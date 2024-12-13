［北海道版］2024年11月度 アルバイト・パート募集時平均時給調査
株式会社リクルート
- 全体：前年同月より44円増加（増減率＋4.1％）、前月より20円増加（同＋1.8％）
- 職種別前年同月比：「フード系」（増減額＋65円、増減率＋6.3％）、「製造・物流・清掃系」（同＋59円、＋5.4％）、「事務系」（同＋53円、＋4.3％）など5職種でプラス
- 職種別前月比：「製造・物流・清掃系」（増減額＋46円、増減率＋4.2％）、「フード系」（同＋27円、＋2.5％）など5職種でプラス
- 調査方法：当社が企画運営する求人メディア 『TOWNWORK』『fromA navi』に掲載された求人情報より、「アルバイト・パート」募集の求人情報を抽出し、募集時平均時給を集計
- 調査対象：『TOWNWORK』『fromA navi』に掲載された求人情報
- 有効回答数：ー
- 調査実施期間：2024年11月1日（金）～30日（土）
- 調査機関：ジョブズリサーチセンター（JBRC）
株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村 吉弘）の調査研究機関『ジョブズリサーチセンター（JBRC）』（https://jbrc.recruit.co.jp/）が、2024年11月度の「北海道版 アルバイト・パート募集時平均時給調査」をまとめましたので、ご報告致します。
本調査は、当社が企画運営する求人メディア『TOWNWORK』『fromA navi』に掲載された求人情報より、「アルバイト・パート」募集の求人情報を抽出し、募集時平均時給を集計しています。
※各数値については四捨五入しているため、増減額および率が表記内の数値を集計した結果と一致しない場合があります。
北海道の平均時給は1,124円（前年同月1,080円、前月1,104円）
- 全体：前年同月より44円増加（増減率＋4.1％）、前月より20円増加（同＋1.8％）
- 職種別前年同月比：「フード系」（増減額＋65円、増減率＋6.3％）、「製造・物流・清掃系」（同＋59円、＋5.4％）、「事務系」（同＋53円、＋4.3％）など5職種でプラス
- 職種別前月比：「製造・物流・清掃系」（増減額＋46円、増減率＋4.2％）、「フード系」（同＋27円、＋2.5％）など5職種でプラス
1. 北海道 平均時給推移
2. 北海道 職種別 平均時給
調査概要
- 調査方法：当社が企画運営する求人メディア 『TOWNWORK』『fromA navi』に掲載された求人情報より、「アルバイト・パート」募集の求人情報を抽出し、募集時平均時給を集計
- 調査対象：『TOWNWORK』『fromA navi』に掲載された求人情報
- 有効回答数：ー
- 調査実施期間：2024年11月1日（金）～30日（土）
- 調査機関：ジョブズリサーチセンター（JBRC）
詳細は下記リンクよりPDFをご覧ください
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20241213_work_05.pdf
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