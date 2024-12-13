パラスポーツの振興とバリアフリー推進に向けた懇談会（第４回）の開催について

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東京都


　東京都では、東京2020パラリンピック競技大会を契機としたパラリンピック・ムーブメントの継承・発展に併せて、ユニバーサルデザイン先進都市東京に向けた取組を推進しています。


　このたび、「パラスポーツの振興とバリアフリー推進に向けた懇談会（第４回）」を下記のとおり開催しますのでお知らせします。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記



１　日時

　令和６年１２月１９日（木曜日）　１３時４５分から１５時１５分まで


２　場所

　東京都庁第一本庁舎７階　ホール


３　出席予定

【名誉顧問】谷垣　禎一　氏


【座長】　　小池　百合子　知事


【学識経験者】（五十音順、敬称略）


- 　川内　美彦　（東洋大学人間科学総合研究所客員研究員）
- 　高橋　儀平　（東洋大学名誉教授）

【パラアスリート】（五十音順、敬称略）


- 　上原　大祐　（2006トリノ大会出場・2010バンクーバー大会銀メダリスト・2018平昌大会出場
　　　　　　　　（アイスホッケー））
- 　高田　朋枝　（2008北京大会出場（ゴールボール））
- 　葭原　滋男　（1992バルセロナ大会出場・1996アトランタ大会銅メダリスト（陸上競技）・200
　　　　　　　　0シドニー大会金銀メダリスト・2004アテネ大会銀メダリスト（自転車競技））

【各界の方々】（五十音順、敬称略）


- 　猪狩　ともか　（タレント（アイドル・仮面女子））
- 　イルカ　（シンガーソングライター、IUCN国際自然保護連合親善大使）
- 　高橋　みなみ　（タレント）
- 　テリー伊藤　（演出家・TVプロデューサー）
- 　野崎　洋光　（和食料理人）
- 　野村　祐介　（精進料理　醍醐　四代目店主）
- 　林家　三平　（落語家）

４　主な内容

　１.デフ体験（１３時４５分～）


　２.意見交換（１４時３０分～）


　　（【テーマ】全ての人が輝くインクルーシブな街・東京に向けて-世界陸上・デフリンピックを


　　　　　　　　通じて-）


５　会議の中継について

　　会議の様子は、政策企画局ホームページにて、インターネット中継します。


　　https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/cross-efforts/2020/parabari04/