OUTDOOR PRODUCTSとNERGYが初コラボレーション！撥水加工や2WAY機能を搭載したバッグ2型を発売。

株式会社ジュン[画像1: https://prtimes.jp/i/6099/1055/resize/d6099-1055-b307c91dacc1232c9803-3.jpg ]アメリカ生まれのライフスタイルブランド「OUTDOOR PRODUCTS」のアイテムは、“PACK FOR LIFE”をコンセプトに、ミニマルなデザインと適度な機能性を備えた、軽量でタフなボディが特徴です。今回のコラボレーションでは、「NERGY」らしいセンシュアルスポーティーなデザインに、“撥水”と“2WAY”の機能を搭載した、トートバッグとスクエアバッグの2型を展開します。■アイテムラインアップ・OUTDOOR PRODUCTS for NERGY 2WAYトートバッグ[画像2: https://prtimes.jp/i/6099/1055/resize/d6099-1055-24c7577cdc242f795a6b-2.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/6099/1055/resize/d6099-1055-83092cc459e34b0bb90d-4.jpg ]「OUTDOOR PRODUCTS」のアイコンバッグに、「NERGY」らしいセンシュアルスポーティーなディテールを落とし込んだ上部のベルト部分がワンポイント。A4ファイルやPCがすっぽり入るサイズ感と、ハンドバッグとショルダーバッグの仕様で、アウトドアや通勤など、シーンを問わず活躍します。また、微光沢で高級感のあるナイロン素材に撥水加工を施し、雨や汗、汚れにも強い、タフなバッグに仕上げました。品番 :NBX15100価格 :9,900円(税込)カラー:ブラック、ベージュサイズ:フリーURL :https://www.junonline.jp/products/d/NBX15100 ・OUTDOOR PRODUCTS for NERGY 2WAY スクエアバッグ[画像4: https://prtimes.jp/i/6099/1055/resize/d6099-1055-18d212127047030303a2-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/6099/1055/resize/d6099-1055-6e824a874351ac11f4b3-3.jpg ]こちらも、ハンドバッグとショルダーバッグの2WAY。バッグの内側や背面にポケットがあるほか、底足付きで自立する、コンパクトながらも整うバッグに仕上げました。微光沢で高級感のあるナイロン素材に撥水加工を施し、雨の日やアウトドアシーンにも活躍します。品番 :NBX15110価格 :12,100円(税込)カラー:ブラック、キナリサイズ:フリーURL :https://www.junonline.jp/products/d/NBX15110 「OUTDOOR PRODUCTS(アウトドア プロダクツ)」について1973年、アメリカ西海岸ロサンゼルス。「アウトドア愛好家に好まれる日用品を作りたい」というアルトシュール兄弟の強い想いによって、スタート。ブランドの代名詞ともいえる“452U”で全米の若者たちの心を掴み、瞬く間に、デイパックのスタンダードとしての地位を築きあげる。現在ではバッグに加え、カジュアルウエア、アンダーウエア、シューズ、時計、ステーショナリーなどの日用品を幅広く展開するライフスタイルブランドとして、世界60カ国以上で愛されている。OUTDOOR PRODUCTSブランドサイト:https://www.outdoorproducts.jp/「NERGY(ナージー)」について“Wellness Terminal”をアイデンティティに、Sensual Sporty なムードとディテール、ボディとマインドに寄り添う機能性で、【その人本来の美しさ = Wellness】を引き出すブランド。 自分を大切に整え、日々をアクティブに過ごす女性へ、 CITY(日常)と WORK OUT(運動)の垣根を越えたスタイルを提案します。NERGYブランドサイト :https://www.nergy.jp/オンラインストア:https://www.junonline.jp/nergy/Instagram(@nergyjapan):https://www.instagram.com/nergyjapan/