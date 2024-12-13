最大90%OFF！STEAM Publisher Sale実施中！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」にて
『Publisher Sale』を開催することをお知らせいたします。セール期間中は、当社の人気タイトルや各種DLCを最大90％OFFにてダウンロード購入していただけます。
この機会に是非バンダイナムコエンターテインメントのPC版ゲームをお楽しみください。
【セール詳細】
■セール期間：2024年12月20日(金)2:59AMまで
■セール公式サイト：https://store.steampowered.com/publisher/BANDAINAMCO/sale/BandaiNamcoPublisherSale(https://store.steampowered.com/publisher/BANDAINAMCO/sale/BandaiNamcoPublisherSale)
【キャンペーン対象 ピックアップタイトル】
『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』 20％ OFF！ ☆１st SALE
『Little Nightmares II -リトルナイトメア２-』 67％ OFF！
『GOD EATER 3』 90％ OFF！
『CODE VEIN Deluxe Edition』 85％ OFF！
『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』 90％ OFF！
『ドラゴンボール ファイターズ』 84％ OFF！
『ドラゴンボール ゼノバース2』 50％ OFF！
『ドラゴンボールZ KAKAROT』 75％ OFF！
『ガンダムブレイカー４』 20％ OFF！
『SAND LAND』 50％ OFF！
『SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS』 75％ OFF！
『スーパーロボット大戦30』 67％ OFF！
『Tales of ARISE』 63％ OFF！
『Tales of Vesperia: Definitive Edition』 80％ OFF！
『鉄拳8』 50％ OFF！
『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』 75％ OFF！
＊全セール商品は下記のボタンよりご確認いただけます。
全セール商品 :
https://store.steampowered.com/publisher/BANDAINAMCO/sale/BandaiNamcoPublisherSale
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https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記
『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』
(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
(C)2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『Little Nightmares II -リトルナイトメア２-』
Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
『GOD EATER 3』
GOD EATER(TM)3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『CODE VEIN』
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。
※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。