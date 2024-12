「東京リベンジャーズ」「進撃の巨人」「ゴジラ」「シャングリラ・フロンティア」など人気作品のグッズがラインナップ！『AIR TWOKYO POPUP STORE』が、あみあみで開催。

大網株式会社

大網株式会社(本社・東京都文京区)は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、『AIR TWOKYO(エアトゥーキョー)』四回目となるPOP UP STOREを開催いたします。

■注目ポイント

1. 2024年12月18日(水)~12月24日(火)に『AIR TWOKYO POPUP STORE』が、「あみあみ秋葉原ラジオ会館店 4F イベントスペース」で開催。

2. 人気アニメ・映画作品のアパレル、雑貨を多数ラインナップ。

3. 「東京リベンジャーズ」「進撃の巨人」「ゴジラ」「シャングリラ・フロンティア」の商品をご購入1点ごとに対象作品のポストカードを1枚プレゼント。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

【AIR TWOKYO とは】

既存のアニメグッズと一線を画す独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツをファッションの視点から再構築するファッションブランド。

ブランド名の由来は、『越境(EKKYO)サービス』と『熱狂(NEKKYO)出来る商品作り』その二つ(TWO)のKYOを全世界へ発信する。

【開催概要】

■イベント名称:AIR TWOKYO POPUP STORE

■開催期間:2024年12月18日(水)~12月24日(火)

■開催場所

・あみあみ秋葉原ラジオ会館店 4F イベントスペース

■購入特典:

ご購入商品1点ごとに対象作品のポストカードを1枚プレゼント

(対象作品:東京リベンジャーズ / 進撃の巨人 / ゴジラ / シャングリラ・フロンティア)

※ノベルティはなくなり次第終了となりますのでご了承ください。

■商品の一部をご紹介

・TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Season 第2弾コラボグッズ

第2弾は「COMPLETELY OUT OF THIS WORLD」をキーエッセンスとしており、

1.世界の外側:海を超え、自分達の意志を貫くエレンや調査兵団

2.非現実(シューリアリズム):シリアスな中でもくすっと笑える物語のシーンのダブルミーニングをデザインテーマとし、商品を展開。

・TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Season第3弾コラボグッズ

第3弾は「The Dawn of Humanity」をキーエッセンスとし、終焉を迎えつつある物語の夜から夜明けまでの雰囲気をモチーフとしたデザインやプロダクトで再現しました。

キャラクターのメインシーンやアイコンを用いた商品を展開。

・TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Season 完結編(前編)コラボグッズ

リヴァイがハンジに対して「心臓を捧げよ」と伝えるシーンや、エレンが「自由だ」と話すシーンなど数々の印象的なシーンからチョイスし、プロダクト化。デザインタッチも多様化しており、着こなしも楽しく自由に。

・TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Season 完結編コラボグッズ

キャラクターがポケットの中で寝ているデザインが可愛いTシャツや、キャラクターがチラッと覗いているタオルハンカチが登場。

そして、ミカサをモチーフとしたマフラーやニットなど寒い冬も乗り越える暖かい商品も登場。

さらに、チェスの駒を模したアクスタやクッションなどもラインナップ!

安らぎ、癒しを与えてくれるグッズコレクションを展開。

・TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season 完結編(後編)コラボグッズ

物語の結末(THIS IS IT)となる、TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season 完結編(後編)の印象的なシーンをメインとしたアパレルグッズをラインナップ!

リヴァイがエルヴィンやハンジ達に結末を伝えるシーンやエレンとミカサが小屋にいるシーンなど多数イラスト化。

・TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Season ウォールアートシリーズコラボグッズ

各キャラクターにフォーカスしたデザインでキャラクターの魅力が伝わる印象的なシーンやウォールアート風のデザインタッチでさらに楽しく自由に。

・ゴジラ70周年記念グッズコレクション第1弾

作品は70周年記念作品として公開され、全世界にゴジラ旋風を巻き起こした『ゴジラ-1.0』、庵野秀明氏が監督を起用し、現代日本に現れたゴジラのストーリーが話題となった『シン・ゴジラ』、世界各地に怪獣たちが出現し、ゴジラと対峙する『ゴジラ FINAL WARS』の三作品。これらの作品をAIR TWOKYOオリジナルのデザインでアイテム化しました。

・ゴジラ70周年記念グッズコレクション第2弾

『ゴジラVSメカゴジラ』『ゴジラVSキングギドラ』『ゴジラVSデストロイア』『ゴジラVSビオランテ』『ゴジラVSスペースゴジラ』の5作品の世界観を、AIR TWOKYOオリジナルのデザインでアイテム化しました。

・TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』のアパレル、雑貨コレクション

サンラク達のバトルシーンなどの印象的なシーンをビットデザインで表現したアパレルやグッズをラインナップ。90年代のビットデザインやグラフィックの表現は懐かしさを感じるデザイン。作品のファンだけでなく、レトロゲームが好きな方の心をくすぐる魅力あるデザインを展開!

・TVアニメ「王様ランキング」のアパレル、雑貨コレクション

劇中の印象的なシーンをAIR TWOKYO独自にセレクト。

特殊なプリントや刺繍を用い、キャラクターやストーリーに合った加工を施しています。

愛らしいボッジやカゲたちと共に新しい旅をしてほしいグッズをラインナップ!

※商品によっては売り切れとなる可能性もございますので予めご了承ください。



売り切れ等の最新情報は、AIR TWOKYO公式X(旧Twitter)にてご確認ください。

https://x.com/AirTwokyo(https://x.com/AirTwokyo)

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

(C)硬梨菜・不二涼介・講談社/「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS

(C) 十日草輔・KADOKAWA刊/アニメ「王様ランキング 勇気の宝箱」製作委員会

TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

【店舗情報】

