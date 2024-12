『鉄拳8』に『FINAL FANTASY XVI』より「クライヴ・ロズフィールド」が参戦！12月17日(火)より早期アクセス開始！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは『The Game Awards 2024』にて、シーズン1の第4弾追加プレイアブルキャラクターとして『FINAL FANTASY XVI』より主人公「クライヴ・ロズフィールド」のゲスト参戦が決定したことを発表いたしました。

「クライヴ・ロズフィールド」は、12月17日(火)より早期アクセスを開始いたします。そのほか、アップデート情報についても公開しています。

■「クライヴ・ロズフィールド」参戦決定!

FINAL FANTASY XVI』の主人公である「クライヴ・ロズフィールド」が、『鉄拳8』第4弾追加プレイアブルキャラクターとして参戦します。フェニックスシフトでの急接近、イフリートの力を使ったラッシュなど、原作の技を再現したさまざまな召喚獣アクションをお楽しみいただけます。

2024年12月20日(金)より配信開始となり、「プレイアブルキャラクター Year 1 Pass」を所有している方は、12月17日(火)から早期アクセスが可能です。ゲームプレイトレイラーも公開しておりますので、ぜひご覧ください。

「クライヴ・ロズフィールド」 ゲームプレイトレイラーはこちら(https://youtu.be/P_gsamH4GUE)

「クライヴ・ロズフィールド」キャラクター詳細はこちら(https://tk8.tekken-official.jp/character/index.php?chara=clive)

各タイトルの開発者同士の対談動画

「TEKKEN 8 x FINAL FANTASY XVI Dev Talk」はこちら

- ROUND 1 - 12月13日(金)公開:https://youtu.be/342Fq2GoETc

- ROUND 2 - 12月14日(土)公開:https://youtu.be/XTXh3QooAEQ

- ROUND 3 - 12月15日(日)公開:https://youtu.be/qtNL2qImc6A

■神聖なる儀式の地「PHOENIX GATE」が追加バトルステージで登場!

「クライヴ・ロズフィールド」の運命を大きく動かした神聖なる儀式の地「PHOENIX GATE」が、『鉄拳8』に追加バトルステージとして登場いたします。

クライヴが己の過去と向き合うまでの軌跡を、召喚獣によるステージ破壊やさまざまな特殊演出で再現しており、『FINAL FANTASY XVI』の世界に入り込んだかのような体験をお楽しみいただけます。

2024年12月20日(金)より配信開始となり、 「プレイアブルキャラクター Year 1 Pass」を所有している方は、バトルステージ「PHOENIX GATE」も12月17日(火)から早期アクセスが可能となります。

プレイアブルキャラクター「クライヴ・ロズフィールド」とバトルステージ「PHOENIX GATE」がセットになった商品もございます。重複購入にご注意ください。

■『FINAL FANTASY XVI』コラボパックが登場!

『鉄拳8』ゲーム内ショップ「TEKKEN SHOP」にて、『FINAL FANTASY XVI』コラボパック2種が登場します!

『FINAL FANTASY XVI』コラボコスチュームなどをお楽しみいただけるセットとなります。お見逃しなく!

【コラボパック内容】

1.ジョシュアパック

-炎の黒紅 /カスタイマイズアイテム

-ネクタール /カスタイマイズアイテム

-ボムキング(赤) /鉄拳ボール

2.ジルパック

-氷の白碧 /カスタイマイズアイテム

-アバタースキン「クライヴ」 /アバタースキン

-ボムキング(青)/鉄拳ボール

※「TEKKEN SHOP」でのご購入には、ゲーム内通貨「TEKKEN COINS」が必要となります

■V110(12/17(火)配信)無料アップデート情報

・フォトモード内に新機能を追加!

新たに4つの機能を追加し、より細かな表現調整が可能となりました。

思い思いのカスタマイズを行い、自分だけの最高の一枚を撮影いただけます!

▼フォトモードに追加される新機能

1.1フレームずつ進める機能(最大1秒分、60フレーム進めることが可能)

2.濡れ・汚れ調整機能

3.表情・目線の変更機能

4.手の形の変更機能

・「TEKKEN ID」検索機能を追加!

フレンドになりたいユーザーの「TEKKEN ID」や「プレイヤーネーム」を検索すると、簡単にフレンド登録ができるようになりました。

また、プレイヤーの皆さま同士でより繋がっていただけるよう、『鉄拳8』公式サイトでは「自己紹介カード」の配布を予定しております。12月17日(火)公開予定ですので、お楽しみに!

■ウィンターアップデート & シーズン2 トレイラーを公開!

「TEKKEN World Tour 2024 Finals」にて、新規トレイラーを公開いたしました。

ウィンターアップデート & シーズン2 トレイラーはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=YU_G-rSKGr4)

■「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2024 SAGA」にて『鉄拳8』エキシビションマッチ開催!

2024年12月14日(土)・15日(日)に開催される「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2024 SAGA」にて、『鉄拳8』のエキシビションマッチを実施いたします。

九州に縁の深いプロライセンス所持選手である、ケイスケ選手(佐賀県出身/福岡県在住)とチクリン選手(長崎県出身・在住)の熱戦が繰り広げられます。

さらに解説にはノロマ選手、MCにはゲンヤさんも登場!「鉄拳」シリーズ公式YouTubeチャンネルでのオンライン配信も予定していますので、ぜひご覧ください。

【『鉄拳8』エキシビションマッチ開催概要】

日時:2024年12月14日(土) 15:00~16:30

会場: SAGAアリーナ

オンライン配信チャンネル: https://www.youtube.com/live/OV659g3_MhE

大会公式サイト:https://jesu.or.jp/2024saga/

■『鉄拳8』とは

・出演者チクリン選手ケイスケ選手ノロマ選手(解説)ゲンヤ(実況・MC)

5,800万本以上の世界累計販売本数を誇る3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズの最新作。

本作では、キャラクター個々の特性が強化される「ヒート」や、オススメのアクションをワンボタンで出せる「スペシャルスタイル」などの新要素を導入。気軽にアグレッシブな対戦を楽しめる。

グラフィックとモデリングは高精細化し、躍動する筋肉まで表現された36名のキャラクターたちが、破壊ギミック満載のステージでバトルを繰り広げる。

三島一八と風間 仁の親子対決を中心としたメインストーリー、全キャラクターに用意されたサイドストーリー、オリジナルのアバターを作成してライバルと戦う新モード「アーケードクエスト」も見どころ。

eスポーツシーンを牽引した前作に続き、『鉄拳8』でも同シーンの発展と国内外のユーザーへのアプローチを狙う。

タイトル:鉄拳8

発売日:好評発売中

ハード:PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)

プレイ人数:

・オフライン:1~2人

・オンライン:1~16人

