SEE SEEより“December Collection for SEE SEE”が登場。コレクションにフォーカスしたイメージムービーを公開！
2024年12月20日(金)、静岡挽物と西海岸のカルチャーを融合させたホームウェアブランドSEE SEEの“December Collection for SEE SEE”が、ブランドとして初のIN SHOPであるURBAN RESEARCH KYOTOで販売をスタートします。
> 販売方法についてはこちらから(https://media.urban-research.jp/news/641539/)
また、コレクションにフォーカスしたムービーをリリース。新コレクションを体現するスペシャルな映像を、ぜひご覧ください。
Special Movie “December Collection for SEE SEE”
MOVIE 01
https://www.youtube.com/shorts/Rh-zzbIkxRE
MOVIE 02
https://www.youtube.com/shorts/Kbu3by8OZ2Q
MOVIE 03
https://www.youtube.com/shorts/WDUlijE2slc
今回、SEE SEE定番のボリューミーなベーシックスタイルが完成するオーバーシルエットアイテムに加え、マイクロフリースを使用した注目のコレクション“FLEECE COLLECTION”を含む全10型が登場。柔らかい触り心地で、高い保温性を発揮しながらも軽やかに着用いただけます。単品でも組み合わせでも楽しめるコレクションを、自分好みの着こなしで楽しんでみてください。
> December Collection for SEE SEE LINE UPはこちらから(https://media.urban-research.jp/news/641539/#lineup)
SEE SEE
伝統工芸＜静岡挽物＞を継承する、HOMEWEARブランド「SEE SEE」。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。
Instagram @ see.see.sfc(https://www.instagram.com/see.see.sfc/)
【販売開始日】
2014年12月20日(金)
※ 発売に際し混雑緩和のため、LINEアプリ「mogily（モギリー）」にて事前整理券申し込みを受け付けます。下記リンクのページに記載の注意事項を必ずご確認の上、整理券のお申し込みをお願いいたします。
> 事前整理券申し込みについてはこちらから(https://media.urban-research.jp/news/641539/)
【販売店舗】
URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)
Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)