【餃子の王将】クリスマス＆年末年始もおいしくお得に！！『創業祭』＆『年末年始お客様感謝キャンペーン』を開催！！
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「餃子の王将」は、1967 年 12 月 24 日に京都四条大宮で創業しました。
いつもご愛顧くださっているお客様へ創業 57 年分の感謝を込めて、2024年12月24日・25日の2日間限定で、『創業祭』を開催いたします。
また、2024年12月16日から2025年1月13日の期間、スタンプを集めると”餃子2人前以上ご注文で1人前が無料”になる『年末年始お客様感謝キャンペーン』も実施いたします。
クリスマス＆年末年始も、餃子の王将のあつあつ中華料理をお楽しみください！
・『創業祭』概要
各種割引処理後のお会計金額税込500円毎に、
創業当時の餃子試食券の復刻デザイン版「税込250円割引券」を1枚プレゼントします。
【割引券配布期間】
2024年12月24日(火)・25日(水)の2日間限定
※割引券の有効期間：2024 年12月26日(木) ～ 2025年3月31日(月)
【実施店舗】
全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」
『創業祭』の詳細はこちら
▶ https://www.ohsho.co.jp/info/2024/1224256.html
・『年末年始お客様感謝キャンペーン』概要
各種割引処理後のお会計金額税込500円毎にスタンプを1個押印。
スタンプを4個集めると次回使える「餃子2人前以上ご注文で1人前が無料券」としてご利用いただけます。
【スタンプ押印期間】
2024年12月16日(月) ～ 2025 年1月13日(月)
※「餃子2人前以上ご注文で1人前が無料券」の使用期限：2025年1月31日(金)まで
【実施店舗】
全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」
『年末年始お客様感謝キャンペーン』の詳細はこちら
▶ https://www.ohsho.co.jp/info/2024/1216113.html
12月・1月限定の大人気メニュー「五目あんかけラーメン」も販売中！！
ぷりぷりの海老や大ぶりのシイタケ、新鮮な野菜などがたっぷり具沢山な一品。魚介の旨みが効いたあったかとろみスープがモチモチの麺に絡みます。
寒ければ寒いほどおいしい「五目あんかけラーメン」、ぜひご賞味ください！
「五目あんかけラーメン」の詳細はこちら
▶ https://www.ohsho.co.jp/event/fair/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YikXbtQfBx8 ]
【企業情報】
会社名 株式会社王将フードサービス
所在地 京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1
事業内容 中華料理レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中華食材等の販売
ＵＲＬ https://www.ohsho.co.jp/