「NPB12球団ジュニアトーナメントKONAMI CUP 2024 ～第20回記念大会～」にて「グラウンド上の全ポジションの選手」を視聴者が自由に選んで視聴できるSwipeVideoにて配信決定！

◆配信概要

今回のNPB12球団ジュニアトーナメント KONAMI CUP 2024 ~第20回記念大会~では

グラウンド上の全ポジションの選手にスポットを当てるカメラマンを設置し、その映像をマルチアングルにて配信させていただく取り組みを実施致します。

上記イメージ画像の様に、視聴者が自由にアングルを切り替えて視聴することが可能です。

アングル切り替え方法は、「画面上をスワイプする」「画面上部のアングル一覧をクリックする」という方法でアングルを自由に選ぶことができます。

以下の配信サイト内に、サンプル映像がございますので、必ずご視聴頂き問題なくご視聴できることをご確認してから配信チケットをご購入ください。

▼以下の合計10アングルを切り替えて視聴頂けます。

「ピッチャー」「キャッチャー&バッター」「ファースト」「セカンド」「ショート」「サード」「ライト」「センター」「レフト」「試合映像&実況」

※映像ご視聴中には実況解説音をお聞きいただけます。

▼配信期間

12月28日(土) 準決勝2試合、12月29日(日) 決勝の2日間(全3試合)を生配信致します。

アーカイブ配信期間:2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)23:59まで。

▼配信チケット価格

準決勝:2,980円(税込)

決勝:2,980円(税込)

※それぞれ1日毎の配信チケット価格となりますのでご注意ください。

▼配信サイト

https://sv-commerce.com/672324bd0a4ec40012cb15dd

【自由視点映像配信/マルチアングル映像配信技術「SwipeVideo」】

AMATELUS社が開発・提供する、複数台のカメラ(台数無制限対応)で撮影された映像を、視聴者がスワイプする事でWeb上で(アプリ内も可)自由に視点をスイッチングしながら視聴できる配信システムであり、国際特許として取得済みの技術です。

SwipeVideo(スワイプビデオ)は、これまで映像処理負荷や配信負荷の高さからブラウザ上での配信や再生は難しいとされてきた自由視点映像及びマルチアングル映像をクラウド配信出来る世界初の独自開発技術です。

また、WEBの技術(HTML5)だけで動作するので、視聴者側は面倒なアプリインストールが不要なうえ、視聴者がストレスなく任意のタイミングで再生中(スロー中、ズーム中、停止中も可能)の映像を切り替える事を可能にし、画面をスワイプするだけで映像の視点を自由に切り替えて視聴することができます。



詳細はこちら https://swipevideo.jp



特許:国際特許として日本特許4件取得、米国特許3件取得、中国特許2件取得、韓国特許2件、イギリス1件、イスラエル1件、オーストラリア1件、インドネシア1件、その他各国移行申請済み。



【AMATELUS社の概要】

社 名 :AMATELUS株式会社

本社所在地:東京都渋谷区

設 立 :2017年1月

資 本 金:5億3262万2112円 (資本準備金含む)

代 表 者:下城伸也

W E B. :https://swipevideo.jp



事業内容 :『Swipe Video』の開発・制作・販売を中心に、自由視点映像及びマルチアングル映像等の撮影同期アプリ『SVCam/SVCamDual』の開発、提供、自由視点映像の配信及び編集ソフト・アプリケーションの開発や撮影、VR/MR関連システムの開発を行なっている。



<これまでの主な採択/受賞歴>

・Microsoft innovation award2017 受賞

・avex-xRハッカソン(VR/AR/MR) 優勝

・総務省「異能vation」ジェネレーションアワード 特別賞受賞

・横瀬町地方創生プロジェクト「よこらぼ」採択

・埼玉県庁 官民連携事業 採択

・Plug and Play Japan Batch2 採択

・富⼠通 ピッチコンテスト fabbit賞 リコー賞 受賞

・Plug and Play Batch2 Expo Mobility 優勝

・富⼠通アクセラレータ第7期 採択

・電通「GRASSHOPPER」第2期 採択

・docomo 5G DX AWARDS 2020 「最優秀賞」受賞

・日経トレンディ「2020年 START UP AWARADS 大賞」受賞

・2021年 スポーツ庁「イノベーションリーグ」にて「ビュワー・エクスペリエンス・パートナー」授与

・2022年 ヨーロッパ最大のテックカンファレンス”Viva Technology”の「 Innovative Event Challenge」にて優勝

・2023年 スポーツ庁 プログラム「SPORTS INNOVATION STUDIOオープンイノベーション」採択

・2024年 NVIDIA Inception Program に採択

・2024年 Microsoft for Startups に採択

・2024年 K-Startup Grand Challenge に採択

・2024年 世界最高峰のサッカーチーム「Real Madrid」のプログラムに採択