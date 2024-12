『ELSA GALUDA-D Hiyori Edition produced by momoco』のブラック筐体版を新たに発売いたします

株式会社 エルザ ジャパン

報道関係者各位

2024年12月13日

営業部



株式会社 エルザ ジャパン(本社:東京都港区)はこのたび、9月に発売した人気イラストレーター『ももこ』氏がイラスト、デザインをプロデュースするコラボPC『ELSA GALUDA-D Hiyori Edition produced by momoco』へ『ブラック筐体版』を新たに追加し、販売を開始いたします。

今回販売を開始する『ブラック筐体版』に関して、ケースへプリントするイラスト、およびご購入特典については好評発売中の『ホワイト筐体版』と同一(後述)で、ハードウェア構成に若干の相違があります。

製品ラインナップおよび製品ページへのリンクは以下の通りです。

- 名称 :ELSA GALUDA-D Hiyori Edition produced by momoco (Black)(ハイエンドモデル / スタンダードモデル)

人気沸騰中のイラストレーター ももこ× ELSA GALUDA PCのプロデュースモデル!

ももこ(@momoco_haru)

Xフォロワー 97万人以上(2024年12月現在)を誇る人気

イラストレーター。

可憐な美少女の繊細なイラストを特徴とし、同人サークル

『さしみねこ屋』から商業作品まで数々の著名な作品を手掛ける。

代表作:

ホロライブ『博衣こより』Vtuber / デザイン

ライトノベル『時々ボソっとロシア語でデレる隣のアーリャさん』 / イラスト

個人画集『Arpeggio』『Arietta』など。

- 商品説明ミドルタワーデスクトップパソコンの全3面(前面、側面)にももこ氏のデザイン原案、描き下ろしイラストを起用

ご購入特典としてオリジナルの『壁紙』をプリインストール ※詳細は下部【ご購入特典】をご覧ください。

CPU/グラフィックスボード/メモリの容量・性能違いでふたつのモデルをご用意

※ご注文受付中のスペックの一覧/詳細は下記【仕様一覧】からご参照ください。

- ご購入特典両モデルにももこ氏描き下ろしイラストを使用した『オリジナル壁紙』をプリインストール『3840×2160(4K)』/『3440×1440(UWQHD)』/『1920×1080(フルHD)』の解像度別に3種をご用意- 製品特徴専用に描き下ろしされた『ひより』イラストを、ももこ氏のデザインによって全体に表現前面、側面(ガラスパネル)にはフルイラスト、側面(スチールパネル)にはSDイラストとももこ氏のサインが大きく表現されています。

カスタムBIOSにより、PC起動時には『ひより』SDイラストとももこ氏のサインがお出迎えいたします。

・PC内部LEDに適用されるももこ氏原案の専用RGBカラーの初期プロファイルを内蔵済!

- 仕様一覧

詳細は下記『製品ページはこちら』からご参照願います。(下記は2024/12/13現在の仕様です)

※※ビックカメラ なんば店(https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop013.jsp)様にて実機デモ展示&販売取り扱い中!※※

■ハイエンド:製品ページはこちら(https://www.elsa-jp.co.jp/products/detail/galuda-d-hiyori-black-high-end/)

CPU:インテル Core i7-13700F

グラフィックス:NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

メモリ:DDR5-5600 32GB(16GB×2)

ストレージ:NVMe SSD 1TB

\459,800(税込)

■スタンダード:製品ページはこちら(https://www.elsa-jp.co.jp/products/detail/galuda-d-hiyori-black-std/)

CPU:インテル Core i5-13400F

グラフィックス:NVIDIA GeForce RTX 3060

メモリ:DDR5-5600 16GB(16GB×1)

ストレージ:NVMe SSD 1TB

\298,000(税込)

- 製品スペック表https://prtimes.jp/a/?f=d59827-25-04d314cc9ac56691190e026f885442d5.pdf

(C) momoco / (C) ELSA Japan Inc.

■株式会社 エルザ ジャパンについて

1997年の設立以来25年以上にわたり一貫してPC向けプロフェッショナル及びコンシューマ向けGPU搭載グラフィックスボードとその関連製品、ビジュアリゼーション関連製品の販売を手掛けている。近年ではGPUの卓越した計算能力を生かしたビッグデータ解析やAI、ブロックチェーンなどの分野で利用される機器や業務用高品質VR向けHMDにも注力している。