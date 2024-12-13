パラスポーツの振興とバリアフリー推進に向けた懇談会（第４回）の開催について

東京都

東京都では、東京2020パラリンピック競技大会を契機としたパラリンピック・ムーブメントの継承・発展に併せて、ユニバーサルデザイン先進都市東京に向けた取組を推進しています。

このたび、「パラスポーツの振興とバリアフリー推進に向けた懇談会（第４回）」を下記のとおり開催しますのでお知らせします。

記

１ 日時

令和６年１２月１９日（木曜日） １３時４５分から１５時１５分まで

２ 場所

東京都庁第一本庁舎７階 ホール

３ 出席予定

【名誉顧問】谷垣 禎一 氏

【座長】 小池 百合子 知事

【学識経験者】（五十音順、敬称略）

- 川内 美彦 （東洋大学人間科学総合研究所客員研究員）- 高橋 儀平 （東洋大学名誉教授）

【パラアスリート】（五十音順、敬称略）

- 上原 大祐 （2006トリノ大会出場・2010バンクーバー大会銀メダリスト・2018平昌大会出場（アイスホッケー））- 高田 朋枝 （2008北京大会出場（ゴールボール））- 葭原 滋男 （1992バルセロナ大会出場・1996アトランタ大会銅メダリスト（陸上競技）・2000シドニー大会金銀メダリスト・2004アテネ大会銀メダリスト（自転車競技））

【各界の方々】（五十音順、敬称略）

- 猪狩 ともか （タレント（アイドル・仮面女子））- イルカ （シンガーソングライター、IUCN国際自然保護連合親善大使）- 高橋 みなみ （タレント）- テリー伊藤 （演出家・TVプロデューサー）- 野崎 洋光 （和食料理人）- 野村 祐介 （精進料理 醍醐 四代目店主）- 林家 三平 （落語家）４ 主な内容

１.デフ体験（１３時４５分～）

２.意見交換（１４時３０分～）

（【テーマ】全ての人が輝くインクルーシブな街・東京に向けて-世界陸上・デフリンピックを

通じて-）

５ 会議の中継について

会議の様子は、政策企画局ホームページにて、インターネット中継します。

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/cross-efforts/2020/parabari04/