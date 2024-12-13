月刊コミックジーン1月号が2024年12月13日（金）に発売！ 表紙は堂々完結『SERVAMP-サーヴァンプ-』、13年間の軌跡が大集合の裏表紙も必見！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2024年12月13日（金）に『月刊コミックジーン 2025年1月号』を発売いたします。
◆表紙・裏表紙：『SERVAMP-サーヴァンプ-』
田中ストライク
◆豪華付録
2025年度カレンダー
ジーンと一緒に最高の1年を♪
カレンダー掲載作品ラインナップ
『平野と鍵浦』illustration：春園ショウ
『後宮の検屍女官』illustration：おの秋人
『ブラックシープ』illustration：雅鳳みゃと
『月見里家のメイド男子』illustration：砂尾
『准教授・高槻彰良の推察』illustration：相尾灯自
『ドールハウスの銀次さん』illustration：伊崎元
『ルカくんはあくまで』illustration：藤間ハチ
『SERVAMP-サーヴァンプ-』illustration：田中ストライク
『テレキャスタービーボーイ』illustration：下心ぽよ
『狐の許嫁は嘲り嗤う』illustration：東大路ムツキ
『憧れの作家は人間じゃありませんでした』illustration：相尾灯自
『シャンティ』illustration：須賀今日助
『かわいいせかいせいふく』illustration：亜樹新
『アルカリレットウセイ』illustration：佐藤まひろ
『ベノム 求愛性少女症候群』illustration：しゃもじ
『被虐のノエル』illustration：しゃもじ
『飛と龍子』illustration：まりやす
『漫画 刀剣乱舞無双』illustration：なしのき
『王都の行き止まりカフェ『隠れ家』 ～うっかり魔法使いになった私の店に筆頭文官様がくつろぎに来ます～』illustration：ゆとと
『虚の記憶』illustration：ネヲ
◆巻頭カラー!!
『SERVAMP-サーヴァンプ-』
田中ストライク
堂々完結 ありがとうサーヴァンプ!!
そして、これから先も俺達は前を向いて歩んでゆく。
大人気吸血鬼×主従契約バトルファンタジー、ついに最終回!!
最終24巻[通常版・ドラマCD付き特装版] 2024年12月27日（金）発売!!
画集第3弾＆コンプリートガイドブック 2025年1月27日（月）発売予定!!
KADOKAWAオフィシャル『SERVAMP-サーヴァンプ- ２４ ドラマCD付き特装版』ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000512/)
KADOKAWAオフィシャル『SERVAMP-サーヴァンプ- ２４』ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000510/)
KADOKAWAオフィシャル『STRIKE ZONE 3 SERVAMP イラストレーションワークス』ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000511/)
KADOKAWAオフィシャル『SERVAMP-サーヴァンプ- コンプリートガイドブック』ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409001091/)
◆新連載＆センターカラー!!
『王都の行き止まりカフェ『隠れ家』～うっかり魔法使いになった私の店に筆頭文官様がくつろぎに来ます～』
漫画：ゆとと 原作：守雨 キャラクター原案：染平かつ
あなたへ捧ぐ、しあわせの魔法。
おいしい料理×魔法の力で誰かを幸せにする、ほっこり異世界ファンタジー開幕!!
原作第1巻（MFブックス刊）2024年12月25日（水）発売!!
KADOKAWAオフィシャル『王都の行き止まりカフェ『隠れ家』 ～うっかり魔法使いになった私の店に筆頭文官様がくつろぎに来ます～１』ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322408001595/)
◆センターカラー!!
『憧れの作家は人間じゃありませんでした』
漫画：相尾灯自 原作：澤村御影 キャラクター原案：スカイエマ
闇夜に放たれた吸血鬼と新たな事件の関係──。
吸血鬼×新米編集が織りなす、人外×お仕事事件簿！
コミックス第1巻＆原作小説全4巻、好評発売中!!
KADOKAWAオフィシャル・コミックス『憧れの作家は人間じゃありませんでした １』ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322403000441/)
KADOKAWAオフィシャル・角川文庫『憧れの作家は人間じゃありませんでした』ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321610000250/)
◆書誌情報
『月刊コミックジーン 2025年1月号』
発売：2024年12月13日（金）
定価：550円（本体500円＋税）
判型：B5変形判
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322402001328/)
出版書誌データベース本書ページ＞＞(https://www.books.or.jp/book-details/4910137050150)
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