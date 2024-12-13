新作ゲーム『魁 三国志大戦』クローズドβテスト参加者募集開始

doublejump.tokyo inc.

double jump.tokyo株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：上野広伸・満足亮、以下「double jump.tokyo」）は、当社が株式会社セガよりライセンス許諾を受けて開発する『三国志大戦』のアートワークを活用した軍勢カードバトルゲーム『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』において、クローズドβテスト参加者の募集を開始したことをお知らせいたします。

https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/(https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/)

『魁 三国志大戦』公式サイトにてクローズドβテスト参加者募集開始！

株式会社セガから『三国志大戦』のライセンス許諾を受け、当社が開発する軍勢カードバトルゲーム『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』において、各種バランスやUXの調整を目的としたクローズドβテスト参加者の募集を開始いたしました。

＜クローズドβテスト概要＞

クローズドβテストでは、武将カードを用いた新しい形式のバトルでランキングを競う「対戦モード」をプレイできます。プレイヤーは中華統一を目指す「義勇軍」として中華全土を駆け巡り、仕官を希望する武将を登用しながら対戦相手と戦います。

本作では、登用した武将の特性や編成したデッキの構成が勝敗の鍵を握ります。相手のデッキを見ながら自分の理想の陣形や編成で戦うか、敢えて自分の形を崩して相手の予想を外した陣形にするか、読み合いとジレンマがプレイヤーをリアルな戦場の世界へ引き込みます。最終的に敵を殲滅して、相手の城を落とすか、終局を迎える際に城ゲージが多く残った義勇軍が勝利を得ます。

※正式リリース版に比べて、登場する武将数や登用マップ、拠点に制限があります。

応募期間

2024年12月13日（金）～12月22日（日）23:59

実施期間

2024年12月26日（木）～12月28日（土）

参加特典

・参加特典：武将の書簡、武将カードパック

・ランキング100位以内：武将の書簡 優（武将カードR以上1枚確定） 、限定称号など

・ランキング1位～3位：武将の書簡 極（武将カードSR1枚確定） 、限定称号など

※武将カードパック、限定称号は本編ゲームリリース後の付与となります



応募方法

応募方法や条件などは『魁 三国志大戦』の公式Discordからご応募ください。

※クローズドβテストはPC Webブラウザでのみプレイ可能となります。



『魁 三国志大戦』公式X

https://twitter.com/b3k_jp



『魁 三国志大戦』公式Discord

https://discord.gg/pAbVaKEd89





＜ゲーム画面＞

『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』とは

株式会社セガより『三国志大戦』のライセンス許諾を受け、double jump.tokyoが開発する軍勢カードバトルゲーム。 アーケード版『三国志大戦』に登場した武将はもちろん、『魁 三国志大戦』のために描きおこされた新しい武将たちも登場。今冬にリリース予定。

＜ゲーム概要＞

ゲーム名 魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-

ジャンル 軍勢カードバトルゲーム

開発会社 double jump.tokyo

プラットフォーム PC、Android、iOS

対応言語 日本語・英語・中国語（繁体）

配信日 今冬配信予定

ティザーサイト https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/

公式X https://twitter.com/b3k_jp

公式Discord https://discord.gg/pAbVaKEd89

double jump.tokyo株式会社

NFT・ブロックチェーンゲーム専業開発会社として、2018 年に設立。「My Crypto Heroes」「BRAVE FRONTIER HEROES」などのブロックチェーンゲーム開発や、日本を代表するゲーム開発会社と共同ゲーム開発に取り組む。ゲーム特化型ブロックチェーンOasysのメインディベロッパーとして開発に携わり、OasysのL2である「HOME Verse」運営を行っている。ゲームに限らず、独自ブロックチェーン（Verse）の構築支援や、Web3事業者が複数人で秘密鍵を管理できるビジネス向けNFT管理サービス「N Suite」も提供。また、「Oasys Passport」開発運用で培うノウハウを中心に、ウォレット開発支援事業も実施。ワンストップで即座にウォレット事業を展開できるOEM開発やユーザー体験を高めるAPI群の一括提供を行う。





会社名：double jump.tokyo株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

代表者：代表取締役 上野広伸・満足亮

事業内容：ブロックチェーン技術を用いたゲームおよびアセットの開発・運営・販売

ホームページ：https://www.doublejump.tokyo/