『SYNDUALITY Echo of Ada』ゲーミングPCが当たるキャンペーンを開催！ オープンネットワークテストの様子をXに投稿しよう！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/Xbox series X|S/STEAM(R)『SYNDUALITY Echo of Ada』に関して、オープンネットワークテスト配信開始と推奨ゲーミングPC(発売元:株式会社サードウェーブ)発売を記念し、XにてゲーミングPCが当たる投稿キャンペーンを開催することをお知らせします。開催中のオープンネットワークテストでプレイした様子を投稿すると、ゲーミングPCが1名様に、オリジナルB2ポスターが3名様に当たります。

詳細は以下をご確認ください。

ゲーミングPCやオリジナルB2ポスターが当たるX投稿キャンペーンを開催!

オープンネットワークテスト配信開始と推奨ゲーミングPC発売を記念して、プレゼントキャンペーン

を開催!#SYN をつけてオープンネットワークテストでプレイした動画やスクリーンショットをXに

投稿すると、推奨ゲーミングPCやnecoさん描き下ろしイラストを使用したオリジナルB2ポスターが当たる!

■キャンペーン期間

12月13日(金)~12月22日(日)23:59

■賞品内容

・GALLERIA RM7C-R46T (1名様)

・SYNDUALITYオリジナルB2ポスター(3名様)

※賞品の内容は予告なく変更する場合があります。

※商品をご選択いただくことはできません。

■応募方法

1.『SYNDUALITY Echo of Ada(@SYNDUALITY_GAME)』公式Xアカウントをフォロー

2.ハッシュタグ「#SYN」を付けて、開催中の『SYNDUALITY Echo of Ada』オープンネットワークテストでプレイした動画もしくはスクリーンショットをXでポスト

キャンペーン詳細はこちら:

https://synduality-ada.bn-ent.net/news/camp_ont.php

【『SYNDUALITY Echo of Ada』推奨ゲーミングPCとは】

圧倒的パフォーマンスと安定性を誇る『GALLERIA(ガレリア)』(株式会社サードウェーブ 東京都千代田区 取締役社長 井田晶也)より、全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて本日2024年12月13日(金)より発売されるゲーミングPCです。

本モデルは、実際のゲームで動作検証を行い、推奨動作環境の基準項目をクリア、『SYNDUALITY Echo of Ada』推奨ゲーミングPCの認定を受けており、快適にプレイいただける製品です。

また、購入特典としてTGS2024で発表された「エイダ」のコラボイラストを使用したクリアポスター・壁紙・ステッカー、ゲーム内でGALLERIAコラボSP衣装が獲得できる先行入手コードが付属します。

さらに合計50台限定の販売で『SYNDUALITY Echo of Ada デラックスエディション』のSTEAMダウンロード版を同梱したバンドルキャンペーンや、店頭試遊イベントも実施します。

詳細はSYNDUALITY Echo of Ada推奨ゲーミングPC販売ページをご確認ください。

https://www.dospara.co.jp/gamepc/synduality-ada.html(https://www.dospara.co.jp/gamepc/synduality-ada.html%E2%80%8B)

▲購入特典:オリジナル壁紙▲購入特典:GALLERIAコラボSP衣装先行入手コード(衣装着用イメージ)

オープンネットワークテストが開催中! 無料で“エクストラクションシューター”を体験しよう

▽ONT開催情報▽

対象プラットフォーム:PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、STEAM

開催期間:2024年12月12日(木)20:00 ~ 2024年12月20日(金)10:00

延長期間:2024年12月20日(金)15:00 ~ 2024年12月22日(日)15:00

※ダウンロード版「ULTIMATE EDITION」「DELUXE EDITION」「STANDARD EDITION」予約特典

「OPEN NETWORK TEST追加プレイ権(48時間)」をお持ちの方が、延長対象です。

詳細ページはこちら: https://synduality-ada.bn-ent.net/ont/

基本情報

『SYNDUALITY Echo of Ada』について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1532_1_007ddfffadfa38d97a9c5f5a8ed5496e.jpg ]

※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。

予めご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC.“PlayStation Family Mark", “PlayStation”, “PS5 logo”, “PS5”, “PlayStatio

n Shapes Logo” and "Play Has No Limits" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainm

ent Inc.

※(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは

登録商標です。