GeForce RTX 4060 ホワイトカラーの2連ファングラフィックボードと、RTX 4070 Ti Super 3連ファングラフィックボードを発売 | 玄人志向 GALAKURO GAMING
シー・エフ・デー販売株式会社
- オリジナルファンブレード「WINGS」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- ファンはホワイトカラーで、他のホワイト系PCパーツとの相性抜群。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能も搭載。
- オリジナルファンブレード「WINGS」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- ボード背面に取り付けられる拡張ファン 1-Clip Booster 2.0、サポートスティックが付属。
- GALAKURO GAMINGのグラフィックボードは、嬉しい3年保証。
玄人志向
GK-RTX4060-E8GB/WHITE/DF2 | 玄人志向 NVIDIA GeForce RTX 4060 ホワイトカラー デュアルファン搭載 グラフィックボード
本体＆パッケージ
本体正面
- オリジナルファンブレード「WINGS」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- ファンはホワイトカラーで、他のホワイト系PCパーツとの相性抜群。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能も搭載。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner Plus」に対応。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/867_1_c1c5492e0f40958423e8fb3a9fb46064.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gk-rtx4060-e8gb-white-df2.html
GALAKURO GAMING
GG-RTX4070TiSP-E16GB/SG/TP | 玄人志向 GALAKURO GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
本体＆パッケージ
本体正面
- オリジナルファンブレード「WINGS」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- ボード背面に取り付けられる拡張ファン 1-Clip Booster 2.0、サポートスティックが付属。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能も搭載。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner Plus」に対応。
- GALAKURO GAMINGのグラフィックボードは、嬉しい3年保証。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/867_2_327b5ae730a7076ef1df0675f3762bdd.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-rtx4070tisp-e16gb-sg-tp.html
玄人志向と、玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、NVIDIA GeForce 搭載グラフィックボードを発売いたします。
玄人志向『GK-RTX4060-E8GB/WHITE/DF2』は、GeForce RTX 4060にホワイトカラーのデュアルファンを搭載したグラフィックボードです。
- オリジナルファンブレード「WINGS」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- ファンはホワイトカラーで、他のホワイト系PCパーツとの相性抜群。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能も搭載。
GALAKURO GAMING『GG-RTX4070TiSP-E16GB/SG/TP』は、GeForce RTX 4070 Ti Superに高冷却トリプルファンを搭載したグラフィックボードです。
- オリジナルファンブレード「WINGS」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- ボード背面に取り付けられる拡張ファン 1-Clip Booster 2.0、サポートスティックが付属。
- GALAKURO GAMINGのグラフィックボードは、嬉しい3年保証。
両製品とも2024年12月13日発売予定です。
玄人志向
GK-RTX4060-E8GB/WHITE/DF2 | 玄人志向 NVIDIA GeForce RTX 4060 ホワイトカラー デュアルファン搭載 グラフィックボード
本体＆パッケージ
本体正面
- オリジナルファンブレード「WINGS」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- ファンはホワイトカラーで、他のホワイト系PCパーツとの相性抜群。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能も搭載。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner Plus」に対応。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/867_1_c1c5492e0f40958423e8fb3a9fb46064.jpg ]
想定売価：\49,800前後(税込)
発売予定：2024年12月13日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gk-rtx4060-e8gb-white-df2.html
GALAKURO GAMING
GG-RTX4070TiSP-E16GB/SG/TP | 玄人志向 GALAKURO GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
本体＆パッケージ
本体正面
- オリジナルファンブレード「WINGS」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- ボード背面に取り付けられる拡張ファン 1-Clip Booster 2.0、サポートスティックが付属。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能も搭載。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner Plus」に対応。
- GALAKURO GAMINGのグラフィックボードは、嬉しい3年保証。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/867_2_327b5ae730a7076ef1df0675f3762bdd.jpg ]
想定売価：\139,800前後(税込)
発売予定：2024年12月13日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-rtx4070tisp-e16gb-sg-tp.html