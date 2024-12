株式会社カプコン

カプコンは、現地時間12月12日に開催された世界最大級のゲームアワード「The Game Awards 2024」にて、『鬼武者 Way of the Sword』を2026年に全世界に向けて発売することを発表いたしました。

2001年に第一作目が登場した本シリーズは、戦国時代を舞台に、超人的な「鬼の力」を得た若武者である「鬼武者」と世界征服を目論む怪物「幻魔(げんま)」たちとの戦いを描いたシリーズ作品です。

カウンターアクションシステム「一閃(いっせん)」を始めとした爽快感のある「バッサリ感!」は、本シリーズを語る上では外せない要素となります。

さらに、実在の人物・事件を基にしたリアリティを持ちながらも、どこか妖しげで不気味なダークファンタジー的な演出、キャラクターたちに課された因果や宿命に翻弄される重厚なストーリーで人気を博しました。Netflix社によるオリジナルアニメーションの展開など多彩な展開を重ね、累計販売本数870万本*を超える人気シリーズとなっています。

※2024年9月30日現在

そんな「鬼武者」シリーズの完全新作である『鬼武者 Way of the Sword』の一端を、アナウンストレーラーでご覧ください。

■『鬼武者 Way of the Sword』アナウンストレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=la0NtENnuf8 ]

本作は、血で血を洗う至高の剣戟アクションゲーム。その舞台は、瘴気によって不可思議な姿と化した

江戸時代初期の「京都」。妖しさに満ちたステージの数々。敵はこの世のものならざる怪奇な異形「幻魔」。そこに生きる人々が紡ぐダークファンタジー。京都を駆けずり回り、はびこる幻魔を斬りまくるのは「鬼の篭手」を身につけた一人の侍。壮絶な剣戟の中で血にまみれながら、戦う理由を問う。己の進む道は、いったいどこに行きつくのか――

妖しさに満ちた舞台

不気味で特徴的な敵

敵に1人立ち向かう侍と「鬼の篭手」

手に汗握る斬り合いの数々

※画像は開発中のものです。

※一部、敵の死亡時の表現を「切断表現なし」設定で撮影しています。

本作はPlayStation(R)5, Xbox Series X|S, Steam(R)にて、2026年にお届けすべく、鋭意開発中です。引き続き続報をご期待ください。

『鬼武者 Way of the Sword』公式サイト

https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/ja-jp/

「鬼武者」シリーズ公式X(旧Twitter)アカウント

https://x.com/onimusha_capcom

《商品概要》

■商品名:鬼武者 Way of the Sword

■対応ハード:PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

■発売予定:2026年予定

■希望小売価格:未定

■ジャンル:剣戟アクション

■プレイ人数:1人

■CEROレーティング:審査予定

■コピーライト:(C)CAPCOM

○ 『鬼武者 Way of the Sword』の発表記念! SNSキャンペーンを本日より開催!

カプコンの剣戟アクションゲーム最新作『鬼武者 Way of the Sword』が2026年全世界で発売決定! 本作の発表を記念して、抽選で10名様にAmazonギフトカード5,000円が当たるキャンペーンを開催いたします。

「鬼武者」シリーズ公式Xアカウント(@onimusha_capcom)をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストすれば、応募完了!

キャンペーン対象ポストは10日間毎日投稿されるため、最大で10回まで応募が可能です!

皆様のご参加をお待ちしております。

【賞品】

『鬼武者 Way of the Sword』 オリジナルAmazonギフトカード 5,000円×1名様×10日間

抽選で合計10名様にプレゼント。

※画像はイメージです。

※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、 Amazon社及びX社は実施に関与していません。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。

【参加方法】

1.「鬼武者」シリーズ公式Xアカウント(@onimusha_capcom)をフォロー

2.キャンペーン対象ポストをリポスト

【キャンペーンサイト】

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20241213/ows-cp/

●「鬼武者」シリーズの原点となる『鬼武者』が期間限定セール中

シリーズ最新作『鬼武者 Way of the Sword』の発売決定を記念し、『鬼武者』のダウンロード版が期間限定セールを実施中。「鬼武者」シリーズの原点となる作品をお買い得価格で手に入れるチャンスをお見逃しなく!

■『鬼武者』

通常価格:2,990円(税込)→セール価格【50%OFF!!】:1,495円(税込)

セール期間:

PlayStation(R)4:

2024年12月20日(金)23:59まで

Steam:

2025年1月3日(金)2:59まで

Xbox One:

2025年1月3日(金)18:59まで

Nintendo Switch:

2025年1月7日(火)23:59まで

※セール詳細及びコンテンツ内容はカプコンセールページか各デジタルストアにてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更になる場合がございます。