03

https://www.youtube.com/shorts/WDUlijE2slc

今回、SEE SEE定番のボリューミーなベーシックスタイルが完成するオーバーシルエットアイテムに加え、マイクロフリースを使用した注目のコレクション“FLEECE COLLECTION”を含む全10型が登場。柔らかい触り心地で、高い保温性を発揮しながらも軽やかに着用いただけます。単品でも組み合わせでも楽しめるコレクションを、自分好みの着こなしで楽しんでみてください。

> December Collection for SEE SEE LINE UPはこちらから(https://media.urban-research.jp/news/641539/#lineup)

SEE SEE

伝統工芸＜静岡挽物＞を継承する、HOMEWEARブランド「SEE SEE」。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。

Instagram @ see.see.sfc(https://www.instagram.com/see.see.sfc/)

【販売開始日】

2014年12月20日(金)

※ 発売に際し混雑緩和のため、LINEアプリ「mogily（モギリー）」にて事前整理券申し込みを受け付けます。下記リンクのページに記載の注意事項を必ずご確認の上、整理券のお申し込みをお願いいたします。

> 事前整理券申し込みについてはこちらから(https://media.urban-research.jp/news/641539/)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)