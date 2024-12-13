アニメ『DEATH NOTE -デスノート-』の傑作選がジャンプチャンネルにて配信決定！ 初回は第1話を12月20日(金)22時よりプレミア公開！
YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel) )にて、
アニメ『DEATH NOTE -デスノート-』傑作選の配信が決定しました。
タイトル：
【公式アニメ】『DEATH NOTE -デスノート-』傑作選 STORY.01 「新生」
URL：https://youtu.be/nn4FRjEc16M
タイトル：
【公式アニメ】『DEATH NOTE -デスノート-』傑作選 STORY.02 「対決」
URL：https://youtu.be/F36CYO-9JyY
2024年12月20日(金)より第1話、第2話を公開、
2025年2月7日(金)まで毎週金曜日22時と22時30分にプレミア公開を予定しております。
【公開スケジュール】
YouTubeジャンプチャンネルにて、2週間限定配信！
『DEATH NOTE -デスノート-』
【配信スケジュール】
■12月20日(金)22:00～1月3日(金)17:00 STORY.01 「新生」
■12月20日(金)22:30～1月3日(金)17:00 STORY.02 「対決」
■12月27日(金)22:00～1月10日(金)17:00 STORY.03 「取引」
■12月27日(金)22:30～1月10日(金)17:00 STORY.04 「追跡」
■1月3日(金)22:00～1月17日(金)17:00 STORY.05 「駆引」
■1月3日(金)22:30～1月17日(金)17:00 STORY.06 「綻び」
■1月10日(金)22:00～1月24日(金)17:00 STORY.07 「曇天」
■1月10日(金)22:30～1月24日(金)17:00 STORY.08 「目線」
■1月17日(金)22:00～1月31日(金)17:00 STORY.09 「接触」
■1月17日(金)22:30～1月31日(金)17:00 STORY.10 「疑惑」
■1月24日(金)22:00～2月7日(金)17:00 STORY.11 「突入」
■1月24日(金)22:30～2月7日(金)17:00 STORY.12 「恋心」
■1月31日(金)22:00～2月14日(金)17:00 STORY.13 「告白」
■1月31日(金)22:30～2月14日(金)17:00 STORY.14 「友達」
■2月7日(金)22:00～2月21日(金)17:00 STORY.15 「賭け」
■2月7日(金)22:30～2月21日(金)17:00 STORY.16 「決断」
■作品紹介
2003年より「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載がスタートし、コミックスの累計発行部数が2100万部を超える大ヒット作品「DEATH NOTE（デスノート）」。 「そのノートに名前を書かれた人間は死ぬ」という力を持つ、死神が落とした恐るべき“デスノート”。
天才的な頭脳を持ち、退屈を持て余していた高校生・夜神月（ヤガミ・ライト）がそれを拾った時から、すべては始まった。デスノートを使って、世の中に溢れる犯罪者たちに次々と死の制裁を下していく月は、いつしか“キラ”と呼ばれるようになる。 果たして月＝キラは、世界を救う救世主なのか。それとも独裁的な殺人者なのか。 キラを崇拝する者、その行為を否定する者。 世界は大きく揺れ動いていく…。
■キャスト
夜神月：宮野真守
L・竜崎：山口勝平
リューク：中村獅童
弥海砂：平野綾
夜神粧裕：工藤晴香 ほか
■スタッフ
原作：大場つぐみ、小畑健（集英社 ジャンプコミックス刊）
シリーズ構成：井上敏樹
キャラクターデザイン：北尾勝
美術監督：一色美緒
色彩設計：橋本賢
音響監督：山田知明
監督：荒木哲郎
音楽：平野義久、タニウチヒデキ
アニメーション制作：マッドハウス
オープニングテーマ：
ナイトメア「the WORLD」
マキシマム ザ ホルモン「What's up,people?!」
エンディングテーマ：ナイトメア「アルミナ」
マキシマム ザ ホルモン「絶望ビリー」
製作著作：日本テレビ放送網株式会社、有限責任事業組合D.N. ドリームパートナーズ、バップ・集英社・マッドハウス
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【ジャンプチャンネルについて】
■ジャンプチャンネルとは
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